Chile será escenario del regreso del Américas Rugby Championship

Sudamérica Rugby organizará nuevamente el Américas Rugby Championship a jugarse entre el 29 de agosto y el 6 de septiembre con la participación de Argentina XV.

Tras reuniones recientes de Sudamérica Rugby con World Rugby, nuestra asociación regional retomó el desafío y el compromiso de llevar adelante el Américas Rugby Championship, torneo continental de selecciones que quedó detenido por la pandemia del COVID-19 en 2020.

Nacido en 2012 para darle un escalón más de competitividad al naciente Alto Rendimiento en el continente, el Américas Rugby Championship se disputó durante tres temporadas en Canadá con Canadá XV, Estados Unidos XV, Argentina XV y Uruguay. A partir de 2016 y con la participación de Argentina XV, Brasil, Canadá, Chile, Estados Unidos y Uruguay, se jugó en sedes alternativas. Se jugó por última vez en 2019.

Regresa el Américas Rugby Championship

Chile XV será el anfitrión del torneo de tres fechas, todos contra todos, a jugarse en sedes a definir. Se completa la alineación de equipos con Argentina XV y Uruguay XV y el debut en el torneo del seleccionado de Paraguay.

Con el nacimiento de la Superliga Americana de Rugby en 2020, desde 2023 Súper Rugby Américas, el crecimiento del alto rendimiento regional se mantuvo, mostrando una Sudamérica en constante evolución y crecimiento.

Producto de esto, en Rugby World Cup 2027, como ya lo hicieron en Francia en 2023, tres países sudamericanos jugarán en la máxima cita internacional: Los Pumas, Los Cóndores y Los Teros.

“Cuando nos reunimos con World Rugby hace un par de meses, les ofrecimos reflotar el Américas Rugby Championship,” explicó Marcello Calandra, Presidente de Sudamérica Rugby.

“Entendemos el Américas Rugby Championship como parte del proceso de crecimiento de los equipos nacionales de cara a la Rugby World Cup del año próximo y de la siguiente, a jugarse en Estados Unidos, en 2031. Lo asumimos así, no dudamos de su valor y de la necesidad de volver a sumar el Américas Rugby Championship en nuestro calendario.”

“Desde que hablamos con World Rugby, Sudamérica Rugby se movió rápidamente para organizar todo. Agradecemos a Chile Rugby que será el anfitrión del regreso del ARC.”

“A futuro, seguiremos buscando formas de incluir al Norte y ayudarlos en el desarrollo de su rugby a partir de la alta competencia,” agregó Calandra.

USA Rugby, que había aceptado ser parte del torneo en este 2026, declinó más tarde de participar. Seguramente se sumará junto a Canadá en 2027.

Daniel Hourcade, Gerente de Alto Rendimiento de Sudamérica Rugby y Asesor Senior de World Rugby, agregó: “El Alto Rendimiento requiere de competencia y poder recuperar el Américas Rugby Championship es una gran noticia para nuestros países. Esto les permitirá a los entrenadores nacionales un nuevo nivel de desarrollo de los jugadores en un ámbito de competencia internacional.”

“Como región, seguiremos trabajando incansablemente para darle a nuestros jugadores la posibilidad de cumplir sus sueños de representar a sus países en el más alto nivel,” completó Hourcade, que además dirigió a Argentina XV en dos títulos obtenidos en Canadá en 2012 y 2013, previo a ser entrenador de Los Pumas.

El calendario del certamen

Serán tres jornadas dobles de partido las que determinarán el campeón, por sumatoria de puntos: el sábado 29 de agosto, el miércoles 2 de septiembre y, finalmente, el domingo 6 de septiembre. Los dos encuentros de cada jornada se jugarán en la misma sede, que será informada oportunamente, junto con los horarios de comienzo.

Sábado 29 de agosto

Partido 1 Argentina XV vs Paraguay

Partido 2 Chile XV vs Uruguay XV

Miércoles 2 de septiembre

Partido 3 Uruguay XV vs Argentina XV

Partido 4 Chile XV vs Paraguay

Domingo 6 de septiembre

Partido 5 Uruguay XV vs Paraguay

Partido 6 Chile XV vs Argentina XV