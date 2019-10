Beccacece dejó de ser el DT de Independiente

Sebastián Beccacece mantuvo este sábado una reunión con los dirigentes y les comunicó que ya no será más el director técnico de Independiente.

La reciente eliminación por Copa Argentina frente a Lanús fue la gota que rebalsó el vaso luego de la eliminación en Copa Sudamericana y el irregular andar en el campeonato local.

Había llegado con muchas expectativas proveniente de Defensa y Justicia, luego de ser el ayudante de campo de Jorge Sampaoli en el Mundial de Rusia.

En total estuvo al frente en 16 partidos, de los que ganó ocho, empató uno y perdió siete. Y en la actual está en la 14ª posición de la Superliga con 13 unidades.

El Rojo visitará el miércoles desde las 19.10 a Unión, con la chance de que se siente en el banco Marcelo Gómez, actual DT de la Reserva, o bien el equipo podría ser dirigido por el coordinador general de la inferiores, Fernando Berón, quien ya tuvo dos interinatos en el Rojo.

"No se lograron los objetivos planteados y con la comisión decidimos ponerle de común acuerdo un fin a este proyecto". comenzó diciendo el entrenador.

Para luego agregar "Siento que de alguna manera hemos construido una forma. Lo más importante y lo que queda es el valor humano que hemos generado con este grupo. Hemos dado todo, nos vaciamos y no hay reproche particular e interno".

En otro tramo de la conferencia de prensa destacó: "Hemos transitado este camino con mucha honestidad, con mucha entereza. Asumimos un espacio complejo con mucha humildad. Consideramos, producto de hablar con los dirigentes, tenía lógica aceptar que no logramos los objetivos".

"No me reprocho nada de mi paso por Independiente. Este grupo de trabajo dejó todo, para mi eso es lo importante. No logramos lo que la gente quería y eso seguramente deja una sensación de vacío", sentenció.