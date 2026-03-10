Coparticipación en baja: Santa Fe perdió recursos nacionales en el arranque de 2026

Un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) reveló que las transferencias nacionales y la coparticipación federal cayeron en términos reales durante el primer bimestre de 2026

Un informe elaborado por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) sobre la evolución de las transferencias a las provincias y los recursos propios durante el primer bimestre de 2026 advierte un escenario complejo para las finanzas provinciales.

En ese marco, la provincia de Santa Fe no escapó a la tendencia general y registró una caída en los recursos que recibe desde Nación , particularmente en los fondos vinculados a la coparticipación federal de impuestos .

Caída de recursos nacionales para las provincias

De acuerdo con el estudio, en febrero de 2026 los Recursos de Origen Nacional (RON) transferidos a las provincias registraron una caída interanual real del 4%, mientras que la Coparticipación Federal de Impuestos descendió 5,4% interanual.

Si se analiza el acumulado del año, el primer bimestre cerró con retrocesos aún mayores:

-5,5% en los Recursos de Origen Nacional (RON)

-6,9% en la Coparticipación Federal de Impuestos (CFI)

Según el informe, esta situación está vinculada tanto al ajuste fiscal aplicado por el gobierno nacional como a la caída de la actividad económica, que afecta la recaudación de impuestos clave como IVA y Ganancias.

El impacto en la provincia de Santa Fe

En el análisis por jurisdicción, Santa Fe también registró una caída real en las transferencias nacionales durante febrero de 2026.

En particular, el informe señala que:

Las transferencias de Recursos de Origen Nacional para Santa Fe cayeron alrededor de 4,1% interanual en términos reales .

. En el caso de la Coparticipación Federal de Impuestos, la provincia mostró un descenso cercano al 5,1% interanual real.

Esto refleja un comportamiento similar al del resto de las provincias, ya que casi todas las jurisdicciones registraron caídas en estos recursos, con la única excepción de Salta, que mostró una leve mejora.

El peso de los fondos nacionales en las provincias

El estudio también subraya la alta dependencia de las provincias de los recursos provenientes de la Nación.

En promedio, los fondos vinculados a la Coparticipación Federal de Impuestos representan el 44,8% de los ingresos provinciales, mientras que si se suman todos los recursos de origen nacional el porcentaje asciende al 54% del total.

Esto significa que cualquier variación en la recaudación nacional impacta directamente en las finanzas provinciales, como ocurre actualmente.

Recursos propios: leve recuperación con efecto estadístico

En contraste con la caída de las transferencias nacionales, el informe señala que los Recursos de Origen Provincial (ROP) mostraron una mejora interanual real del 11,6% en enero de 2026, último dato disponible.

Sin embargo, el CEPA advierte que esta recuperación se explica principalmente por un “efecto base”, ya que la comparación se realiza contra un 2024 particularmente bajo en términos de recaudación.

Además, en una mirada de mediano plazo, los recursos provinciales registran una caída real promedio del 7,3% entre diciembre de 2023 y diciembre de 2025 respecto del período previo.

Transferencias discrecionales con bajo impacto

Otro punto analizado en el informe son los Adelantos del Tesoro Nacional (ATN), transferencias no automáticas que el gobierno nacional puede distribuir entre las provincias.

Durante el primer bimestre de 2026, la mayor parte de estos recursos se concentró en Entre Ríos, Córdoba y La Pampa, mientras que otras jurisdicciones recibieron montos significativamente menores.

A nivel general, el informe remarca que los ATN tienen un peso marginal dentro del financiamiento provincial, ya que en ninguna provincia superan el 2% del total de los recursos.

Un inicio de año complejo para las cuentas provinciales

En conclusión, el informe del CEPA advierte que el comienzo de 2026 muestra un escenario fiscal restrictivo para las provincias, marcado por la caída de las transferencias nacionales y una recuperación todavía frágil de los recursos propios.

Para Santa Fe, la reducción en los fondos provenientes de Nación representa un desafío adicional para la administración de las cuentas públicas, en un contexto económico todavía marcado por la desaceleración de la actividad.

