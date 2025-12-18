Uno Santa Fe | Ovación | Rosario Central

Belloso defendió el proyecto de Rosario Central y avisó: "Vamos a ganar enemigos"

El presidente de Rosario Central, Gonzalo Belloso, encabezó una conferencia donde trazó un balance y proyectó el futuro inmediato

18 de diciembre 2025 · 16:32hs
Belloso defendió el proyecto de Rosario Central y avisó: Vamos a ganar enemigos

El presidente de Rosario Central, Gonzalo Belloso, encabezó este jueves una conferencia de prensa en la Sede Fundacional, donde trazó un balance del 2025 y proyectó el futuro inmediato, marcado por la llegada de Jorge Almirón como nuevo entrenador y la Copa Libertadores como obsesión principal.

El presidente canalla defendió el rumbo deportivo, destacó el crecimiento institucional y dejó definiciones fuertes sobre el lugar que Central volvió a ocupar en el fútbol argentino.

El presidente de Rosario Central, sin vueltas

“Trabajamos todos los días para mejorar el club”, remarcó Belloso, antes de valorar el impacto de refuerzos como Ángel Di María y Alejo Véliz en un equipo que terminó siendo campeón de la tabla anual.

Sobre la salida de Ariel Holan, el mandatario fue elogioso y agradecido, aunque dejó en claro que el club necesita ir siempre por más: “No queremos que el plantel se relaje con haber salido campeones”.

Por otro lado, explicó que la elección de Jorge Almirón fue una decisión directa y sin alternativas: “Era el técnico que queríamos, el único con el que hablamos. Llegó a una final de Libertadores y tuvo un gran paso por Colo Colo”, confirmando que será presentado oficialmente el 3 de enero.

Uno de los tramos más picantes de la conferencia llegó cuando Belloso habló del lugar incómodo que volvió a ocupar Central en el escenario nacional: “Cuando Central empezó a ganar, empezó a molestar”, en referencia a las polémicas arbitrales y al pasillo de espaldas de Estudiantes.

En ese sentido, fue contundente: “Fue descortés. Central fue el mejor equipo del año y le sacó 24 puntos al último campeón”. De cara a su último año de gestión, avisó: “Vamos a generar enemigos deportivos y molestias, porque nos gusta ser molestos”.

Finalmente, Belloso también destacó el crecimiento fuera de la cancha, con la venta de más de 50 palcos y el avance de obras, además de confirmar que la dirigencia trabaja en el mercado de pases y en la renovación de referentes como Quintana, Broun y Malcorra.

Rosario Central Gonzalo Belloso Jorge Almirón
Noticias relacionadas
mauricio martinez: rosario central decide su futuro mientras union y barcelona sc presionan

Mauricio Martínez: Rosario Central decide su futuro mientras Unión y Barcelona SC presionan

sorpresa en rosario central: ariel holan no seguira en 2026 y el club queda sin entrenador

Sorpresa en Rosario Central: Ariel Holan no seguirá en 2026 y el club queda sin entrenador

atento, argentina: jordania perdio la final de la copa arabe ante marruecos

Atento, Argentina: Jordania perdió la final de la Copa Árabe ante Marruecos

nery pumpido analiza el crecimiento economico de conmebol, el valor de la copa libertadores y sudamericana

Nery Pumpido analiza el crecimiento económico de CONMEBOL, el valor de la Copa Libertadores y Sudamericana

Lo último

Conmoción en Laguna Paiva: hallaron a un hombre muerto, colgado y maniatado con precintos en pies y manos

Conmoción en Laguna Paiva: hallaron a un hombre muerto, colgado y maniatado con precintos en pies y manos

En Córdoba informan que Colón estaría tras los pasos de otro lateral izquierdo

En Córdoba informan que Colón estaría tras los pasos de otro lateral izquierdo

Boca se aprovecha de la crisis de San Lorenzo y busca sacarle una figura

Boca se aprovecha de la crisis de San Lorenzo y busca sacarle una figura

Último Momento
Conmoción en Laguna Paiva: hallaron a un hombre muerto, colgado y maniatado con precintos en pies y manos

Conmoción en Laguna Paiva: hallaron a un hombre muerto, colgado y maniatado con precintos en pies y manos

En Córdoba informan que Colón estaría tras los pasos de otro lateral izquierdo

En Córdoba informan que Colón estaría tras los pasos de otro lateral izquierdo

Boca se aprovecha de la crisis de San Lorenzo y busca sacarle una figura

Boca se aprovecha de la crisis de San Lorenzo y busca sacarle una figura

Persecución y captura: cayeron tres delincuentes cordobeses que robaban con inhibidores en pleno bulevar

Persecución y captura: cayeron tres delincuentes cordobeses que robaban con inhibidores en pleno bulevar

Atento, Argentina: Jordania perdió la final de la Copa Árabe ante Marruecos

Atento, Argentina: Jordania perdió la final de la Copa Árabe ante Marruecos

Ovación
Ezequiel Medrán traza el rumbo de Colón en el mercado de pases rumbo a la Primera Nacional 2026

Ezequiel Medrán traza el rumbo de Colón en el mercado de pases rumbo a la Primera Nacional 2026

En Córdoba informan que Colón estaría tras los pasos de otro lateral izquierdo

En Córdoba informan que Colón estaría tras los pasos de otro lateral izquierdo

Colón le hace a Godoy un contrato de productividad y con cláusulas por incumplimiento

Colón le hace a Godoy un contrato de productividad y con cláusulas por incumplimiento

Paulo Poccia: El ascenso del fútbol femenino de Unión es un punto de partida, no de llegada

Paulo Poccia: "El ascenso del fútbol femenino de Unión es un punto de partida, no de llegada"

Colón logró un acuerdo e Ignacio Antonio llegará la semana próxima para ser refuerzo

Colón logró un acuerdo e Ignacio Antonio llegará la semana próxima para ser refuerzo

Policiales
Dos aprehendidos en un trueque por la venta de un chaleco policial con numeración vigente

Dos aprehendidos en un trueque por la venta de un chaleco policial con numeración vigente

Cayó un delincuente de Cañada de Gómez tras un seguimiento policial desde Santa Fe hasta Córdoba

Cayó un delincuente de Cañada de Gómez tras un seguimiento policial desde Santa Fe hasta Córdoba

Policías del Comando Radioeléctrico salvaron a un bebé que había dejado de respirar

Policías del Comando Radioeléctrico salvaron a un bebé que había dejado de respirar

Escenario
Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

La fiesta Bresh edición XL llega a Santa Fe para vivir una noche inolvidable

La fiesta Bresh edición XL llega a Santa Fe para vivir una noche inolvidable

Sensacional éxito de Una Mágica Navidad en Santa Fe

Sensacional éxito de "Una Mágica Navidad" en Santa Fe

Avalancha, tributo a Héroes del Silencio, cierra el año en Tribus con una noche cargada de rock

Avalancha, tributo a Héroes del Silencio, cierra el año en Tribus con una noche cargada de rock

Bravos Muchachitos! festeja sus 5 años con todos los clásicos de Los Redondos y El Indio

Bravos Muchachitos! festeja sus 5 años con todos los clásicos de Los Redondos y El Indio