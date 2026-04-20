La Champions League continuará con las etapas definitorias con dos partidos de gran calibre: PSG vs. Bayern Múnich y Atlético Madrid vs. Arsenal

Los cuartos de final de la Champions League dejó en el camino a Sporting Lisboa, Real Madrid, Barcelona y Liverpool; mientras que los equipos clasificados se están preparando para disputar dos partidos que le permitirán sacar el boleto a la final del torneo más importante de Europa.

Por un lado, se enfrentarán PSG y Bayern Múnich en el estadio Parc des Princes, mientras que por el otro el Atlético Madrid recibirá al Arsenal en el Riyadh Air Metropolitano.

Cuándo se juegan las semifinales de la Champions League

Los partidos de ida de las semifinales de la Champions League se disputarán el martes 28 y el miércoles 29 de abril y los encuentros de vuelta se realizarán el martes 5 y el miércoles 6 de mayo.

PSG y Bayern Múnich jugarán el martes 28, mientras que Atlético Madrid y Arsenal se verán las caras el miércoles 29. Ambos partidos comenzarán a las 16 (hora de Argentina). La gran final del torneo europeo se jugará el 30 de mayo.

Los Colchoneros y el equipo inglés van por su primera Champions League, el PSG va por la segunda (es el actual campeón) y el equipo alemán ya tiene seis trofeos en sus vitrinas.

Semifinales de Champions League 2026: cronograma y fixture de partidos

Partidos de ida:

PSG vs. Bayern Múnich. Martes 28 de abril a las 16. Estadio Parque de Los Príncipes.

vs. Bayern Múnich. Martes 28 de abril a las 16. Estadio Parque de Los Príncipes. Atlético de Madrid vs. Arsenal. Miércoles 29 de abril a las 16. Estadio Riyadh Air Metropolitano.

Partidos de vuelta:

Arsenal vs. Atlético de Madrid . Martes 5 de mayo a las 16. Emirates Stadium.

. Martes 5 de mayo a las 16. Emirates Stadium. Bayern Múnich vs. PSG. Miércoles 6 de mayo a las 16. Allianz Arena

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Fuente: UNO Mendoza