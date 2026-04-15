Barracas Central visita a Olimpia con la ilusión de un golpe histórico en Asunción

Barracas Central afronta un duro desafío ante el poderoso Olimpia por la segunda fecha del Grupo G de la Copa Sudamericana.

La Copa Sudamericana propone un desafío de alto voltaje para Barracas Central, que este miércoles desde las 19 visitará a Club Olimpia en el estadio Defensores del Chaco, por la segunda fecha del Grupo G.

El encuentro contará con el arbitraje del colombiano Andrés Rojas, acompañado en el VAR por David Rodríguez, y será televisado por ESPN 2.

Una prueba de carácter en Paraguay

El equipo dirigido por Rubén Darío Insúa buscará dar un golpe de efecto ante uno de los clubes más poderosos del continente. Con un presente irregular en el plano local pero con expectativas en el internacional, el “Guapo” se ilusiona con escribir una página histórica fuera del país.

El empate sin goles frente a Vasco da Gama en el debut dejó buenas sensaciones, sobre todo por la solidez defensiva, y ahora intentará dar un paso más en un escenario mucho más exigente.

Olimpia, un rival en plenitud

Del otro lado estará un equipo que atraviesa un gran momento. Olimpia, conducido por Pablo Sánchez, domina con autoridad el torneo Apertura paraguayo, donde lidera con seis puntos de ventaja sobre Cerro Porteño.

Además, el “Decano” debutó con una sólida victoria 2-0 ante Audax Italiano en Santiago, lo que lo posiciona como líder del grupo.

Con jugadores de experiencia y pasado en el fútbol argentino como Iván Leguizamón y Richard Sánchez, el conjunto paraguayo intentará hacer valer su jerarquía y localía.

Barracas va por la hazaña

Para Barracas, el desafío será doble: sostener el orden mostrado en el debut y encontrar eficacia para lastimar a un rival que no suele perdonar.

El equipo llega con el ánimo renovado tras un triunfo clave en el torneo local y con la referencia ofensiva de Facundo Bruera, quien conoce bien a Olimpia y puede ser una pieza clave en ataque.

Lo que viene en el grupo

Tras este compromiso, Barracas volverá a jugar en condición de local frente a Audax Italiano, mientras que Olimpia viajará a Brasil para enfrentarse con Vasco da Gama, en un grupo que promete ser parejo y competitivo.

En Asunción, el Guapo tendrá una parada brava. Pero también, la chance de demostrar que está a la altura del desafío continental.

Probables formaciones de Olimpia y Barracas Central

Olimpia:Gastón Oliveira; Fernando Cardozo, Gustavo Vargas, Bryan Bentaberry, Aníbal Chalá; Alex Franco, Richard Ortiz, Juan Fernando Alfaro; Rubén Lezcano, Adrián Alcaraz, Romeo Benítez. DT: Pablo Sánchez.

Barracas Central:Juan Espínola; Damián Martínez, Nicolás Capraro, Fernando Tobio, Nicolás Demartini, Rodrigo Insúa; Tomás Porra, Dardo Miloc, Iván Tapia; Gonzalo Morales, Jhonatan Candia. DT: Rubén Darío Insúa.

Hora: 19.00.

Árbitro: Andrés Rojas.

VAR: David Rodríguez.

Estadio: Estadio Defensores del Chaco (Asunción, Paraguay).

TV: ESPN 2.