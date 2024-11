Belgrano e Instituto paralizarán a Córdoba con un derby picante

La realidad de Instituto no es muy distinta ya que sumó apenas cinco de los últimos 24 puntos en juego, aunque con la diferencia de que todavía está en carrera para luchar por el ingreso a la próxima Copa Sudamericana y el futuro de Diego Dabove difícilmente se defina por un mal resultado esta noche. En su última presentación, cayó ante River por 3-2.

El partido será arbitrado por Yael Falcón Pérez y el responsable de manejar el VAR será Darío Herrera, quien fue el encargado de impartir justicia la última vez que ambos equipos se cruzaron en el Gigante en 2022, por la Primera Nacional.

El mal presente de uno y otro probablemente derive en que tanto Real como Dabove realicen cambios. En Belgrano estarán obligados a modificar los 11 ya que el arquero Juan Espínola fue citado para jugar las Eliminatorias con la selección de Paraguay y, más allá de sus gestiones para viajar tras el clásico, no podrá estar el hoy en Alberdi. En su lugar ingresará Ignacio Chicco. “Venimos necesitando una victoria. Los objetivos se ven cada vez más lejos, pero no son imposibles. Esta liga tiene algo especial. Si mal no me dan los números, estamos a tres puntos de Instituto. Ganás y te pones quinto o sexto”, dijo Franco Jara en la previa.

Por el lado de la Gloria no hay confirmaciones y existen algunas dudas, aunque es probable que el zaguero Fernando Alarcón recupere su lugar en el primer equipo en lugar de Miguel Brizuela. “Es un partido aparte. El club y la ciudad lo viven así. Trataremos de llegar de la mejor manera, ir a buscar los tres puntos para poder acomodarnos en la recta final. Obviamente las expectativas siempre son altas. Podríamos haber llegado un poco mejor, con algunos mejores resultados, pero hay que tratar de enfocarse en los errores que cometimos, en los detalles por los que perdimos puntos”, mencionó, por su parte, Gastón Lodico.

Probables formaciones de Belgrano e Instituto

Belgrano: Ignacio Chicco; Gabriel Compagnucci, Aníbal Leguizamón, Alejandro Rébola y Rafael Delgado; Francisco González Metilli, Esteban Rolón, Facundo Quignon y Juan Velázquez; Bryan Reyna y Franco Jara. DT: Juan Cruz Real.

Instituto: Manuel Roffo; Juan Franco o Giuliano Cerato; Gonzalo Requena, Fernando Alarcón y Lucas Rodríguez; Damián Batallini, Nicolás Dubersarsky, Gastón Lodico y Damián Puebla; Gregorio Rodríguez y Facundo Suárez o Ignacio Russo. DT: Diego Dabove.

Estadio: Gigante de Alberdi.

Árbitro: Yael Falcón Pérez.

Hora de inicio: 21.

TV: TNT Sports.

Fuente: Vavel