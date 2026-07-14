Unión sube la vara de exigencia con un amistoso ante Rosario Central en el Gigante

Unión afrontará este miércoles su segundo amistoso de la pretemporada ante Rosario Central en el Gigante de Arroyito, donde Madelón pondría la base actual

La pretemporada de Unión dará este miércoles un paso importante en materia de exigencia. Luego de una primera prueba positiva frente a Ben Hur el pasado fin de semana, afrontará un examen de mayor calibre cuando visite a Rosario Central en el Gigante de Arroyito.

El primer encuentro comenzará a las 10 y todo indica que el entrenador Leonardo Madelón volvería a apostar por la base que hoy aparece como titular pensando en el debut ante Platense. La intención es seguir consolidando una idea de juego y darle continuidad a un equipo que viene acumulando entrenamientos y minutos en cancha.

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Una vez finalizado ese compromiso, ambos disputarán un segundo partido con mayoría de futbolistas alternativos y juveniles, una modalidad habitual en este tipo de ensayos que permite ampliar la evaluación del plantel. La agenda será intensa para la delegación rojiblanca. Finalizados los amistosos, la intención es emprender el regreso a Santa Fe sin demoras para que el plantel pueda seguir de cerca la semifinal entre Argentina e Inglaterra.

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Madelón espera más refuerzos para su nuevo Unión

Mientras tanto, Madelón continúa trabajando con un grupo que todavía espera la llegada de refuerzos. Hasta aquí, la única incorporación es Mauro Luna Diale, quien regresó con un permiso especial de Rusia hasta que se concrete todo. Ante ese escenario, varios juveniles siguen teniendo protagonismo en la preparación y aprovechan la oportunidad para mostrarse ante el cuerpo técnico. La falta de incorporaciones obliga a ampliar la consideración sobre los futbolistas surgidos de las inferiores, que vienen sumando minutos tanto en los entrenamientos como en los amistosos.

Mauro Luna Diale aún no fue presentado en Unión. Prensa Unión.

En ese contexto, las inhibiciones continúan condicionando el movimiento de Unión en el mercado. La dirigencia trabaja para resolver esa situación y poder avanzar con las gestiones por los jugadores apuntados para reforzar el plantel, aunque mientras tanto el cuerpo técnico no detiene la puesta a punto.