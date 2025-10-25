Colapinto falló en la clasificación y largará último en el GP de México de F1

El piloto argentino de la escudería Alpine, Franco Colapinto, finalizó último en la Qualy 1 del Gran Premio de México de F1 y partirá desde el final

El piloto argentino de la escudería Alpine , Franco Colapinto , finalizó último en la Qualy 1 del Gran Premio de México de F1 y quedó eliminado de la segunda clasificación.

Su compañero francés Pierre Gasly, también quedó eliminado al finalizar décimoctavo. Además de los dos pilotos de Alpine, los otros que quedaron fuera de la Qualy 2 son el brasileño Gabriel Bortoletto de Kick Sauber, el tailandés Alexander Albon de Williams y el británico Lance Stroll de Aston Martin.

Mala maniobra de Colapinto en México

Una pena ese exceso en la curva 5 cuando Colapinto venía volando para tratar de alcanzar lo que el Alpine no le da. En los microsectores era más rápido que el tiempo final que ya había marcado Gasly, que así y todo fue apenas 124 milésimas más rápido que el anterior intento del argentino.

#F1xFoxSports | Fin de la Q1. Franco tuvo que levantar debido a salirse de los márgenes de la pista. Colapinto, Stroll, Albon, Gasly y Bortoleto afuera.



Toda la actividad de Fórmula 1® junto a @puenteadrian, @aagulla_TV

October 25, 2025

Los Alpine recortaron algo la diferencia con el resto, ya que terminaron a menos de un segundo de la cima de esa Q1. Pero no fue suficiente. Gasly quedó a 267 milésimas de pasar a la Q2.

Más allá de que Alpine no invierte nada en esta temporada, correspondería que a Colapinto le cambien toda la unidad de potencia ya que viene recontra excedido en el desgaste.

Como Jack Doohan consumió casi todos lo cambios en apenas 6 carreras, un nuevo cambio implica penalizar en la grilla, pero como Colapinto larga último lo más probable es que se produzca la modificación. La que Gasly tuvo por última vez en Monza. Eso le implicaría partir desde boxes.

Verstappen marcaba 1m 16,455s en su primer intento, pero Norris se la bajó a 1m 16,170s. Sin embargo, sorprendería las Ferrari, con Leclerc primero con 1m 15,991s, siendo el primero en bajar el 1m 16s. Y Hamilton quedaba 3º, max 4º, el líder 5º, los Mercedes de Russell y Antonelli, Sainz, Hadjar y Bearman.

#F1xFoxSports | Fin de la Q2. Piastri avanzó a Q3 con lo justo. Lawson, Alonso, Hulkenberg, Ocon y Tsunoda quedaron eliminados.



October 25, 2025

Pero la hora de la verdad sería el segundo y último intento. Y ahí Norris humilló a todos para sacarle 4 décimas a Leclerc, que luego serían dos porque el monegasco también mejoró.

Y le sacó más de medio segundo a Piastri, que finalizó 8º porque se le metieron los Mercedes con un Verstappen intercaldo, y hasta Sainz. Cerraron Hadjar y Bearman.

Como pasó en la Q1, el líder Oscar Piastri estuvo muy atrás de su compañero Lando Norris, como pasó en todos los ensayos. Cuando todo el mundo giró por primera vez en la Q2, el australiano quedaba 10º, con su compañero de McLaren 1º.

Según dijo el australiano en la radio, tenía problemas de unidad de potencia. Los dos Haas, Alonso, Antonelli y Lawson, que cometió un exceso, quedaban afuera entonces.

Al final, Piastri hizo el último intento de todos y pasó por apenas 75 milésimas el corte, quedando afuera Tsunoda, Ocon, Hulkenberg, Alonso y Lawson.

Lance Stroll fue el primero en marcar registro: 1m 1m 18,815s. Colapinto hizo 1m 18,352s, mejor que Gasly, que fue medio segundo más lento: 1m 18,831s. Mientras, Lando Norris señalaba 1m 17,147s, con el argentino a 1,245s. Los dos Alpine, a boxes.

A Bortoletto, que había quedado 5º, le sacaron el tiempo por exceder el límite de pista. A 10' del final, Colapinto volvió a pista con goma nueva. Gasly también.

Los dos mejoraron, con Gasly apenas 40 milésimas más rápido: 1m 17,630s contra 1m 17,670s del argentino. Al cierre de ese tramo, el francés quedó 16º y Colapinto 18º. Norris era el mejor, con 1m 16,899s.

Hadjar quedó primero en los últimos intentos de todos, con 1m 16,733s, que sería lo mejor de esa Q1. Colapinto de nuevo a pista, con goma blanda nueva.

Gasly bajó un poquito y quedó 18º, con 1m 17,546s, mientras Colapinto se fue ancho en la curva 5 y perdió su tiempo, por lo que quedó último, ahí nomás de Gasly. En los microsectores del primer parcial estaba delante de Gasly. Una pena.