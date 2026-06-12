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Inflación: Santa Fe registró en mayo uno de los aumentos más bajos del último año, pero persiste la presión sobre los servicios

El Índice de Precios al Consumidor provincial marcó un incremento del 2,3%. Vivienda y servicios básicos fue el capítulo con mayor aumento, seguido por salud y alimentos.

12 de junio 2026 · 10:15hs
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Inflación de Santa Fe

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Inflación de Santa Fe

La inflación en Santa Fe volvió a mostrar una desaceleración durante mayo de 2026, aunque algunos rubros esenciales para los hogares continuaron registrando importantes aumentos. De acuerdo con el informe difundido este viernes por el Instituto Provincial de Estadística y Censos (Ipec), el Índice de Precios al Consumidor (IPC) provincial registró una suba del 2,3% en comparación con abril.

Con este resultado, la inflación acumulada en los primeros cinco meses del año alcanzó el 15,2%, mientras que la variación interanual llegó al 34,1%.

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Qué rubros aumentaron más en mayo

Entre los capítulos que más aumentaron durante mayo se destacó Vivienda y servicios básicos, con una variación del 3,9%, seguido por Atención médica y gastos para la salud, que avanzó un 2,8%. También registraron incrementos por encima del promedio provincial los rubros Alimentos y bebidas (2,4%) y Educación (2,1%).

Por su peso dentro de la canasta de consumo, Alimentos y bebidas fue el capítulo que más incidió en el resultado general, aportando 0,85 puntos porcentuales a la inflación mensual. Le siguieron Vivienda y servicios básicos con 0,43 puntos y Transporte y comunicaciones con 0,42 puntos.

Alimentos: fuertes aumentos en verduras y productos básicos

Dentro del rubro Alimentos y bebidas, el incremento mensual fue del 2,4%, aunque algunos productos registraron variaciones mucho más pronunciadas.

Entre los alimentos que más aumentaron se encuentran:

  • Tomate redondo: +45,8%
  • Papa: +19,3%
  • Cebolla: +13,5%
  • Hígado: +10,4%
  • Leche fresca entera: +5,7%
  • Galletitas de agua: +5,7%
  • Harina de trigo: +5,6%
  • Pan francés: +5,4%

En contraste, algunos productos mostraron bajas durante mayo:

  • Naranja: -17,5%
  • Banana: -2,4%
  • Manzana: -2,2%
  • Agua sin gas: -1,5%

El informe también destaca que el segmento de Verduras registró una suba del 15,6% en el mes, convirtiéndose en una de las categorías con mayor incremento dentro de la canasta alimentaria.

Servicios básicos y transporte, entre los principales impulsores

En el caso de Vivienda y servicios básicos, la suba estuvo impulsada principalmente por los servicios básicos y combustibles para la vivienda, que aumentaron 5,5% durante mayo.

Por su parte, Transporte y comunicaciones avanzó un 2%, con incrementos destacados en Transporte público de pasajeros (+3,5%) y Telefonía (+3,6%).

• LEER MÁS: La inflación volvió a bajar en mayo: fue de 2,1% y acumuló 33,2% en los últimos doce meses

Inflación Santa Fe mayo
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