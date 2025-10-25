Este sábado, a pesar de la postergación de la mayoría de los encuentros por la lluvia, se jugaron tres partidos del Clausura Norberto Serenotti de Liga Santafesina que le dieron inicio a esta novena fecha y que culminará el miércoles.
Se jugaron solo tres partidos del Clausura Norberto Serenotti de Liga Santafesina
Hubo tres partidos de la fecha 9 del Clausura Norberto Serenotti de Liga Santafesina producto de la lluvia. En el ascenso se jugó uno solo
Ganaron los de San Justo y ahora se les viene el Clásico, juego que se adelantará porque ya el próximo fin de semana vuelven a competir por el Regional Amateur. En Cayastá triunfó el Tiburón que se mete en zona de clasificación a Playoffs.
TORNEO CLAUSURA NORBERTO SERENOTTI DE LIGA SANTAFESINA
COPA ISÓSCELES
PRIMERA A – RESERVA A
Fecha 9
Sábado 25 de octubre
Sanjustino 5 (Leandro Rodríguez, Uriel Regis, Alexis Camargo x2 y Matías Benegas) – Sportivo Guadalupe 2 (Mauricio Kinkela y Leonardo D’Alessandro)
Reserva: Sanjustino 0 – Sportivo Guadalupe 2 (Jeremías Zalazar x2)
Colón de San Justo 4 (Matías Fantín, Claudio Albarracín, Franco Jominy y Lautaro Fagioli) – Pucará 2 (Nahuel Manchado x2)
Reserva: Colón de San Justo 4 (Mateo Mena, Valentino Daccaro x2 y Lautaro Giménez) – Pucará 0
Ciclón Norte 0 – Náutico El Quillá 2 (Pablo Bernia y Joaquín Felizia)
Reserva: Ciclón Norte 0 – Náutico El Quillá 0
Lunes 27 de octubre
19.30 Reserva – 21.30 Primera
Deportivo Nobleza – Unión
Árbitro: Nicolás Mottier
A1: Ezequiel Favre
A2: Gonzalo Oroño
Reserva: Bruno Levatti
Martes 28 de octubre
19.00 Reserva – 21.00 Primera
Vecinal Gálvez – La Salle Jobson
Árbitro: Rubén Fernández
A1: Lautaro Santillán
A2: Marcia Ferreyra
Reserva: Elías Benítez
La Perla del Oeste – Colón
Árbitro: Joaquín Urbani
A1: Tomás Enriquez
A2: Carlos Sánchez
Reserva: Ricardo Spacessi
19.30 Reserva – 21.30 Primera
Independiente – Ateneo Inmaculada
Árbitro: Iván Chazarreta
A1: Luciano Vergara
A2: Eduardo Vergara
Reserva: Mariano Serafini
Cosmos – Nacional, en el predio Nery Alberto Pumpido
Árbitro: Maximiliano Moya
A1: Ignacio Nadur
A2: Rodolfo Ramos
Reserva: Miguel Mesquida
Gimnasia y Esgrima – Academia AC
Árbitro: Juan Bonnín
A1: Sebastián Zaban
A2: Roberto Riquelme
Reserva: Sebastián Miño
Juventud Unida – Universidad
Árbitro: Ignacio Castellano
A1: Leandro Zarza
A2: Máximo Juri
Reserva: Ezequiel Giménez
Miércoles 29 de octubre
19.00 Reserva – 21.00 Primera
Ciclón Racing – Newell’s Old Boys
Árbitro: Carlos Córdoba
A1: Jeremías Sotelo
A2: Iván Córdoba
Reserva: Valentín Córdoba
Triunfo de Los Juveniles en el único juego del ascenso de Liga Santafesina
Este sábado se disputó un solo encuentro de la séptima fecha de la Copa Jerárquicos Salud de la Segunda División, fecha que tuvo 9 postergados, los que ya tienen reprogramación. Hoy en uno de los derbis costeros, los santarroceros vencieron en Arroyo Leyes.
Atlético Arroyo Leyes 1 (Brian Miño) – Los Juveniles 3 (Agustín Pintos, Luciano Riveros y Nahuel Leguizamón)
Reserva: Atlético Arroyo Leyes 2 (Ulises Rodríguez y Marcos Antúnez) – Los Juveniles 0
Fútbol femenino de Liga Santafesina, suspendido
Comunicado oficial por la suspensión del fútbol femenino: Se informa que queda suspendida la jornada de Fútbol Femenino correspondiente a Primeras A y B (fechas 4 y 5 respectivamente).
La reprogramación de los encuentros se realizará el día lunes, junto a la Secretaría de Fútbol Femenino.