Uno Santa Fe | Ovación | México

Gran Premio de México: Colapinto quedó en el puesto 19 de la FP3

El argentino Franco Colapinto no anduvo bien y quedó en el puesto 19 de la FP3 del Gran Premio de México de Fórmula 1

25 de octubre 2025 · 16:02hs
Gran Premio de México: Colapinto quedó en el puesto 19 de la FP3

El británico de la escudería McLaren, Lando Norris, se quedó este sábado por la tarde con el primer lugar de la tercera y última práctica del Gran Premio de México de Fórmula 1. El podio lo completaron Lewis Hamilton (Ferrari) y George Russell (Mercedes).

Por otro lado, Alpine no tuvo un buen desempeño y se situó al fondo de la tabla. Franco Colapinto, el piloto argentino del equipo, quedó en la 19° posición, mientras que su compañero Pierre Gasly no pudo superar la 18°. La diferencia con los primeros puestos muestra que aún hay trabajo por delante para mejorar el ritmo de carrera y la adaptación de los monoplazas a las exigencias del circuito mexicano.

Pobre tiempo para Colapinto en México

Kick Sauber tampoco logró repetir la excelente performance de la primera práctica y se ubicó en posiciones intermedias de la grilla. El brasileño Gabriel Bortoleto quedó décimo, mientras que su compañero Nico Hülkenberg, quien había marcado el tercer mejor tiempo en la FP1, finalizó 14°. Estos resultados reflejan la dificultad de mantener la consistencia a lo largo de las sesiones y la importancia de los ajustes técnicos y estratégicos.

Con esta última práctica, los equipos y pilotos completan su preparación para la clasificación, que definirá el orden de salida para la carrera. Lando Norris llega con confianza, mientras que otros equipos deberán ajustar sus estrategias y encontrar velocidad para no perder terreno.

El Autódromo Hermanos Rodríguez promete una clasificación intensa, y la batalla por la pole position será clave para delinear la jornada del domingo, donde cada piloto buscará aprovechar su ritmo y asegurar un buen lugar de partida en la búsqueda de puntos fundamentales para el campeonato.

image

Así quedó la grilla de la FP3 del GP de México de F1

Lando Norris (Mclaren): 1:16.633 (22 Vueltas)

Lewis Hamilton (Ferrari): +0,345 (29 Vueltas)

George Russell (Ferrari): +0,512 (19 Vueltas)

Charles Leclerc (Ferrari): +0,566 (26 Vueltas)

Óscar Piastri (Mclaren): +0,599 (23 Vueltas)

Max Verstappen (Red Bull): +0,609 (30 Vueltas)

Kimi Antonelli (Dr): +0,620 (19 Vueltas)

Isack Hadjar (Dr): +0,763 (19 Vueltas)

Yuki Tsunoda (Red Bull): +0.782 (23 Vueltas)

Gabriel Bortoleto (K): +0,893 (24 Vueltas)

Liam Lawson (Dr): +0.919 (20 Vueltas)

Esteban Ocón (H): +0.941 (26 Vueltas)

Lance Stroll (H): +0,965 (23 Vueltas)

Nico Hülkenberg (K): +1.031 (25 Vueltas)

Carlos Sainz (F): +1.168 (24 Vueltas)

Alejandro Albón (F): +1.361 (20 Vueltas)

Oliver Bearman (H): +1.413 (23 Vueltas)

Pierre Gasly (A): +1.779 (24 Vueltas)

Franco Colapinto (A): +1.948 (22 Vueltas)

Fernando Alonso (H): +1.978 (17 Vueltas)

México Franco Colapinto Fórmula 1
Noticias relacionadas
buen inicio: colapinto quedo noveno en las practicas libres para el gp de mexico

