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Qué cambia para los santafesinos con el nuevo sistema de trámites digitales de la Provincia

Desde julio, todos los expedientes de la administración central se gestionan de forma digital. Los usuarios podrán realizar cada vez más gestiones desde la aplicación Mi Santa Fe, sin necesidad de acudir a oficinas

1 de julio 2026 · 09:07hs
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ID Ciudadana

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ID Ciudadana, es la llave de acceso a todos los trámites digitales de la Provincia. 

La Provincia de Santa Fe dio un paso histórico en el proceso de modernización del Estado. Tras décadas de expedientes en papel, sellos, firmas manuscritas y traslados físicos entre oficinas, desde este 1 de julio todos los expedientes de la administración central pasan a gestionarse de forma completamente digital.

La medida representa uno de los cambios más importantes impulsados por el Gobierno provincial en materia de transformación digital, ya que permite realizar los trámites administrativos de manera más ágil, transparente y eficiente.

El gobernador Maximiliano Pullaro destacó que este avance apunta a "mejorar la calidad de vida de los santafesinos que muchas veces fueron rehenes de los papeles y la burocracia, perdiendo un tiempo valioso en largas colas o teniendo que golpear las puertas de muchas oficinas".

En ese sentido, aseguró que "se terminaron los trámites lentos en el Estado santafesino. Después de dos años y medio de un trabajo silencioso, estamos pasando del atraso a un Estado cercano, digital, transparente y más eficiente. Con los meses los santafesinos se van a dar cuenta de lo que logramos y van a sentirse respetados".

Santa Fe deja atrás el expediente en papel

El mandatario provincial también valoró el acompañamiento de los trabajadores estatales durante el proceso de implementación. "El acompañamiento del plantel de empleados públicos fue total y estamos muy satisfechos. Pasamos a otro Estado: se inicia otro camino que pronto vamos a empezar a dimensionar, porque ya hay trámites que llevaban años que ahora se resuelven en menos de una semana. Eso es cambiar, es animarse y es resultado concreto", afirmó Pullaro.

Con este nuevo sistema, los expedientes digitales reemplazan definitivamente al soporte físico. Los documentos ya no circulan entre oficinas, sino que se gestionan mediante plataformas que permiten el seguimiento en tiempo real, la firma electrónica y la trazabilidad completa de cada actuación administrativa.

Además de reducir significativamente los tiempos de respuesta, el sistema disminuye los costos operativos, reduce el consumo de papel y fortalece los mecanismos de control y transparencia en la administración pública.

El "Barrio Digital", la nueva forma de relacionarse con el Estado

El secretario de Tecnologías para la Gestión, Ignacio Tabares, utilizó la figura del "Barrio Digital" para explicar el alcance de esta transformación. "El Barrio Digital que sucede en internet también tiene convivencia civil. Que los santafesinos se sientan orgullosos cuando empiezan a transitar este nuevo barrio, con herramientas y derechos, como no sucedió todavía en ninguna otra provincia de la República Argentina", sostuvo.

La implementación del sistema también modifica la dinámica cotidiana dentro del Estado. Los agentes públicos ahora cuentan con acceso inmediato a la documentación, pueden seguir el estado de cada trámite de forma online y dejan atrás numerosas tareas vinculadas al manejo físico de expedientes.

Todo el proceso estuvo acompañado por un programa de capacitación y formación en competencias digitales, con el objetivo de facilitar la adaptación a las nuevas herramientas tecnológicas.

Mi Santa Fe, la llave para acceder al Estado digital

La aplicación Mi Santa Fe se convirtió en el principal canal de acceso a los servicios digitales del Gobierno provincial. Actualmente, más de 1.700.000 santafesinos ya cuentan con su ID Ciudadana, la identificación única que permite ingresar a todos los servicios digitales y que, desde este 1 de julio, es la única llave de acceso al nuevo esquema de Gobierno Digital.

A través de la aplicación, los usuarios pueden consultar documentación digital, acceder a información del Registro Civil, visualizar el carnet de vacunación, realizar gestiones vinculadas a la licencia de conducir, descargar boletas, consultar deudas de impuestos provinciales y recibir notificaciones oficiales mediante el Domicilio Digital.

Con esta transformación, gran parte de las gestiones podrán realizarse de manera remota desde un teléfono celular, evitando traslados, reduciendo tiempos de espera y eliminando la necesidad de realizar numerosos trámites presenciales.

• LEER MÁS: ID Ciudadana: más de 1,7 millones de santafesinos ya la tienen y será obligatoria desde el 1 de julio

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