Gran Premio de México: Colapinto quedó en el puesto 19 de la FP3

El argentino Franco Colapinto no anduvo bien y quedó en el puesto 19 de la FP3 del Gran Premio de México de Fórmula 1

El británico de la escudería McLaren, Lando Norris, se quedó este sábado por la tarde con el primer lugar de la tercera y última práctica del Gran Premio de México de Fórmula 1 . El podio lo completaron Lewis Hamilton (Ferrari) y George Russell (Mercedes).

Por otro lado, Alpine no tuvo un buen desempeño y se situó al fondo de la tabla. Franco Colapinto, el piloto argentino del equipo, quedó en la 19° posición, mientras que su compañero Pierre Gasly no pudo superar la 18°. La diferencia con los primeros puestos muestra que aún hay trabajo por delante para mejorar el ritmo de carrera y la adaptación de los monoplazas a las exigencias del circuito mexicano.

Pobre tiempo para Colapinto en México

Kick Sauber tampoco logró repetir la excelente performance de la primera práctica y se ubicó en posiciones intermedias de la grilla. El brasileño Gabriel Bortoleto quedó décimo, mientras que su compañero Nico Hülkenberg, quien había marcado el tercer mejor tiempo en la FP1, finalizó 14°. Estos resultados reflejan la dificultad de mantener la consistencia a lo largo de las sesiones y la importancia de los ajustes técnicos y estratégicos.

Con esta última práctica, los equipos y pilotos completan su preparación para la clasificación, que definirá el orden de salida para la carrera. Lando Norris llega con confianza, mientras que otros equipos deberán ajustar sus estrategias y encontrar velocidad para no perder terreno.

El Autódromo Hermanos Rodríguez promete una clasificación intensa, y la batalla por la pole position será clave para delinear la jornada del domingo, donde cada piloto buscará aprovechar su ritmo y asegurar un buen lugar de partida en la búsqueda de puntos fundamentales para el campeonato.

image

Así quedó la grilla de la FP3 del GP de México de F1

Lando Norris (Mclaren): 1:16.633 (22 Vueltas)

Lewis Hamilton (Ferrari): +0,345 (29 Vueltas)

George Russell (Ferrari): +0,512 (19 Vueltas)

Charles Leclerc (Ferrari): +0,566 (26 Vueltas)

Óscar Piastri (Mclaren): +0,599 (23 Vueltas)

Max Verstappen (Red Bull): +0,609 (30 Vueltas)

Kimi Antonelli (Dr): +0,620 (19 Vueltas)

Isack Hadjar (Dr): +0,763 (19 Vueltas)

Yuki Tsunoda (Red Bull): +0.782 (23 Vueltas)

Gabriel Bortoleto (K): +0,893 (24 Vueltas)

Liam Lawson (Dr): +0.919 (20 Vueltas)

Esteban Ocón (H): +0.941 (26 Vueltas)

Lance Stroll (H): +0,965 (23 Vueltas)

Nico Hülkenberg (K): +1.031 (25 Vueltas)

Carlos Sainz (F): +1.168 (24 Vueltas)

Alejandro Albón (F): +1.361 (20 Vueltas)

Oliver Bearman (H): +1.413 (23 Vueltas)

Pierre Gasly (A): +1.779 (24 Vueltas)

Franco Colapinto (A): +1.948 (22 Vueltas)

Fernando Alonso (H): +1.978 (17 Vueltas)