Belgrano y Argentinos, por un lugar en la final de la Copa Argentina

Ezequiel Medrán, DT de Colón, dijo presente en el Brigadier López para acompañar a la Reserva

Colón no lo pudo aguantar, cayó con Boca y quedó relegado en la Copa Proyección

El objetivo primario de Unión se cumplió, lo que venga ahora será de yapa

Racing perdió ante Flamengo en el Maracaná y ahora define la serie como local