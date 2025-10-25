Bernardi, el piloto de tormentas en Newell's que debutará ante Unión

El DT de Newell's, Lucas Bernardi, habló en la previa del partido ante Unión. "Ahora es todo corazón", dijo y agradeció el gran respaldo de los referentes

Lucas Bernardi , recientemente designado entrenador de Newell's para afrontar las últimas tres fechas del Clausura en las que el equipo se jugará la permanencia, ofreció una rueda de prensa en el predio de Bella Vista con Unión en el horizonte. "La lealtad y el amor que tengo por el club me hace estar acá", enfatizó.

Sus primeras palabras fueron: "Esto no es lo mío, no tenía nada que hacer acá, las circunstancias me pusieron en una situación linda y compleja. No había mucho para pensar, si lo hubiera hecho no había nada que hacer. La lealtad y el amor que tengo por el club me hace estar acá. Es todo corazón, si lo pensaba no tenía mucho para hacer. Necesitamos de todas las personas que sientan amor por el club porque hay que cambiar todo para dar el plus que necesitamos. Hay que cambiar el chip y la energía".

Enseguida agregó: "Me encontré con jugadores y chicos que están dispuestos a brindarse para que esto funcione. Quieren dar el máximo y un plus. Sacrificio y esfuerzo".

"No evalué puntos a sacar. La evaluación hoy es cómo estamos y qué necesitamos del contexto, que genera incertidumbre. Lo futbolístico estará la semana que viene. Hoy somos un todo y la gente está dispuesta a acompañar. Es brindarnos como lo hizo el hincha. Hay que cambiar el chip. No nos interesan los reproches. Agradezco a las personas que dieron la unidad porque necesito que este todo ordenado. Solo hay que ser hincha de Newell's y de este equipo", enfatizó.

Bernardi, a fondo en Newell's: "Ser hinchas de nosotros"

"La porquería política que nos rodea no nos sirve y los futbolistas deben estar tranquilos y estamos todos tirando para el mismo lado", agregó. "No hay nada más importante que ser hinchas de nosotros. Lo político no nos sirve. Los jugadores van a dar la batalla que tienen que dar", remarcó.

"Es una oportunidad que no esperaba y necesitaba. Estaba feliz donde estaba. No tengo necesidad y es circunstancial. Había que dar el presente. Me incomoda cuando hay dificultad y quiero estar. Hay que pelearla. Desde (Sebastián) Cejas, (el Indio) Faggiani, vino Maxi (Rodríguez), el Tata (Martino), (Iván) Gabrich, hay mucha gente acompañando. Cada momento histórico que vivimos fue con pertenencia", aclaró Lucas.