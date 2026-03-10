Uno Santa Fe | Santa Fe | vacunación antigripal

Este martes comienza la campaña de vacunación antigripal en farmacias de Santa Fe para afiliados de Iapos

En paralelo, la vacunación antigripal para afiliados de Pami comenzará el 11 de marzo, también a través de farmacias adheridas. De forma privada, las vacunas se consiguen a unos 66.000 pesos.

10 de marzo 2026 · 08:30hs
La campaña de vacunación antigripal comenzará esta semana en la provincia de Santa Fe y tendrá a las farmacias como uno de los principales puntos de aplicación. Desde el martes 10 de marzo los afiliados al Instituto Autárquico Provincial de Obra Social (Iapos) podrán acceder a la vacuna en farmacias.

Desde el Colegio de Farmacéuticos de Santa Fe (Primera Circunscripción) informaron que la campaña estará destinada a afiliados mayores de 65 años y menores de esa edad que presenten patologías prevalentes.

“El 10 de marzo comienza la campaña de vacunación para afiliados de Iapos en la red de farmacias de la provincia, destinada a mayores de 65 años o menores con patologías prevalentes”, señalaron desde la entidad.

Turno previo en farmacias

Para acceder a la vacuna será necesario solicitar turno previamente. Según explicaron desde el Colegio profesional, los afiliados podrán hacerlo a través de la aplicación de la obra social o directamente en su farmacia habitual.

A partir del día 10 de marzo los afiliados deben solicitar turno para acceder a la vacuna a través de la App Mi Iapos o concurriendo a su farmacia de afinidad”, indicaron.

La vacuna y su aplicación estarán cubiertas para los afiliados incluidos en la campaña. “La vacuna y la colocación en la farmacia es gratuita”, remarcaron desde el Colegio de Farmacéuticos.

Vacunación antigripal de Pami

En paralelo, la vacunación antigripal para afiliados de Pami comenzará el 11 de marzo, también a través de farmacias adheridas, por lo que se espera que en los próximos días se intensifique el movimiento en estos establecimientos.

Por otra parte, desde el Colegio señalaron que la distribución de vacunas para la venta particular o a través de otras coberturas de seguridad social aún no comenzó. “La droguería todavía no realizó la distribución en farmacias para la dispensa particular o por la seguridad social; será en los próximos días”, indicaron.

En el mercado privado, algunas marcas comerciales de vacunas antigripales tienen actualmente un precio cercano a los 66.000 pesos, según señalaron desde el sector farmacéutico.

Desde el sector farmacéutico indicaron además que el abastecimiento de dosis se realizará de manera progresiva durante las primeras semanas de la campaña, a medida que las droguerías completen la distribución en toda la provincia.

