Uno Santa Fe | Colón | Colón

Colón busca goles y el principal apuntado es Facundo Callejo

En los últimos días, Colón inició los contactos para intentar negociar la llegada de Facundo Callejo quien juega en Cusco de Perú

Ovación

Por Ovación

12 de junio 2026 · 10:03hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Colón tiene como prioridad para reforzar el ataque a Facundo Callejo.

Cusco FC

Colón tiene como prioridad para reforzar el ataque a Facundo Callejo.

Con dos fechas por jugar para terminar la primera rueda, la dirigencia de Colón junto con el director deportivo Facundo Callejo activan las gestiones para intentar cerrar cuanto antes la llegada de cuatro refuerzos.

Colón va por Facundo Callejo

Y se sabe que la prioridad pasa por reforzar el ataque. Por ello, comenzaron a sonar nombres de delanteros por los cuales ya comenzaron las negociaciones.

Sin embargo, en las últimas horas surgió el nombre de un viejo conocido. Se trata de Facundo Callejo, delantero surgido en Colón y que actualmente está en Cusco de Perú.

El punta de 33 años atraviesa un gran presente en el elenco peruano que en el primer semestre del año disputó la Copa Libertadores.

LEER MÁS: Colón sale al mercado, pero Alonso baja la espuma: "Hay que ser inteligentes"

Sin embargo, el elenco incaico quedó eliminado de la Libertadores, al quedar cuarto en su grupo, por lo cual tampoco disputará la Copa Sudamericana.

Y ese dato es clave para que Colón intente sumar a Callejo. La idea del Sabalero es poder negociar un préstamo por seis meses y el jugador tiene ganas de volver a ponerse la camiseta rojinegra.

Incluso se menciona que Callejo intentaría convencer a los dirigentes de Cusco que lo dejen venir por seis meses, ya que el equipo no tendrá competencia internacional. El futbolista tiene contrato hasta diciembre del 2027.

LEER MÁS: Colón: Novedades importantes en la lista de los jugadores convocados

En su momento, Cusco hizo una inversión importante por Callejo, por lo cual, habrá que ver si Colón y el delantero pueden acercar posiciones y concretar su salida para jugar la segunda rueda de la Primera Nacional.

Los números de Callejo con la camiseta de Cusco son impactantes. Lleva disputados 51 partidos y anotó 33 goles y en el último torneo convirtió ocho goles en 14 encuentros, ya que no jugó los últimos tres por un desgarro.

Está claro que se trata de un nombre importante, es un jugador con recorrido y que conoce al club. De allí que sea prioridad para reforzar el ataque sabalero.

Colón goles Facundo Callejo
Noticias relacionadas
Colón viajará este viernes rumbo a Buenos Aires para jugar ante Defensores de Belgrano.

Colón: Novedades importantes en la lista de los jugadores convocados

¿mete mano? medran ajusta piezas para un examen clave ante defensores de belgrano

¿Mete mano? Medrán ajusta piezas para un examen clave ante Defensores de Belgrano

entre sequias y apuestas fallidas: el drama ofensivo de colon post descenso

Entre sequías y apuestas fallidas: el drama ofensivo de Colón post descenso

Colón y la obligación por cortar una racha que lleva más de un año.

Colón y la inmejorable chance de cortar una racha negativa que lleva más de un año

Lo último

Avanza la construcción de los puentes peatonales sobre Avenida Aristóbulo del Valle

Avanza la construcción de los puentes peatonales sobre Avenida Aristóbulo del Valle

Del verdugo de Atenas a refuerzo: Franco Balbi cambia de vereda

Del verdugo de Atenas a refuerzo: Franco Balbi cambia de vereda

Gimnasia ganó y está match point en las Finales de La Liga

Gimnasia ganó y está match point en las Finales de La Liga

Último Momento
Avanza la construcción de los puentes peatonales sobre Avenida Aristóbulo del Valle

Avanza la construcción de los puentes peatonales sobre Avenida Aristóbulo del Valle

Del verdugo de Atenas a refuerzo: Franco Balbi cambia de vereda

Del verdugo de Atenas a refuerzo: Franco Balbi cambia de vereda

Gimnasia ganó y está match point en las Finales de La Liga

Gimnasia ganó y está match point en las Finales de La Liga

Las personas con discapacidad podrán viajar gratis con la Sube sin presentar certificado

Las personas con discapacidad podrán viajar gratis con la Sube sin presentar certificado

Medrán no toca nada y Colón repetirá la formación por tercer partido consecutivo

Medrán no toca nada y Colón repetirá la formación por tercer partido consecutivo

Ovación
El Senado provincial reconoció el Pulga Rodríguez por su legado deportivo

El Senado provincial reconoció el Pulga Rodríguez por su legado deportivo

Todo listo para el festival de boxeo en la Recoleta santafesina

Todo listo para el festival de boxeo en la Recoleta santafesina

Capibaras visita a Pampas en el CASI por un pasaje a la final

Capibaras visita a Pampas en el CASI por un pasaje a la final

Corea del Sur lo dio vuelta y le ganó 2-1 a República Checa

Corea del Sur lo dio vuelta y le ganó 2-1 a República Checa

La práctica a puertas abiertas de la Selección Argentina arrojó varias novedades

La práctica a puertas abiertas de la Selección Argentina arrojó varias novedades

Policiales
Hallaron el cadáver de Carlos María Ezpeleta en aguas del río Coronda a la altura de Bajada El Chiji, en Sauce Viejo

Hallaron el cadáver de Carlos María Ezpeleta en aguas del río Coronda a la altura de Bajada El Chiji, en Sauce Viejo

Robaron en un comercio de insumos informáticos en avenida Blas Parera: estiman pérdidas por 20 millones de pesos

Robaron en un comercio de insumos informáticos en avenida Blas Parera: estiman pérdidas por 20 millones de pesos

Balearon a un oficial de Infantería en barrio San Lorenzo: el chaleco balístico le salvó la vida

Balearon a un oficial de Infantería en barrio San Lorenzo: el chaleco balístico le salvó la vida

Escenario
Histórico: Los Fabulosos Cadillacs regresan a Santa Fe

Histórico: Los Fabulosos Cadillacs regresan a Santa Fe

Los Auténticos Decadentes llegan a Santa Fe para una noche llena de clásicos y fiesta

Los Auténticos Decadentes llegan a Santa Fe para una noche llena de clásicos y fiesta

Más de 4.000 personas ya vieron la magia de Cirque XXI en Santa Fe

Más de 4.000 personas ya vieron la magia de Cirque XXI en Santa Fe

Harlem Festival 2026 anuncia su 8va edición: todo lo que hay que saber

Harlem Festival 2026 anuncia su 8va edición: todo lo que hay que saber

Multiverso presenta Vestigios: una catarsis de rock pesado grabada en vivo para soltar el pasado y abrazar lo nuevo

Multiverso presenta "Vestigios": una catarsis de rock pesado grabada en vivo para soltar el pasado y abrazar lo nuevo