Uno Santa Fe | Ovación | Champions League

Cuándo se juegan las semifinales de la Champions League

La Champions League continuará con las etapas definitorias con dos partidos de gran calibre: PSG vs. Bayern Múnich y Atlético Madrid vs. Arsenal

Ovación

Por Ovación

20 de abril 2026 · 17:47hs
Cuándo se juegan las semifinales de la Champions League

Los cuartos de final de la Champions League dejó en el camino a Sporting Lisboa, Real Madrid, Barcelona y Liverpool; mientras que los equipos clasificados se están preparando para disputar dos partidos que le permitirán sacar el boleto a la final del torneo más importante de Europa.

Por un lado, se enfrentarán PSG y Bayern Múnich en el estadio Parc des Princes, mientras que por el otro el Atlético Madrid recibirá al Arsenal en el Riyadh Air Metropolitano.

Cuándo se juegan las semifinales de la Champions League

Los partidos de ida de las semifinales de la Champions League se disputarán el martes 28 y el miércoles 29 de abril y los encuentros de vuelta se realizarán el martes 5 y el miércoles 6 de mayo.

PSG y Bayern Múnich jugarán el martes 28, mientras que Atlético Madrid y Arsenal se verán las caras el miércoles 29. Ambos partidos comenzarán a las 16 (hora de Argentina). La gran final del torneo europeo se jugará el 30 de mayo.

Los Colchoneros y el equipo inglés van por su primera Champions League, el PSG va por la segunda (es el actual campeón) y el equipo alemán ya tiene seis trofeos en sus vitrinas.

Semifinales de Champions League 2026: cronograma y fixture de partidos

Partidos de ida:

  • PSG vs. Bayern Múnich. Martes 28 de abril a las 16. Estadio Parque de Los Príncipes.
  • Atlético de Madrid vs. Arsenal. Miércoles 29 de abril a las 16. Estadio Riyadh Air Metropolitano.

Partidos de vuelta:

  • Arsenal vs. Atlético de Madrid. Martes 5 de mayo a las 16. Emirates Stadium.
  • Bayern Múnich vs. PSG. Miércoles 6 de mayo a las 16. Allianz Arena

image

Fuente: UNO Mendoza

Champions League PSG Bayern Munich
Noticias relacionadas
barracas central y belgrano jugaron sin arcas en el chiqui belgrano

Barracas Central y Belgrano jugaron sin arcas en el Chiqui Belgrano

franco colapinto celebro el triunfo de boca en la previa del road show de la formula 1 en argentina

Franco Colapinto celebró el triunfo de Boca en la previa del Road Show de la Fórmula 1 en Argentina

habemus calendario: la liga nacional entra en tiempo de definiciones

Habemus calendario: la Liga Nacional entra en tiempo de definiciones

todo el programa de la fecha 7 en las zonas a1 y a2 del apertura

Todo el programa de la fecha 7 en las zonas A1 y A2 del Apertura

Lo último

Santa Fe le reclama a Nación por vacunas antigripales y el recorte drástico en medicamentos esenciales

Santa Fe le reclama a Nación por vacunas antigripales y el recorte "drástico" en medicamentos esenciales

Histórico paro en el SMN: alertan por 140 despidos y advierten un fuerte impacto por la reducción de personal en Ceres y Sauce Viejo

Histórico paro en el SMN: alertan por 140 despidos y advierten un fuerte impacto por la reducción de personal en Ceres y Sauce Viejo

Inundaciones en el norte santafesino: presentaron en Diputados un proyecto para declarar la emergencia hídrica

Inundaciones en el norte santafesino: presentaron en Diputados un proyecto para declarar la emergencia hídrica

Último Momento
Santa Fe le reclama a Nación por vacunas antigripales y el recorte drástico en medicamentos esenciales

Santa Fe le reclama a Nación por vacunas antigripales y el recorte "drástico" en medicamentos esenciales

Histórico paro en el SMN: alertan por 140 despidos y advierten un fuerte impacto por la reducción de personal en Ceres y Sauce Viejo

Histórico paro en el SMN: alertan por 140 despidos y advierten un fuerte impacto por la reducción de personal en Ceres y Sauce Viejo

Inundaciones en el norte santafesino: presentaron en Diputados un proyecto para declarar la emergencia hídrica

Inundaciones en el norte santafesino: presentaron en Diputados un proyecto para declarar la emergencia hídrica

Colectivos en crisis: empresas anuncian recortes de hasta el 40% en las frecuencias en la ciudad de Santa Fe

Colectivos en crisis: empresas anuncian recortes de hasta el 40% en las frecuencias en la ciudad de Santa Fe

La decisión que tomó Coudet con el plantel de River tras la derrota en el Superclásico

La decisión que tomó Coudet con el plantel de River tras la derrota en el Superclásico

Ovación
Unión se quedó en la Liga y habló desde el alma: las voces de una salvación sufrida

Unión se quedó en la Liga y habló desde el alma: las voces de una salvación sufrida

Rearte: Este equipo nunca dejó de creer, me gustaría tener revancha

Rearte: "Este equipo nunca dejó de creer, me gustaría tener revancha"

Habemus calendario: la Liga Nacional entra en tiempo de definiciones

Habemus calendario: la Liga Nacional entra en tiempo de definiciones

Barracas Central y Belgrano jugaron sin arcas en el Chiqui Belgrano

Barracas Central y Belgrano jugaron sin arcas en el Chiqui Belgrano

En un torneo mediocre, a Colón con lo que tiene, le debe sobrar

En un torneo mediocre, a Colón con lo que tiene, le debe sobrar

Policiales
Reconquista: policías salvaron la vida de un bebé de un año tras reanimarlo en un patrullero

Reconquista: policías salvaron la vida de un bebé de un año tras reanimarlo en un patrullero

Cayeron los viajes fantasma: detuvieron a una mujer santafesina por estafas turísticas superiores a los $16 millones

Cayeron los "viajes fantasma": detuvieron a una mujer santafesina por estafas turísticas superiores a los $16 millones

Cayó preso uno de los presuntos asesinos de Ernesto Robles de 24 años, a quien mataron con un balazo en agosto de 2025

Cayó preso uno de los presuntos asesinos de Ernesto Robles de 24 años, a quien mataron con un balazo en agosto de 2025

Escenario
El Invernal 2026: el festival se proyecta con identidad local y nuevas experiencias

El Invernal 2026: el festival se proyecta con identidad local y nuevas experiencias

Tan Biónica hizo vibrar Santa Fe antes 25.000 personas en una noche histórica

Tan Biónica hizo vibrar Santa Fe antes 25.000 personas en una noche histórica

Recta final: el Festival Tribus entre en su cuenta regresiva y se agotan las preventas para el 1 y 2 de mayo

Recta final: el Festival Tribus entre en su cuenta regresiva y se agotan las preventas para el 1 y 2 de mayo

Noche redonda y fundamentalista en Tribus: Gaspar Benegas y Cultura Frita juntos

Noche redonda y fundamentalista en Tribus: Gaspar Benegas y Cultura Frita juntos

Homer el Mero Mero llega a Santa Fe con su Resurrección Tour 2026

Homer el Mero Mero llega a Santa Fe con su "Resurrección Tour 2026"