Cómo le fue a Unión con Andrés Merlos como árbitro

Andrés Merlos será el juez del partido entre Unión e Independiente, que se enfrentarán desde las 19.45 en Avellaneda. Los antecedentes.

10 de marzo 2026 · 08:47hs
El árbitro Andrés Merlos será el encargado de impartir justicia en el partido que protagonizarán Independiente y Unión este martes desde las 19.45 en el Estadio Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini, en el marco de la décima fecha de la Zona A del Torneo Apertura 2026.

El juez nacido en Tandil el 8 de mayo de 1981 tiene un extenso historial dirigiendo al Tatengue. En total, Merlos arbitró a Unión en 24 oportunidades, con un saldo de ocho triunfos, cinco empates y 11 derrotas para el equipo santafesino, una de ellas en definición por penales correspondiente a la Copa Argentina.

Un antecedente reciente negativo de Unión

La última vez que Merlos dirigió a Unión fue el 7 de febrero de este año, cuando el equipo rojiblanco cayó 1-0 frente a Central Córdoba en el Estadio Madre de Ciudades. En ese encuentro, el único gol lo convirtió de cabeza el delantero uruguayo Michael Santos.

Unión Central Córdoba.jpg
La última vez que Andrés Merlos dirigió a Unión fue en la derrota ante Central Córdoba por 1-0, en Santiago, por este Apertura.

La última vez que Andrés Merlos dirigió a Unión fue en la derrota ante Central Córdoba por 1-0, en Santiago, por este Apertura.

Además, el Tatengue acumula una racha adversa con este árbitro: lleva cinco partidos sin poder ganar bajo su conducción. La última victoria con Merlos como juez se produjo el 15 de junio de 2024, cuando Unión derrotó 2-1 a San Lorenzo en el estadio 15 de Abril. Aquella tarde marcaron Franco Pardo y Gonzalo Morales para el conjunto santafesino, mientras que Alexis Cuello había adelantado al Ciclón.

Los primeros registros

El primer partido de Unión con Merlos como árbitro se remonta al 24 de septiembre de 2013, cuando el conjunto rojiblanco igualó como visitante ante San Martín de San Juan en el marco del torneo de la Primera Nacional.

En lo que va del Apertura, Merlos dirigió seis encuentros. Durante esos partidos mostró 29 tarjetas amarillas y no expulsó a ningún futbolista, estadísticas que reflejan una tendencia a controlar los encuentros sin recurrir con frecuencia a las tarjetas rojas.

Historial con Independiente

Por el lado del Rojo, Merlos también cuenta con varios antecedentes. Dirigió a Independiente en 33 oportunidades, con un balance de 17 victorias (dos de ellas por penales en Copa Argentina), nueve empates y siete derrotas.

Su primer encuentro con el conjunto de Avellaneda fue el 8 de febrero de 2014, cuando Independiente cayó 2-0 frente a Olimpo en Bahía Blanca, con goles de Ezequiel Miralles e Iván Furios.

El antecedente más reciente se registró el 24 de febrero de este año, cuando el Rojo igualó 1-1 frente a Instituto de Córdoba en el Estadio Pedro Bidegain. En ese partido anotaron Diego Sosa para la Gloria y Luciano Vietto para el equipo de Avellaneda.

Con estos antecedentes, Merlos volverá a cruzarse con Unión en un partido importante para ambos equipos, que buscarán sumar puntos clave en la pelea por los primeros puestos de la Zona A.

