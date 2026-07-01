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Inglaterra enfrenta a Congo con el objetivo de avanzar a los octavos del Mundial 2026

Inglaterra y Congo se enfrentarán desde las 13, en Atlanta Stadium, con el objetivo de meterse en octavos de final del Mundial, donde espera México.

Ovación

Por Ovación

1 de julio 2026 · 07:52hs
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Inglaterra enfrenta a Congo con el objetivo de avanzar a los octavos del Mundial 2026

Inglaterra y República Democrática del Congo se medirán este miércoles en un atractivo encuentro correspondiente a los dieciseisavos de final del Mundial 2026, con el premio de un lugar entre los 16 mejores seleccionados del certamen.

El partido se disputará desde las 13, en el Atlanta Stadium, contará con el arbitraje del jordano Adham Makhadmeh y será televisado por D Sports.

El seleccionado inglés, uno de los candidatos al título, intentará imponer la jerarquía de su plantel para seguir en carrera, mientras que el conjunto africano buscará dar una de las grandes sorpresas de la fase eliminatoria.

Inglaterra apuesta a su poder ofensivo

Con Thomas Tuchel en el banco de suplentes, los Tres Leones confían en una base de futbolistas de primer nivel para dar otro paso en la Copa del Mundo.

La experiencia de Jordan Pickford en el arco, la solidez de Declan Rice y Jude Bellingham en el mediocampo, sumadas al desequilibrio de Bukayo Saka, Marcus Rashford y el poder goleador de Harry Kane, convierten a Inglaterra en uno de los equipos más temidos del torneo.

RD Congo sueña con el batacazo

Del otro lado estará una selección congoleña que intentará aprovechar su oportunidad para escribir una página histórica.

Con futbolistas experimentados como Chancel Mbemba, Aaron Wan-Bissaka, Cédric Bakambu y Yoane Wissa, el conjunto dirigido por Sébastien Desabre buscará competir de igual a igual frente a uno de los máximos candidatos al título.

Probables formaciones de Inglaterra y Congo

Inglaterra: Jordan Pickford; Djed Spence, Ezri Konsa, Marc Guéhi, Nico O’Reilly; Declan Rice, Elliot Anderson, Jude Bellingham; Bukayo Saka, Harry Kane y Marcus Rashford. DT: Tomas Tuchel.

RD Congo: Lionel Mpasi; Aaron Wan-Bissaka, Chancel Mbemba, Axel Tuanzebe, Arthur Masuaku; Nathanael Mbuku, Samuel Moutoussamy, Ngal’ayel Mukau, Brian Cipenga; Cédric Bakambu y Yoane Wissa. DT: Sébastien Desabre

Hora: 13.00.

Árbitro: Adham Makhadmeh (JOR).

Estadio: Atlanta Stadium.

TV: D Sports.

Inglaterra Congo Mundial
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