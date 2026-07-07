Colombia choca con Suiza por un lugar en los cuartos de final En Vancouver, las selecciones de Suiza y Colombia se medirán por los 8vos del Mundial 2026 a partir de las 17 7 de julio 2026 · 10:34hs

Colombia se enfrenta a Suiza buscando los cuartos de final.

Suiza y Colombia se enfrentarán desde las 17 en el Estadio BC Place Vancouver, por los octavos de final del Mundial 2026. Después de una clasificación con diferencias mínimas en el resultado pero amplias en el juego frente a Ghana, el equipo dirigido por Néstor Lorenzo quiere llegar a un posible cruce con la Selección Argentina en cuartos.

Cómo llegan Suiza y Colombia Sin moverse del destino en el que venció cómodamente a Argelia por 2 a 0 y con un día más de descanso, el conjunto helvético parte con una doble ventaja en la previa. Johan Manzambi en la mediapunta y Ruben Vargas por la banda izquierda le dieron otra impronta al ataque de los dirigidos por Murat Yakin, de once y búsqueda claros e intacto deseo de igualar su mejor resultado histórico: meterse entre los ocho mejores.

Por su parte, el conjunto colombiano viene subiendo peldaños a cada paso. A pesar de los más de 7000 kilómetros recorridos hasta ahora -y de ser el único seleccionado que jugará en los tres países anfitriones-, el 1-0 frente a Ghana reafirmó buenas sensaciones con y sin la pelota pero, también, un margen de mejora en la definición. De ganar, los Cafeteros podrían ser rivales de la Argentina, que deberá sortear a Egipto para reeditar la final de la Copa América 2024. Probables formaciones Suiza: Gregor Kobel; Denis Zakaria, Nico Elvedi, Manuel Akanji, Ricardo Rodríguez; Remo Freuler, Granit Xhaka; Dan Ndoye, Johan Manzambi, Ruben Vargas; Breel Embolo. DT: Murat Yakin. Colombia: Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Jhon Lucumí, Johan Mojica; Jefferson Lerma, Gustavo Puerta; Jhon Arias, James Rodríguez, Luis Díaz; Luis Suárez. DT: Néstor Lorenzo.