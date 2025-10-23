Belgrano y Argentinos chocan este jueves en el marco del partido correspondiente a las semifinales de la Copa Argentina.
Belgrano y Argentinos, por un lugar en la final de la Copa Argentina
Belgrano y Argentinos se enfrentarán desde las 21.10, en el Gigante de Arroyito, en busca de llegar a la final de la Copa Argentina.
Por Ovación
El encuentro se juega desde las 21.10 horas de Argentina en el Estadio Gigante de Arroyito. Se podrá ver por TyC Sports.
Mientras el “Bicho” viene de eliminar a Lanús, el “Pirata” hizo lo propio ante Newell's. Ambos buscan su primera final del certamen federal, donde enfrentarán al ganador de River vs. Independiente Rivadavia.
Probables formaciones de Belgrano vs Argentinos
Belgrano: Thiago Cardozo; Leonardo Morales, Lisandro López, Alexis Maldonado; Gabriel Compagnucci, Rodrigo Saravia, Lucas Zelarayán, Francisco González Metilli, Adrián Spörle; Franco Jara, Nicolás Fernández. DT: Ricardo Zielinski.
Argentinos Juniors: Sergio Romero; Leandro Lozano, Francisco Álvarez, Erik Godoy, Sebastián Prieto; Alan Lescano, Lucas Gómez o Federico Fattori, Gabriel Florentín; Hernán López Muñoz, Tomás Molina, Diego Porcel. DT: Nicolás Diez.