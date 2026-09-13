Estigarribia, en deuda con el gol en Unión: los números que preocupan

Marcelo Estigarribia atraviesa una sequía que ya comienza a ser una preocupación para Unión . Ante Talleres tuvo la responsabilidad de ser el único delantero de área, pero nuevamente terminó sin poder convertir y lejos de ofrecer el peso ofensivo que necesita un equipo que pretende pelear en los puestos de arriba.

El primer tiempo del delantero reflejó también las dificultades colectivas. Estigarribia jugó demasiado lejos del área , en buena medida porque Unión perdió casi todos los duelos en la mitad de la cancha y no consiguió hacerse dueño de la pelota.

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Así y todo, tuvo una ocasión muy clara en el complemento: un cabezazo a quemarropa después de un córner desde la derecha, pero Ezequiel Unsain respondió de manera notable y evitó el gol. Antes había tenido un remate desde una posición favorable, aunque se quedó sin ángulo y terminó sacando la pelota al lateral con una definición defectuosa.

En el complemento, también, apareció nuevamente con un zurdazo desde afuera del área que pasó cerca del palo izquierdo de Unsain. Pero el dato que más preocupa es otro: volvió a terminar un partido sin convertir. Estigarribia no hace un gol desde el 17 de abril, cuando marcó en la derrota 3-2 ante Newell's, y su sequía ya se extiende durante varios meses.

Estigarribia, con la presión de Eric Ramírez

La falta de gol contrasta todavía más con la presencia de Cristian Tarragona, el gran referente ofensivo de Unión en 2026. Ante Talleres, con el capitán suspendido, el equipo sintió especialmente su ausencia: no solo por sus goles, sino por su capacidad para fijar centrales, ganar duelos y darle profundidad al ataque. En Córdoba quedó expuesto cuánto necesita Unión de un centrodelantero que pueda transformar las pocas situaciones que genera.

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Y mientras Estigarribia busca recuperar su mejor versión, Eric Ramírez empieza a levantar la mano. Ingresó desde el banco y marcó el descuento ante Talleres, sumando su segundo gol con la camiseta rojiblanca después del que había convertido en la goleada frente a Sarmiento. La aparición de Ramírez agrega competencia en un puesto donde Unión necesita respuestas. Porque si el objetivo es pelear bien arriba, no alcanza con defender bien: también hace falta gol, y hoy Estigarribia es una cuenta pendiente que Madelón deberá resolver.