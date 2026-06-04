Belloso ratificó a Almirón en Rosario Central: "Hasta mi mamá me pide que lo eche"

El presidente de Rosario Central, Gonzalo Belloso, dio una conferencia de prensa para desmentir los rumores sobre el despido de Jorge Almirón

El presidente de Rosario Central, Gonzalo Belloso , realizó una conferencia de prensa para desmentir los rumores sobre el despido de Jorge Almirón , el actual director técnico del primer equipo.

"Hasta mi mamá pide que lo eche a Almirón, pero no, nosotros vamos a continuar con el proceso", señaló Belloso para desmentir los rumores de apartar al DT, aunque aclaró que se juntará con el cuerpo técnico y jugadores "para mejorar" en lo que les falta.

Además, el presidente de la "Academia rosarina" detalló que "cumplieron con los objetivos planteados: ser un club internacional, pasar a octavos de Copa Libertadores, ser competitivos en el torneo y ganar el clásico".

Por otra parte, no evito hablar de las polémicas que tuvo el club en varias ocasiones del torneo, en las cuales se acusaba al club de tener beneficios por la cercanía de Ángel Di María con el presidente de la AFA, Claudio Tapia: "Me tienen podrido con los dichos de que Rosario es un equipo del poder; a nosotros no nos regalaron nada".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2062559848336593199&partner=&hide_thread=false "NO ENCUENTRO ARGUMENTOS PARA QUE SE TENGA QUE IR ALMIRÓN", dijo Gonzalo Belloso, presidente de Rosario Central, ante las incógnitas sobre el futuro del actual DT del Canalla.



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El Canalla se clasificó como segundo de su grupo en la Copa Libertadores, ganando 4 partidos de 6 y obteniendo 13 puntos, los mismos que Independiente del Valle (1°).

A pesar de lograr llegar a los octavos de la competencia internacional más importante del continente, sufrió duros golpes en el cierre del semestre: cayó ante River por 1-0 en el Monumental por las semifinales del Torneo Apertura y el reciente mazazo lo recibió en los 16avos de final de la Copa Argentina ante Estudiantes de La Plata por 3-0.

Estos resultados con altas y bajas, repercutieron en los últimos días donde corría el rumor de que Belloso habría tomado la decisión de apartar de su cargo a Jorge Almirón.