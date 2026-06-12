Colón busca goles y el principal apuntado es Facundo Callejo

En los últimos días, Colón inició los contactos para intentar negociar la llegada de Facundo Callejo quien juega en Cusco de Perú

Colón tiene como prioridad para reforzar el ataque a Facundo Callejo.

Con dos fechas por jugar para terminar la primera rueda , la dirigencia de Colón junto con el director deportivo Facundo Callejo activan las gestiones para intentar cerrar cuanto antes la llegada de cuatro refuerzos.

Y se sabe que la prioridad pasa por reforzar el ataque. Por ello, comenzaron a sonar nombres de delanteros por los cuales ya comenzaron las negociaciones.

Sin embargo, en las últimas horas surgió el nombre de un viejo conocido. Se trata de Facundo Callejo, delantero surgido en Colón y que actualmente está en Cusco de Perú.

El punta de 33 años atraviesa un gran presente en el elenco peruano que en el primer semestre del año disputó la Copa Libertadores.

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Sin embargo, el elenco incaico quedó eliminado de la Libertadores, al quedar cuarto en su grupo, por lo cual tampoco disputará la Copa Sudamericana.

Y ese dato es clave para que Colón intente sumar a Callejo. La idea del Sabalero es poder negociar un préstamo por seis meses y el jugador tiene ganas de volver a ponerse la camiseta rojinegra.

Incluso se menciona que Callejo intentaría convencer a los dirigentes de Cusco que lo dejen venir por seis meses, ya que el equipo no tendrá competencia internacional. El futbolista tiene contrato hasta diciembre del 2027.

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En su momento, Cusco hizo una inversión importante por Callejo, por lo cual, habrá que ver si Colón y el delantero pueden acercar posiciones y concretar su salida para jugar la segunda rueda de la Primera Nacional.

Los números de Callejo con la camiseta de Cusco son impactantes. Lleva disputados 51 partidos y anotó 33 goles y en el último torneo convirtió ocho goles en 14 encuentros, ya que no jugó los últimos tres por un desgarro.

Está claro que se trata de un nombre importante, es un jugador con recorrido y que conoce al club. De allí que sea prioridad para reforzar el ataque sabalero.