Buen inicio: Colapinto quedó noveno en las prácticas libres para el GP de México

formula 1: colapinto pone primera en el gran premio de mexico

Fórmula 1: Colapinto pone primera en el Gran Premio de México

colapinto mostro como es una vuelta en el gp de mexico

Colapinto mostró cómo es una vuelta en el GP de México

el cronograma y los horarios del gp de mexico de formula 1

El cronograma y los horarios del GP de México de Fórmula 1

Lo último

Napoli derrotó a Inter y es el nuevo líder del Calcio

Napoli derrotó a Inter y es el nuevo líder del Calcio

Cardiopatías congénitas: el Hospital Alassia concretó las dos primeras intervenciones con el nuevo angiógrafo

Cardiopatías congénitas: el Hospital Alassia concretó las dos primeras intervenciones con el nuevo angiógrafo

La Policía Federal desarticuló una banda narco que operaba entre Rosario y Villa Gobernador Gálvez

La Policía Federal desarticuló una banda narco que operaba entre Rosario y Villa Gobernador Gálvez

Último Momento
Napoli derrotó a Inter y es el nuevo líder del Calcio

Napoli derrotó a Inter y es el nuevo líder del Calcio

Cardiopatías congénitas: el Hospital Alassia concretó las dos primeras intervenciones con el nuevo angiógrafo

Cardiopatías congénitas: el Hospital Alassia concretó las dos primeras intervenciones con el nuevo angiógrafo

La Policía Federal desarticuló una banda narco que operaba entre Rosario y Villa Gobernador Gálvez

La Policía Federal desarticuló una banda narco que operaba entre Rosario y Villa Gobernador Gálvez

Gran Premio de México: Colapinto quedó en el puesto 19 de la FP3

Gran Premio de México: Colapinto quedó en el puesto 19 de la FP3

¿Ezequiel Medrán ya inició la pretemporada en Colón o es solo una transición?

¿Ezequiel Medrán ya inició la pretemporada en Colón o es solo una transición?

Ovación
Unión tiene día y hora para visitar a Newells por la fecha 14 del Clausura

Unión tiene día y hora para visitar a Newell's por la fecha 14 del Clausura

La Selección Argentina solo jugará un amistoso ante Angola en la gira de noviembre

La Selección Argentina solo jugará un amistoso ante Angola en la gira de noviembre

Colapinto falló en la clasificación y largará último en el GP de México de F1

Colapinto falló en la clasificación y largará último en el GP de México de F1

Napoli derrotó a Inter y es el nuevo líder del Calcio

Napoli derrotó a Inter y es el nuevo líder del Calcio

Chelsea perdió con Sunderland y bajó varios escalones en la Premier League

Chelsea perdió con Sunderland y bajó varios escalones en la Premier League

Policiales
La PDI de Santa Fe participó de la Primera Conferencia Federal de Ciencias Forenses de la República Argentina

La PDI de Santa Fe participó de la Primera Conferencia Federal de Ciencias Forenses de la República Argentina

Gendarmería secuestró más de 160 tortugas y pájaros en un control 

Gendarmería secuestró más de 160 tortugas y pájaros en un control 

Investigan cómo un nene de cuatro años fue herido de bala en su casa de Guadalupe Oeste

Investigan cómo un nene de cuatro años fue herido de bala en su casa de Guadalupe Oeste

Escenario
Cada vez falta menos para Festival Bandera en Rosario

Cada vez falta menos para Festival Bandera en Rosario

La provincia de Santa Fe incorpora 60 músicos a la Banda Sinfónica Policial: por primera vez será por concurso

La provincia de Santa Fe incorpora 60 músicos a la Banda Sinfónica Policial: por primera vez será por concurso

La magia de Flavio Mendoza vuelve a Santa Fe con Una mágica Navidad

La magia de Flavio Mendoza vuelve a Santa Fe con "Una mágica Navidad"

Gauchito Club vuelve a Tribus y se une a 1915 en un show imperdible

Gauchito Club vuelve a Tribus y se une a 1915 en un show imperdible

El regreso de un ícono: Cacho Deicas lanzó su carrera solista y anunció su primer show tras dejar Los Palmeras

El regreso de un ícono: Cacho Deicas lanzó su carrera solista y anunció su primer show tras dejar Los Palmeras