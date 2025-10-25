Uno Santa Fe | Unión | Unión

Unión tiene día y hora para visitar a Newell's por la fecha 14 del Clausura

La Liga Profesional confirmó el cronograma de la fecha 14 del Torneo Clausura, donde Unión tendrá una visita determinante ante Newell's por la zona A

25 de octubre 2025 · 14:20hs
Unión tiene día y hora para visitar a Newells por la fecha 14 del Clausura

La Liga Profesional confirmó la programación de la fecha 14 de la zona A del Torneo Clausura, donde y Unión visitará a Newell’s el viernes 31 de octubre, desde las 21.15, en un duelo que asoma como determinante para ambos en la recta final.

El Tate llegará con la intención de sumar puntos que le permitan sostener su lugar en la zona de playoffs. Cada fecha se vuelve más exigente en la pelea por la clasificación y un triunfo en Rosario sería un paso enorme hacia la siguiente instancia.

Del otro lado la Lepra, que atraviesa una situación completamente, porque necesita sumar con urgencia para escaparle a la zona de descenso, por lo que el encuentro se jugará con una carga emocional importante y con mucho en juego para los dos equipos.

Una aclaración de la Liga Profesional sobre la fecha 14

La Liga Profesional de Fútbol de la AFA programó la fecha 14 del Torneo Betano Clausura 2025. Por recomendación de la Confederación (CONMEBOL) y de las federaciones sudamericanas (en este caso, AFA), los partidos por las competencias locales de aquellos conjuntos que estén involucrados en las etapas finales de los torneos continentales, deberán programarse con la mayor cantidad de descanso posible para resguardar el estado físico de los futbolistas. Por este motivo, los partidos de Banfield vs Lanús como Central Córdoba vs Racing se disputarán el lunes 3 de noviembre.

El cronograma de la fecha 14

Viernes 31 de octubre

19.00 San Lorenzo – Deportivo Riestra (Zona B)

21.15 Newell’s – Unión (Zona A)

Unión ya sabe cuándo visitará a Newell's.

21.15 Instituto – Rosario Central (Zona B)

Sábado 1° de noviembre

14.45 Aldosivi – Ind. Rivadavia Mza. (Zona A)

16.00 Barracas Central – Argentinos (Zona A)

17.00 Vélez – Talleres (Zona B)

20.00 Independiente – Atlético Tucumán (Zona B)

Domingo 2 de noviembre

16.00 Estudiantes – Boca (Zona A)

18.30 Godoy Cruz – San Martín (SJ) (Zona B)

20.30 River – Gimnasia (Zona B)

Lunes 3 de noviembre

16.45 Platense – Sarmiento (Zona B)

16.45 Defensa y Justicia – Huracán (Zona A)

19.00 Central Córdoba – Racing (Zona A)

21.15 Belgrano – Tigre (Zona B)

21.15 Banfield – Lanús (interzonal)

Unión tiene día y hora para visitar a Newell's por la fecha 14 del Clausura

Unión tiene día y hora para visitar a Newell's por la fecha 14 del Clausura

Unión tiene día y hora para visitar a Newell's por la fecha 14 del Clausura

