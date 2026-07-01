Se completó la fecha 14 del Apertura José Luis Burtovoy

Con el empate 1 a 1 entre Unión y Newell´s se bajó el telón del decimocuarto capítulo del Apertura Polaca Burtovoy. En la presente jornada juega uno de los líderes, Colón de San Justo ante Ciclón Racing.

La intensa semana de competencias para los clubes de la Liga Santafesina dio comienzo este martes por la noche con el encuentro postergado de la fecha 14 del Torneo Apertura de Primera A José Luis Burtovoy. En el campo de deportes 8 de Enero de Ciclón Racing, a la vera de la laguna Setúbal, Unión y Newell´s igualaron 1 a 1 con el arbitraje de Ariel Correa. Los goles fueron convertidos por Lucas Caciabué para los unionistas, mientras que para la escuadra de barrio Roma lo hizo Michel Coronel.

Las posiciones quedaron del siguiente modo: La Perla del Oeste y Colón de San Justo 36; Sanjustino 34; Sportivo Guadalupe 30, La Salle Jobson 25, Colón de Santa Fe 24, Juventud Unida 21; Unión, Náutico El Quillá, Ateneo Inmaculada y Ciclón Racing 20, Cosmos 18, Nacional 17, Ciclón Norte e Independiente 16; Academia Cabrera, Universidad y Nobleza 15, Las Flores II 14, Gimnasia y Esgrima y Newell´s 13, Deportivo Santa Rosa 8.

Belgrano de Coronda logró pasar de instancia en la Copa Concejo Municipal.

En la presente jornada de miércoles, por la fecha 16, a partir de las 21, Colón de San Justo recibirá en el Mercedes Alesso de Bieler a Ciclón Racing, mientras que a partir de las 21, en el estadio Eduardo Mono Roteta, por la sexta fecha, jugarán 65 minutos, Náutico El Quillá con Nacional, cotejo que había sido suspendido a los 25 minutos del primer tiempo cuando la visita ganaba por 1 a 0.

En la jornada del jueves habrá dos adelantos más del capítulo 16. A las 21.30, en el predio Nery Pumpido, el puntero La Perla del Oeste visitará a Deportivo Santa Rosa, mientras que a las 21, en el estadio Mauricio Martínez, Independiente de Santo Tomé será anfitrión de Nobleza de Recreo.

Academia Cabrera goleó a Juventud Unida y clasificó a octavos de final.

Es importante que aún quedan pendientes de disputarse, por la fecha 11, Independiente de Santo Tomé con la Universidad del Litoral y por el capítulo 13 lo deben hacer Gimnasia y Esgrima de Ciudadela con La Salle Jobson.

El próximo fin de semana, Unión recibirá a la Academia Cabrera mientras que Newell´s visitará a Nacional en el barrio Sur de la capital provincial. El resto de los encuentros son los siguientes: Cosmos con Ateneo Inmaculada, Sanjustino con Ciclón Norte, Juventud Unida con Universidad, La Salle Jobson con Náutico El Quillá, Sportivo Guadalupe con Gimnasia y Esgrima, y Las Flores II con Colón.

Síntesis: Unión 1- Newell´s 1

Unión: Mateo Raschia, Ignacio Isla, Santiago Zenclussen, Uriel Barinaga, Nicolás Mariotti, Mario Mosset, Lucas Cacciabue, Facundo Iacono, Máximo Ortíz, Tomás Torres y Agustín Benavidez. DT: Juan De Olivera.

Newell´s: Martín Ayala, Juan Petean, Hernán Ríos, Tobías Molina, Mirko Sánchez, Nahuel Ávila, Thiago Cuatrín, Carlos Montiel, Michel Coronel, Alejo Quiroz e Ignacio Artaza. DT: Augusto Prono.

Goles: Lucas Caciabué (U), Michel Coronel (N).

Amonestados: Ignacio Isla (U); Agustín Benavídez (N).

Cambios: Gael Canteros x Barinaga, Simón Bigot x Torres, Gerónimo Faría x Cacciabue, Benjamín Pérez x Mariotti, Nicolás Puebla x Torres (U); Ignacio Pérez x Ríos, Santiago Plorumi x Montiel y Brian Regio x Quiroz (N).

Árbitro: Ariel Correa

Cancha: Ciclón Racing.

En la Copa Concejo Municipal 0.0%

Tal como estaba previsto, en la noche del martes, en el predio Nery Pumpido se jugaron dos nuevos encuentros correspondientes a la Copa Concejo 0.0% que organiza la Liga Santafesina junto al Concejo Municipal y CCU Argentina: En los Play-In el conjunto corondino venció a los santotomesinos y accedió al cuadro principal, mientras que ya por los Dieciseisavos de Final la Academia venció a Juventud Unida. Con el duelo de equipos de la Segunda División quedaron establecidos todos los cruces que faltaban de la ronda inicial de Playoffs.

Por la fase eliminatoria, Belgrano de Coronda derrotó a Los Piratitas por 3 a 0 con goles de Emiliano Rivero e Ignacio Ricca en dos oportunidades. En tanto, por los dieciseisavos de final, en el predio Nery Pumpido, en la cancha Leopoldo Jacinto Luque, Academia Cabrera venció a Juventud Unida de Candioti por 5 a 0 con goles de Tomás Di Pietro, Enzo Caucota, Thiago Acosta, Francisco Céspedes y Saulo Pérez.

El cuadro principal quedó establecido de la siguiente manera: Colón de San Justo con Loyola, Universidad con San Cristóbal, Banco Provincial con Colón, Náutico El Quillá con El Cadi, Las Flores con Nacional, Defensores de Alto Verde con Unión, Sportivo Guadalupe con Los Juveniles, Independiente con Deportivo Santa Rosa, Vecinal Gálvez con Ciclón Racing, Ateneo Inmaculada con Belgrano de Coronda, Los Canarios con Gimnasia y Esgrima, Nobleza con Cosmos y El Pozo con Sanjustino.