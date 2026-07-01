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México se impuso ante Ecuador y se metió en octavos de final del Mundial 2026

México le ganó 2-0 a la Ecuador de Sebastián Beccacece y se medirá con el ganador entre Inglaterra y RD Congo.

Ovación

Por Ovación

1 de julio 2026 · 07:37hs
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México se impuso ante Ecuador y se metió en octavos de final del Mundial 2026

La selección de México sorprendió a Ecuador, lo aplastó en un gran primer tiempo y se dedicó a defender la ventaja en el segundo, para imponerse por 2 a 0 y acceder a los octavos de final del Mundial 2026.

En un encuentro que disputó como local en el estadio Azteca, el conjunto norteamericano ganó con tantos de los delanteros Julián Quiñones y Raúl Jiménez, a los 21 y 30 minutos de la primera etapa.

Además, la selección ecuatoriana terminó el partido con 10 hombres, por la expulsión directa del defensor Piero Hincapié, en el tercer minuto de descuento de la segunda mitad.

El triunfo ratifica el gran momento que vive el seleccionado que dirige Javier Aguirre en su tercera Copa del Mundo como anfitrión, en la que aún no recibió goles y ya aseguró el pase a los octavos de final.

Así, el representativo mexicano alcanzó la instancia en la que cayó en siete certámenes de manera consecutiva, desde Estados Unidos 1994 hasta Rusia 2018, y está a un partido de igualar su mejor participación en una cita mundialista.

Su próximo rival será el ganador entre Inglaterra y la República Democrática del Congo, que jugarán este miércoles primero de julio a las 13:00, en un duelo pactado para disputarse el domingo 5 de julio a las 21:00 (ambos en horario argentino).

El primer remate claro del partido fue del conjunto norteamericano, a los cuatro minutos, con un pase atrás para el remate desde la medialuna del área del volante Gilberto Mora, que se fue por encima del travesaño.

Dos minutos más tarde, una pelota filtrada permitió que el mediocampista Luis Romo pudiera subir por derecha y meter un centro al segundo palo para el delantero Raúl Jiménez, que se fue muy cerca del poste derecho del arquero Hernán Galíndez.

A los 15 minutos México volvió a llegar mediante el joven Gilberto Mora, de 17 años, que se quedó con un rebote sobre el costado izquierdo del área y buscó un remate con efecto al segundo palo, que se fue muy cerca del poste.

Ecuador tuvo su primer acercamiento a los 17 minutos, con un gran caño del delantero John Yeboah para meterse al área y sacar un disparo potente al primer palo, que el arquero Raúl Rangel alcanzó a rozar para que pegara en su poste derecho y se fuera desviado.

México abrió el marcador cuatro minutos más tarde, con un pase largo que habilitó la trepada por izquierda del delantero Julián Quiñones, que tuvo libertad para cerrarse contra el área y rematar con mucha potencia, para colar la pelota por el ángulo derecho de Galíndez.

A los 30 minutos, una recuperación alta permitió un ataque rápido y asociativo del conjunto mexicano, para que el delantero Raúl Jiménez jugara una pared con Quiñones y definiera, clavando la pelota en el ángulo izquierdo del guardameta de Huracán.

John Yeboah volvió a generar peligro para el equipo ecuatoriano cuando iban 39 minutos, cuando pudo desequilibrar por derecha y salir hacia el medio, aunque su zurdazo alto fue desviado por Rangel sobre su caño derecho.

En 44 minutos de la primera mitad, un centro atrás del lateral Jorge Sánchez fue rematado de volea por Jiménez, que no pudo impactar bien la pelota y vio cómo la misma tuvo un pique alto y se iba ancha, ante el infructuoso intento de Mora de cabecearla al gol.

El conjunto local tuvo la primera del complemento cuando apenas había pasado un minuto, con un pase de izquierda a derecha de Quiñones para el extremo Roberto Alvarado, que no pudo acertar su remate al palo más lejano.

A los 21 minutos del segundo tiempo, un córner al segundo palo habilitó el cabezazo del defensor César Montes, que salió alto y fue despejado a un nuevo tiro de esquina por Galíndez. El propio Montes ganó de cabeza en el córner siguiente, aunque su tiro salió desviado.

Ecuador tardó 29 minutos hasta llegar en la segunda etapa, con un pase largo para que el delantero Kevin Rodríguez controlara con el pecho y disparara de volea, pero su remate de primera se fue apenas ancho por el primer palo.

El conjunto norteamericano perdió una buena chance de sentenciar el triunfo en el primer minuto de descuento de la segunda parte, mediante un buen remate del mediocampista Orbelín Pineda desde el vértice izquierdo del área, que se fue muy cerca del ángulo.

El elenco que dirige Sebastián Beccacece se quedó con 10 hombres en el tercer minuto de descuento de la segunda etapa, por la novedosa y polémica reglamentación implementada por la FIFA, que castigó al defensor Piero Hincapié por taparse la boca en medio de una discusión con el delantero rival Santiago Giménez.

Síntesis del partido: México 2 - 0 Ecuador.

Estadio: Azteca (México).

Árbitro: Slavko Vincic (Eslovenia).

VAR: Bastian Dankert (Alemania).

México: Raúl Rangel; Jorge Sánchez, César Montes, Johan Vásquez, Jesús Gallardo; Gilberto Mora, Erik Lira, Luis Romo; Roberto Alvarado, Raúl Jiménez, Julián Quiñones. DT: Javier Aguirre.

Ecuador: Hernán Galíndez; Alan Franco, Joel Ordoñez, Willian Pacho, Piero Hincapié; John Yeboah, Moisés Caicedo, Pedro Vite, Nilson Angulo; Gonzalo Plata, Enner Valencia. DT: Sebastián Beccacece.

Goles en el primer tiempo: 21m. Julián Quiñones (M) y 30m. Raúl Jiménez (M).

Incidencia en el segundo tiempo: 48m. Piero Hincapié expulsado (E).

Cambios en el segundo tiempo: al inicio. Yaimar Medina por Joel Ordoñez (E) y Ángelo Preciado por Alan Franco (E), 13m. Kevin Rodríguez por Enner Valencia (E) y Brian Gutiérrez por Gilberto Mora (M), 29m. Obed Vargas por Luis Romo (M) y Santiago Giménez por Raúl Jiménez (M); 34m. Kendry Páez por Nilson Angulo (E) y Yordy Caicedo por John Yeboah (E); Orbelín Pineda por Julián Quiñones (M) e Israel Reyes por Roberto Alvarado (M).

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