Uno Santa Fe | Ovación | Rosario Central

Belloso ratificó a Almirón en Rosario Central: "Hasta mi mamá me pide que lo eche"

El presidente de Rosario Central, Gonzalo Belloso, dio una conferencia de prensa para desmentir los rumores sobre el despido de Jorge Almirón

4 de junio 2026 · 15:15hs
Belloso ratificó a Almirón en Rosario Central: Hasta mi mamá me pide que lo eche

El presidente de Rosario Central, Gonzalo Belloso, realizó una conferencia de prensa para desmentir los rumores sobre el despido de Jorge Almirón, el actual director técnico del primer equipo.

Belloso, con todo en Rosario Central

"Hasta mi mamá pide que lo eche a Almirón, pero no, nosotros vamos a continuar con el proceso", señaló Belloso para desmentir los rumores de apartar al DT, aunque aclaró que se juntará con el cuerpo técnico y jugadores "para mejorar" en lo que les falta.

Además, el presidente de la "Academia rosarina" detalló que "cumplieron con los objetivos planteados: ser un club internacional, pasar a octavos de Copa Libertadores, ser competitivos en el torneo y ganar el clásico".

Por otra parte, no evito hablar de las polémicas que tuvo el club en varias ocasiones del torneo, en las cuales se acusaba al club de tener beneficios por la cercanía de Ángel Di María con el presidente de la AFA, Claudio Tapia: "Me tienen podrido con los dichos de que Rosario es un equipo del poder; a nosotros no nos regalaron nada".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2062559848336593199&partner=&hide_thread=false

El Canalla se clasificó como segundo de su grupo en la Copa Libertadores, ganando 4 partidos de 6 y obteniendo 13 puntos, los mismos que Independiente del Valle (1°).

A pesar de lograr llegar a los octavos de la competencia internacional más importante del continente, sufrió duros golpes en el cierre del semestre: cayó ante River por 1-0 en el Monumental por las semifinales del Torneo Apertura y el reciente mazazo lo recibió en los 16avos de final de la Copa Argentina ante Estudiantes de La Plata por 3-0.

Estos resultados con altas y bajas, repercutieron en los últimos días donde corría el rumor de que Belloso habría tomado la decisión de apartar de su cargo a Jorge Almirón.

Rosario Central Gonzalo Belloso Jorge Almirón
Noticias relacionadas
sorteo de la copa libertadores: como quedo el cuadro para los argentinos

Sorteo de la Copa Libertadores: como quedó el cuadro para los argentinos

rosario central visito a edgardo paton bauza en quito

Rosario Central visitó a Edgardo Patón Bauza en Quito

flojas practicas para varrone y colnaghi en monaco

Flojas prácticas para Varrone y Colnaghi en Mónaco

mundial 2026: los caminos de la seleccion argentina segun como termine en el grupo j

Mundial 2026: los caminos de la Selección argentina según cómo termine en el Grupo J

Lo último

Belloso ratificó a Almirón en Rosario Central: Hasta mi mamá me pide que lo eche

Belloso ratificó a Almirón en Rosario Central: "Hasta mi mamá me pide que lo eche"

Lértora abre el álbum de la estrella en Colón: No fue casualidad lo que logramos

Lértora abre el álbum de la estrella en Colón: "No fue casualidad lo que logramos"

La economía santafesina acumula 13 meses de recesión: crece la industria, pero caen el consumo y los salarios

La economía santafesina acumula 13 meses de recesión: crece la industria, pero caen el consumo y los salarios

Último Momento
Belloso ratificó a Almirón en Rosario Central: Hasta mi mamá me pide que lo eche

Belloso ratificó a Almirón en Rosario Central: "Hasta mi mamá me pide que lo eche"

Lértora abre el álbum de la estrella en Colón: No fue casualidad lo que logramos

Lértora abre el álbum de la estrella en Colón: "No fue casualidad lo que logramos"

La economía santafesina acumula 13 meses de recesión: crece la industria, pero caen el consumo y los salarios

La economía santafesina acumula 13 meses de recesión: crece la industria, pero caen el consumo y los salarios

Mundial 2026: los caminos de la Selección argentina según cómo termine en el Grupo J

Mundial 2026: los caminos de la Selección argentina según cómo termine en el Grupo J

Colón sumó una preocupación en la previa del duelo con Ciudad Bolívar

Colón sumó una preocupación en la previa del duelo con Ciudad Bolívar

Ovación
Colón campeón: hace cinco años la historia del fútbol santafesino cambiaba para siempre

Colón campeón: hace cinco años la historia del fútbol santafesino cambiaba para siempre

Colón eligió a sus hinchas para contar la historia de una noche que cambió todo

Colón eligió a sus hinchas para contar la historia de una noche que cambió todo

Me considero un hincha más de Colón y siempre le estaré agradecido

"Me considero un hincha más de Colón y siempre le estaré agradecido"

Un jugador de Colón de San Justo sufrió un ACV isquémico y su pronóstico es reservado

Un jugador de Colón de San Justo sufrió un ACV isquémico y su pronóstico es reservado

Se viene el clásico de la amistad entre Santa Fe RC y CRAI

Se viene el clásico de la amistad entre Santa Fe RC y CRAI

Policiales
Hallaron el cadáver de Carlos María Ezpeleta en aguas del río Coronda a la altura de Bajada El Chiji, en Sauce Viejo

Hallaron el cadáver de Carlos María Ezpeleta en aguas del río Coronda a la altura de Bajada El Chiji, en Sauce Viejo

Robaron en un comercio de insumos informáticos en avenida Blas Parera: estiman pérdidas por 20 millones de pesos

Robaron en un comercio de insumos informáticos en avenida Blas Parera: estiman pérdidas por 20 millones de pesos

Balearon a un oficial de Infantería en barrio San Lorenzo: el chaleco balístico le salvó la vida

Balearon a un oficial de Infantería en barrio San Lorenzo: el chaleco balístico le salvó la vida

Escenario
Más de 4.000 personas ya vieron la magia de Cirque XXI en Santa Fe

Más de 4.000 personas ya vieron la magia de Cirque XXI en Santa Fe

Harlem Festival 2026 anuncia su 8va edición: todo lo que hay que saber

Harlem Festival 2026 anuncia su 8va edición: todo lo que hay que saber

Emoción y nostalgia: Los Rancheros vuelven a Tribus con sus más grandes éxitos

Emoción y nostalgia: Los Rancheros vuelven a Tribus con sus más grandes éxitos

Multiverso presenta Vestigios: una catarsis de rock pesado grabada en vivo para soltar el pasado y abrazar lo nuevo

Multiverso presenta "Vestigios": una catarsis de rock pesado grabada en vivo para soltar el pasado y abrazar lo nuevo

Dante regresa a Tribus presentando Día 3, su último disco

Dante regresa a Tribus presentando "Día 3", su último disco