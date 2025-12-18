Belloso defendió el proyecto de Rosario Central y avisó: "Vamos a ganar enemigos"

El presidente de Rosario Central, Gonzalo Belloso, encabezó una conferencia donde trazó un balance y proyectó el futuro inmediato

El presidente de Rosario Central, Gonzalo Belloso , encabezó este jueves una conferencia de prensa en la Sede Fundacional, donde trazó un balance del 2025 y proyectó el futuro inmediato, marcado por la llegada de Jorge Almirón como nuevo entrenador y la Copa Libertadores como obsesión principal.

El presidente canalla defendió el rumbo deportivo, destacó el crecimiento institucional y dejó definiciones fuertes sobre el lugar que Central volvió a ocupar en el fútbol argentino.

El presidente de Rosario Central, sin vueltas

“Trabajamos todos los días para mejorar el club”, remarcó Belloso, antes de valorar el impacto de refuerzos como Ángel Di María y Alejo Véliz en un equipo que terminó siendo campeón de la tabla anual.

Sobre la salida de Ariel Holan, el mandatario fue elogioso y agradecido, aunque dejó en claro que el club necesita ir siempre por más: “No queremos que el plantel se relaje con haber salido campeones”.

Por otro lado, explicó que la elección de Jorge Almirón fue una decisión directa y sin alternativas: “Era el técnico que queríamos, el único con el que hablamos. Llegó a una final de Libertadores y tuvo un gran paso por Colo Colo”, confirmando que será presentado oficialmente el 3 de enero.

Uno de los tramos más picantes de la conferencia llegó cuando Belloso habló del lugar incómodo que volvió a ocupar Central en el escenario nacional: “Cuando Central empezó a ganar, empezó a molestar”, en referencia a las polémicas arbitrales y al pasillo de espaldas de Estudiantes.

En ese sentido, fue contundente: “Fue descortés. Central fue el mejor equipo del año y le sacó 24 puntos al último campeón”. De cara a su último año de gestión, avisó: “Vamos a generar enemigos deportivos y molestias, porque nos gusta ser molestos”.

Finalmente, Belloso también destacó el crecimiento fuera de la cancha, con la venta de más de 50 palcos y el avance de obras, además de confirmar que la dirigencia trabaja en el mercado de pases y en la renovación de referentes como Quintana, Broun y Malcorra.