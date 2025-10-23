Uno Santa Fe | Ovación | argentinos

Belgrano y Argentinos, por un lugar en la final de la Copa Argentina

Belgrano y Argentinos se enfrentarán desde las 21.10, en el Gigante de Arroyito, en busca de llegar a la final de la Copa Argentina.

23 de octubre 2025 · 06:57hs
Belgrano y Argentinos chocan este jueves en el marco del partido correspondiente a las semifinales de la Copa Argentina.

El encuentro se juega desde las 21.10 horas de Argentina en el Estadio Gigante de Arroyito. Se podrá ver por TyC Sports.

Mientras el “Bicho” viene de eliminar a Lanús, el “Pirata” hizo lo propio ante Newell's. Ambos buscan su primera final del certamen federal, donde enfrentarán al ganador de River vs. Independiente Rivadavia.

Probables formaciones de Belgrano vs Argentinos

Belgrano: Thiago Cardozo; Leonardo Morales, Lisandro López, Alexis Maldonado; Gabriel Compagnucci, Rodrigo Saravia, Lucas Zelarayán, Francisco González Metilli, Adrián Spörle; Franco Jara, Nicolás Fernández. DT: Ricardo Zielinski.

Argentinos Juniors: Sergio Romero; Leandro Lozano, Francisco Álvarez, Erik Godoy, Sebastián Prieto; Alan Lescano, Lucas Gómez o Federico Fattori, Gabriel Florentín; Hernán López Muñoz, Tomás Molina, Diego Porcel. DT: Nicolás Diez.

