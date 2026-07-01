Bélgica y Senegal protagonizan un atractivo duelo por un lugar en los octavos del Mundial

Bélgica y Senegal chocarán desde las 17, en el Seatte Stadium, en busca de los octavos de final, donde el ganador chocará con Estados Unidos o Bosnia.

Bélgica y Senegal se enfrentarán este miércoles por los dieciseisavos de final del Mundial 2026, en un cruce que promete emociones y del que saldrá uno de los clasificados a los octavos de final del certamen.

El encuentro comenzará a las 17, se disputará en el Seattle Stadium, contará con el arbitraje del hondureño Saíd Martínez y será televisado por D Sports.

El conjunto europeo intentará imponer la jerarquía de un plantel repleto de figuras, mientras que el seleccionado africano buscará dar otro paso histórico en la máxima cita del fútbol mundial.

Bélgica apuesta a la experiencia de sus referentes

El equipo dirigido por Rudi García llega con la ilusión de ser protagonista en la fase eliminatoria y confía en la calidad de varios futbolistas con amplio recorrido internacional.

Thibaut Courtois liderará la última línea, mientras que Kevin De Bruyne será el encargado de conducir los ataques. En ofensiva, Jeremy Doku, Charles De Ketelaere y Leandro Trossard buscarán generar peligro para que Bélgica pueda sacar diferencias.

Senegal quiere dar otro golpe en el Mundial

Del otro lado estará Senegal, una selección que en los últimos años se consolidó como una de las grandes potencias del fútbol africano y que pretende seguir haciendo historia.

Con la seguridad de Édouard Mendy bajo los tres palos, la experiencia de Kalidou Koulibaly en la defensa y el desequilibrio ofensivo de Ismaïla Sarr, Nicolas Jackson e Iliman Ndiaye, el conjunto dirigido por Pape Thiaw intentará sorprender a uno de los candidatos europeos.

Probables formaciones de Bélgica y Senegal

Bélgica: Thibaut Courtois; Timothy Castagne, Brandon Mechele, Arthur Theate, Maxim De Cuyper; Hans Vanaken, Youri Tielemans; Kevin De Bruyne, Charles De Ketelaere, Leandro Trossard; Jeremy Doku. DT: Rudi Garcia.

Senegal: Édouard Mendy; Krépin Diatta, Kalidou Koulibaly, Moussa Niakhaté, Ismail Jakobs; Pape Matar Sarr, Idrissa Gana Gueye, Lamine Camara; Ismaïla Sarr, Nicolas Jackson, Iliman Ndiaye. DT: Pape Thiaw.

Hora: 17.00.

Árbitro: Saíd Martínez (HON).

Estadio: Seattle Stadium.

TV: D Sports.