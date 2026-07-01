Los Pumitas e Irlanda se enfrentan en la Copa del Mundo M20

Los Pumitas, equipo dirigido por Nicolás Fernández Miranda, definió la nómina de jugadores que tendrá a disposición para el compromiso ante el combinado de El Trébol, en lo que será la segunda presentación de ambos seleccionados en el certamen juvenil que se desarrolla en Georgia.

En el debut, el elenco albiceleste goleó por 78 a 14 a Estados Unidos. El segunda línea de Santa Fe Rugby y Capibaras, Bautista Benavides será titular ante los europeos, mientras que el rafaelino Federico Narváez ocupará un lugar en el banco de los relevos.

Los Pumitas se miden con Irlanda en Georgia

Tras la histórica goleada a Estados Unidos por 78-14, Los Pumitas deberán enfrentar a Irlanda en su segunda presentación en la Copa del Mundo M20. Nicolás Fernández Miranda, head coach del seleccionado, ya designó a los 23 jugadores que saldrán al campo de juego del Avchala Stadium (Tbilisi, Georgia) el próximo jueves 2 de julio desde las 08:30 h. Vale destacar que el conjunto irlandés viene de caer ante Inglaterra por 34-27. El partido podrá seguirse en vivo por ESPN 4 y Disney+.

Uno de los entrenadores asistentes del seleccionado juvenil, Eusebio Guiñazú, detalló cómo llega el equipo a la segunda presentación en la Copa del Mundo: «Tras la victoria ante Estados Unidos llegamos con buenas expectativas ya que tuvimos un buen primer partido que nos permitió seguir construyendo lo que veníamos trabajando en las concentraciones nacionales y en el Rugby Championship. Estamos focalizados en nuestras fortalezas y entendiendo que serán importantes en los próximos partidos. El formato del torneo nos demuestra que hay que ir a ganar todos los partidos para clasificar, así que estamos enfocados en ir a buscar el triunfo ante Irlanda, que perdió en su debut, por lo tanto es una buena oportunidad para nosotros. En estos días hicimos foco en la recuperación del equipo y seguir trabajando en nuestros puntos fuertes para buscar ese resultado«, cerró Guiñazú.

El combinado argentino viene de ganarle por 78 a 14 a su similar de los Estados Unidos, en lo que fue su debut en la competencia, y ahora se prepara para enfrentar al representativo juvenil de El Trébol, que en su primera presentación en el torneo cayó por 34 a 27 ante Inglaterra. Los Pumitas cerrarán su participación en la fase de Grupos de este campeonato el martes próximo, cuando se midan con el seleccionado de Inglaterra.

Los Pumitas alistaran a: 1. Benjamín Farías Cerioni, 2. Manuel Cuneo Camargo, 3. Bautista Salinas Mallea, 4. Joaquín Pascual Viale, 5. Bautista Benavides, 6. Tomás Dandé (C), 7. Jerónimo Sorondo, 8. Federico Torre, 9. Juan Preumayr, 10. Federico Serpa Laporte, 11. Luciano Avaca, 12. Benjamín Ordiz Yujnovsky, 13. Pedro Coll, 14. Bautista Lescano, Simón Pfister.

Suplentes: 16. Nicolás Cambiasso, 17. Fabrizio Cebron, 18. Federico Narváez, 19. Felipe Hygonenq, 20. Basilio Cañas, 21. Valentino Reggiardo, 22. Manuel Giannantonio, 23. Ramón Fernández Miranda.