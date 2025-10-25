Uno Santa Fe | Ovación | Clausura

Se jugaron solo tres partidos del Clausura Norberto Serenotti de Liga Santafesina

Hubo tres partidos de la fecha 9 del Clausura Norberto Serenotti de Liga Santafesina producto de la lluvia. En el ascenso se jugó uno solo

25 de octubre 2025 · 19:58hs
Este sábado, a pesar de la postergación de la mayoría de los encuentros por la lluvia, se jugaron tres partidos del Clausura Norberto Serenotti de Liga Santafesina que le dieron inicio a esta novena fecha y que culminará el miércoles.

Ganaron los de San Justo y ahora se les viene el Clásico, juego que se adelantará porque ya el próximo fin de semana vuelven a competir por el Regional Amateur. En Cayastá triunfó el Tiburón que se mete en zona de clasificación a Playoffs.

TORNEO CLAUSURA NORBERTO SERENOTTI DE LIGA SANTAFESINA

COPA ISÓSCELES

PRIMERA A – RESERVA A

Fecha 9

Sábado 25 de octubre

Sanjustino 5 (Leandro Rodríguez, Uriel Regis, Alexis Camargo x2 y Matías Benegas) – Sportivo Guadalupe 2 (Mauricio Kinkela y Leonardo D’Alessandro)

Reserva: Sanjustino 0 – Sportivo Guadalupe 2 (Jeremías Zalazar x2)

Colón de San Justo 4 (Matías Fantín, Claudio Albarracín, Franco Jominy y Lautaro Fagioli) – Pucará 2 (Nahuel Manchado x2)

Reserva: Colón de San Justo 4 (Mateo Mena, Valentino Daccaro x2 y Lautaro Giménez) – Pucará 0

Ciclón Norte 0 – Náutico El Quillá 2 (Pablo Bernia y Joaquín Felizia)

Reserva: Ciclón Norte 0 – Náutico El Quillá 0

Lunes 27 de octubre

19.30 Reserva – 21.30 Primera

Deportivo Nobleza – Unión

Árbitro: Nicolás Mottier

A1: Ezequiel Favre

A2: Gonzalo Oroño

Reserva: Bruno Levatti

Martes 28 de octubre

19.00 Reserva – 21.00 Primera

Vecinal Gálvez – La Salle Jobson

Árbitro: Rubén Fernández

A1: Lautaro Santillán

A2: Marcia Ferreyra

Reserva: Elías Benítez

La Perla del Oeste – Colón

Árbitro: Joaquín Urbani

A1: Tomás Enriquez

A2: Carlos Sánchez

Reserva: Ricardo Spacessi

19.30 Reserva – 21.30 Primera

Independiente – Ateneo Inmaculada

Árbitro: Iván Chazarreta

A1: Luciano Vergara

A2: Eduardo Vergara

Reserva: Mariano Serafini

Cosmos – Nacional, en el predio Nery Alberto Pumpido

Árbitro: Maximiliano Moya

A1: Ignacio Nadur

A2: Rodolfo Ramos

Reserva: Miguel Mesquida

Gimnasia y Esgrima – Academia AC

Árbitro: Juan Bonnín

A1: Sebastián Zaban

A2: Roberto Riquelme

Reserva: Sebastián Miño

Juventud Unida – Universidad

Árbitro: Ignacio Castellano

A1: Leandro Zarza

A2: Máximo Juri

Reserva: Ezequiel Giménez

Miércoles 29 de octubre

19.00 Reserva – 21.00 Primera

Ciclón Racing – Newell’s Old Boys

Árbitro: Carlos Córdoba

A1: Jeremías Sotelo

A2: Iván Córdoba

Reserva: Valentín Córdoba

Triunfo de Los Juveniles en el único juego del ascenso de Liga Santafesina

Este sábado se disputó un solo encuentro de la séptima fecha de la Copa Jerárquicos Salud de la Segunda División, fecha que tuvo 9 postergados, los que ya tienen reprogramación. Hoy en uno de los derbis costeros, los santarroceros vencieron en Arroyo Leyes.

Atlético Arroyo Leyes 1 (Brian Miño) – Los Juveniles 3 (Agustín Pintos, Luciano Riveros y Nahuel Leguizamón)

Reserva: Atlético Arroyo Leyes 2 (Ulises Rodríguez y Marcos Antúnez) – Los Juveniles 0

Fútbol femenino de Liga Santafesina, suspendido

Comunicado oficial por la suspensión del fútbol femenino: Se informa que queda suspendida la jornada de Fútbol Femenino correspondiente a Primeras A y B (fechas 4 y 5 respectivamente).

La reprogramación de los encuentros se realizará el día lunes, junto a la Secretaría de Fútbol Femenino.

Clausura Liga Santafesina Norberto Serenotti
