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B° Los Troncos: aprehendieron a tres hombres por violencia de género y secuestraron armas de fuego, balas y cartuchos

Los vecinos de la esquina de las calles Berutti y pasaje Paredes, escucharon los gritos de una mujer dentro de un inmueble y denunciaron el suceso al 911.

Juan Trento

Por Juan Trento

13 de septiembre 2026 · 18:55hs
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B° Los Troncos: aprehendieron a tres hombres por violencia de género y secuestraron armas de fuego, balas y cartuchos

Este domingo, poco antes de las 9.30, en la intersección de las calles Berutti y pasaje Paredes, en el barrio Los Troncos, en el noroeste de la ciudad de Santa Fe, oficiales del Comando Radioeléctrico Capitalino (CREC) fueron comisionados por la central de emergencias 911 por un hecho de violencia de género.

Al arribar al lugar, los agentes entrevistaron a una mujer de 25 años, quien manifestó que su pareja la habría agredido físicamente, amenazado y efectuado una detonación con un arma de fuego.

A partir de lo expuesto por la denunciante, los oficiales se dirigieron al domicilio señalado, ubicado en pasaje Paredes al 8100, donde procedieron a la aprehensión de tres hombres, uno de ellos señalado por la víctima como su pareja.

Los aprehendidos fueron identificados como B. D. L., de 26 años, señalado por la mujer como su pareja; M. E. F., de 27 años; y L. A. L., de 50 años.

Armas y municiones secuestradas

Durante la requisa, los oficiales secuestraron una pistola calibre 9 milímetros marca Bersa, modelo Thunder, con su numeración suprimida, considerada un arma de guerra. El cargador contenía 14 cartuchos del mismo calibre, marca CBC, y uno de ellos se encontraba en la recámara, por lo que el arma estaba cargada al momento del secuestro.

También fue incautada una escopeta calibre 12/70 marca Tactical Technology, modelo 2002, con su numeración suprimida, junto con nueve cartuchos marca Fiocchi del mismo calibre.

Además, los agentes secuestraron un chaleco balístico marca Sastrería Militar, con dos placas balísticas y numeración visible.

Todo el material secuestrado fue trasladado a la comisaría Estación Norte, previo paso por Medicina Legal. En el lugar también se hizo presente personal de la Policía de Investigaciones (PDI), cuyos agentes del área Científica realizaron las tareas correspondientes, entre ellas la prueba de dermotest a los tres aprehendidos.

La atribución delictiva

Los oficiales del Comando Radioeléctrico Capitalino (CREC) informaron sobre el procedimiento a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital de la Policía de Santa Fe (PSF), que a su vez dio intervención al fiscal de Flagrancia en turno del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

El fiscal ordenó que los tres hombres continuaran privados de su libertad, fueran trasladados a Medicina Legal para su revisión física, identificados y posteriormente alojados en una dependencia policial de Orden Público.

En el caso de la pareja de la víctima, la atribución delictiva fue provisoriamente calificada como lesiones por mediar violencia de género, amenazas agravadas por el uso de arma de fuego, abuso de arma e infracción a la Ley Nacional N.º 20.429 por tenencia irregular de material de uso especial.

En tanto, para los otros dos hombres, la calificación provisoria fue la de tenencia indebida de arma de fuego de uso civil.

Los Troncos violencia de género armas
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