Apertura A1: Gimnasia fue tercero y están las fechas de la serie final

Gimnasia le ganó en el Enzo Scocco a Alma Juniors por 76-59 y se quedó con el tercer puesto del Apertura A1. La final entre Colón (SF) y Sanjustino arrancará este jueves.

Gimnasia y Esgrima trepó al podio del Torneo Apertura 2026, al superar como visitante a Alma Juniors por 76 a 59 en el partido único disputado en el Enzo Scocco.

Síntesis de Alma Juniors y Gimnasia

ALMA JUNIORS 59: Ignacio Morelli 4, Facundo Rittiner 5, Augusto Parola 12, Nicolás Bravo 14, Facundo Breques 9 (FI) Santiago Blainq 2, Enzo Eberhardt 0, Felipe Perren 5, Stefano Castoldi 0, Juan Bello 8. DT: Sebastián Puñet.

GIMNASIA 76: Julián Salaberry 0, Jeremías Salvatelli 2, Iñaki Uriona 18, Marcial D'amelio 0, Inti Peón 10 (FI) Tomás Gómez 24, León Alfonso 7, Matías Manattini 2, Lorenzo Micheloni 10, Facundo Zanor 3. DT: Valentín Rinaudo.

Parciales: 10-20, 35-35 y 48-49.

Árbitros: Fabio Alaniz, Sergio Quinteros y José Rodríguez.

Cancha: Enzo Scocco.

Finales de la serie final del Apertura

Ante el pedido de cambio de días de los finalistas por distintos motivos, la serie final por el título entre Colón (SF) y Sanjustino quedó de la siguiente manera:

Partido 1 - Jueves 2 de Julio - 21.30hs - Cancha: Colón de Santa Fe

Partido 2 - Martes 7 de Julio - 21.30hs - Cancha: Sanjustino

Partido 3 - Viernes 10 de Julio - 21.30hs - Cancha: Colón de Santa Fe (En caso de ser necesario)