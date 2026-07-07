Bélgica goleó a Estados Unidos y se clasificó a los cuartos de final del Mundial

Con una contundente actuación, Bélgica vapuleó al seleccionado anfitrión y avanzó a cuartos de final en donde jugará contra España

Bélgica venció este lunes por 4-1 a Estados Unidos en un partido correspondiente a los octavos de final de la Copa del Mundo en el estadio Lumen Field de Seattle.

Los goles del combinado europeo los convirtieron Charles de Ketelaere a los 9' y 33' de la etapa inicial; Hans Vanaken a los 12' del complemento; y Romelu Lukaku a los 48' del mismo período. Malik Tillman marcó el empate -transitorio- para los anfitriones a los 31' de la primera parte.

Con este resultado, el equipo del francés Rudi García alcanzó los cuartos de final del Mundial de Estados Unidos, Canadá y México: en esa instancia enfrentará a España el próximo viernes desde las 16. El seleccionado español se impuso este lunes por 1-0 ante Portugal. Mantiene su valla invicta y no registra derrotas en el torneo.

Bélgica abrió el marcador de manera temprana por medio de Charles de Ketelaere. El delantero del Atalanta de Italia empujó la pelota al fondo de la red ante la defense norteamericana.

El plantel de Mauricio Pochettino logró la igualdad a través de un tiro libre de Malik Tillman que desvió Hans Vanaken, hecho que descolocó al guardameta Thibaut Courtois. Poco después, un centro de Leandro Trossard permitió el gol de cabeza de Charles de Ketelaere para el 2-1.

En el inicio del complemento, una falla del arquero estadounidense Matt Freese facilitó el tanto de Hans Vanaken desde fuera del área. Sobre el cierre del encuentro, otra equivocación culminó en el gol de Romelu Lukaku que fijó el 4-1 definitivo y el pase de Bélgica a los cuartos de final.