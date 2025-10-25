Napoli se impuso 3-1 a Inter por la octava fecha del Calcio y trepó a la cima. Los de Cristian Chivu descendieron al tercer lugar. Los goles del conjunto napolitano fueron de Kevin De Bruyne, Scott McTominay y André Zambo Anguissa, mientras que el descuento llegó gracias a Hakan Çalhanolu.
Napoli derrotó a Inter y es el nuevo líder del Calcio
Napoli se impuso 3-1 a Inter por la octava fecha del Calcio y trepó a la cima. Los de Cristian Chivu descendieron al tercer lugar
Desde el inicio, el equipo local mostró una clara superioridad en el Stadio Diego Armando Maradona, imponiendo su juego con una presión alta y una gran efectividad en ataque.
El primer gol llegó a los 33 minutos, cuando De Bruyne convirtió desde el punto penal para abrir el marcador. No obstante, el mediocampista belga debió abandonar el campo pocos minutos después debido a una molestia muscular, encendiendo las alarmas en el conjunto azzurro.
En el complemento, el Napoli mantuvo su dominio y amplió la ventaja con un cabezazo de McTominay a los nueve minutos. Aunque el Inter reaccionó momentáneamente con el tanto de Çalhanolu a los 14, la ilusión visitante duró poco: a los 21, Zambo Anguissa selló el 3-1 definitivo.
Más de la fecha en el Calcio
Por otro lado, en el comienzo de la jornada, el Udinese venció 3-2 al Lecce y escaló posiciones quedando cerca de la zona de competencias europeas, mientras que la visita sigue en zona de peligro por el descenso.
A su vez, el Como no salió del empate en su visita al Parma y perdió la posibilidad de ubicarse en zona de Champions League, aún así, cierra los lugares de Europa, con su clasificación a la Conference. Al Parma el empate le sirve para respirar, pero sigue en la zona baja de la tabla.
En el último encuentro de la jornada, el Cremonese empató ante Atalanta por 1-1 en un encuentro donde el que ganaba se acercaba a las zonas de copas, pero la división de puntos no era favorable para ninguno, que perdieron la posibilidad de acercarse a la cima.