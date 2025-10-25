Uno Santa Fe | Ovación | Newell's

Bernardi, el piloto de tormentas en Newell's que debutará ante Unión

El DT de Newell's, Lucas Bernardi, habló en la previa del partido ante Unión. "Ahora es todo corazón", dijo y agradeció el gran respaldo de los referentes

25 de octubre 2025 · 19:27hs
Bernardi, el piloto de tormentas en Newells que debutará ante Unión

Lucas Bernardi, recientemente designado entrenador de Newell's para afrontar las últimas tres fechas del Clausura en las que el equipo se jugará la permanencia, ofreció una rueda de prensa en el predio de Bella Vista con Unión en el horizonte. "La lealtad y el amor que tengo por el club me hace estar acá", enfatizó.

"Estoy muy feliz en mi vida, esto lo disfruto aunque me digan loco. Me apasiona", dijo Lucas muy emocionado.

Sus primeras palabras fueron: "Esto no es lo mío, no tenía nada que hacer acá, las circunstancias me pusieron en una situación linda y compleja. No había mucho para pensar, si lo hubiera hecho no había nada que hacer. La lealtad y el amor que tengo por el club me hace estar acá. Es todo corazón, si lo pensaba no tenía mucho para hacer. Necesitamos de todas las personas que sientan amor por el club porque hay que cambiar todo para dar el plus que necesitamos. Hay que cambiar el chip y la energía".

Enseguida agregó: "Me encontré con jugadores y chicos que están dispuestos a brindarse para que esto funcione. Quieren dar el máximo y un plus. Sacrificio y esfuerzo".

"No evalué puntos a sacar. La evaluación hoy es cómo estamos y qué necesitamos del contexto, que genera incertidumbre. Lo futbolístico estará la semana que viene. Hoy somos un todo y la gente está dispuesta a acompañar. Es brindarnos como lo hizo el hincha. Hay que cambiar el chip. No nos interesan los reproches. Agradezco a las personas que dieron la unidad porque necesito que este todo ordenado. Solo hay que ser hincha de Newell's y de este equipo", enfatizó.

Bernardi, a fondo en Newell's: "Ser hinchas de nosotros"

"La porquería política que nos rodea no nos sirve y los futbolistas deben estar tranquilos y estamos todos tirando para el mismo lado", agregó. "No hay nada más importante que ser hinchas de nosotros. Lo político no nos sirve. Los jugadores van a dar la batalla que tienen que dar", remarcó.

"Es una oportunidad que no esperaba y necesitaba. Estaba feliz donde estaba. No tengo necesidad y es circunstancial. Había que dar el presente. Me incomoda cuando hay dificultad y quiero estar. Hay que pelearla. Desde (Sebastián) Cejas, (el Indio) Faggiani, vino Maxi (Rodríguez), el Tata (Martino), (Iván) Gabrich, hay mucha gente acompañando. Cada momento histórico que vivimos fue con pertenencia", aclaró Lucas.

Newell's Lucas Bernardi Unión
Noticias relacionadas
colapinto fallo en la clasificacion y largara ultimo en el gp de mexico de f1

Colapinto falló en la clasificación y largará último en el GP de México de F1

napoli derroto a inter y es el nuevo lider del calcio

Napoli derrotó a Inter y es el nuevo líder del Calcio

gran premio de mexico: colapinto quedo en el puesto 19 de la fp3

Gran Premio de México: Colapinto quedó en el puesto 19 de la FP3

la seleccion argentina solo jugara un amistoso ante angola en la gira de noviembre

La Selección Argentina solo jugará un amistoso ante Angola en la gira de noviembre

Lo último

Cómo funciona el nuevo sistema de tobilleras electrónicas que permitirá seguir simultáneamente a agresores y víctimas

Cómo funciona el nuevo sistema de tobilleras electrónicas que permitirá seguir simultáneamente a agresores y víctimas

Se jugaron solo tres partidos del Clausura Norberto Serenotti de Liga Santafesina

Se jugaron solo tres partidos del Clausura Norberto Serenotti de Liga Santafesina

Santa Fe, clave en las legislativas: concentra el 8% del electorado del país

Santa Fe, clave en las legislativas: concentra el 8% del electorado del país

Último Momento
Cómo funciona el nuevo sistema de tobilleras electrónicas que permitirá seguir simultáneamente a agresores y víctimas

Cómo funciona el nuevo sistema de tobilleras electrónicas que permitirá seguir simultáneamente a agresores y víctimas

Se jugaron solo tres partidos del Clausura Norberto Serenotti de Liga Santafesina

Se jugaron solo tres partidos del Clausura Norberto Serenotti de Liga Santafesina

Santa Fe, clave en las legislativas: concentra el 8% del electorado del país

Santa Fe, clave en las legislativas: concentra el 8% del electorado del país

Santa Fe vota para renovar nueve bancas en la Cámara de Diputados

Santa Fe vota para renovar nueve bancas en la Cámara de Diputados

Colapinto, eliminado en la Q1 de México: Un día complicado, hay que mejorar para la carrera

Colapinto, eliminado en la Q1 de México: "Un día complicado, hay que mejorar para la carrera"

Ovación
Unión tiene día y hora para visitar a Newells por la fecha 14 del Clausura

Unión tiene día y hora para visitar a Newell's por la fecha 14 del Clausura

Bernardi, el piloto de tormentas en Newells que debutará ante Unión

Bernardi, el piloto de tormentas en Newell's que debutará ante Unión

Se jugaron solo tres partidos del Clausura Norberto Serenotti de Liga Santafesina

Se jugaron solo tres partidos del Clausura Norberto Serenotti de Liga Santafesina

Colapinto, eliminado en la Q1 de México: Un día complicado, hay que mejorar para la carrera

Colapinto, eliminado en la Q1 de México: "Un día complicado, hay que mejorar para la carrera"

Colapinto falló en la clasificación y largará último en el GP de México de F1

Colapinto falló en la clasificación y largará último en el GP de México de F1

Policiales
La PDI de Santa Fe participó de la Primera Conferencia Federal de Ciencias Forenses de la República Argentina

La PDI de Santa Fe participó de la Primera Conferencia Federal de Ciencias Forenses de la República Argentina

Gendarmería secuestró más de 160 tortugas y pájaros en un control 

Gendarmería secuestró más de 160 tortugas y pájaros en un control 

Investigan cómo un nene de cuatro años fue herido de bala en su casa de Guadalupe Oeste

Investigan cómo un nene de cuatro años fue herido de bala en su casa de Guadalupe Oeste

Escenario
Cada vez falta menos para Festival Bandera en Rosario

Cada vez falta menos para Festival Bandera en Rosario

La provincia de Santa Fe incorpora 60 músicos a la Banda Sinfónica Policial: por primera vez será por concurso

La provincia de Santa Fe incorpora 60 músicos a la Banda Sinfónica Policial: por primera vez será por concurso

La magia de Flavio Mendoza vuelve a Santa Fe con Una mágica Navidad

La magia de Flavio Mendoza vuelve a Santa Fe con "Una mágica Navidad"

Gauchito Club vuelve a Tribus y se une a 1915 en un show imperdible

Gauchito Club vuelve a Tribus y se une a 1915 en un show imperdible

El regreso de un ícono: Cacho Deicas lanzó su carrera solista y anunció su primer show tras dejar Los Palmeras

El regreso de un ícono: Cacho Deicas lanzó su carrera solista y anunció su primer show tras dejar Los Palmeras