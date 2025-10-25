Napoli derrotó a Inter y es el nuevo líder del Calcio

Napoli se impuso 3-1 a Inter por la octava fecha del Calcio y trepó a la cima. Los de Cristian Chivu descendieron al tercer lugar

Napoli se impuso 3-1 a Inter por la octava fecha del Calcio y trepó a la cima. Los de Cristian Chivu descendieron al tercer lugar. Los goles del conjunto napolitano fueron de Kevin De Bruyne, Scott McTominay y André Zambo Anguissa, mientras que el descuento llegó gracias a Hakan Çalhanolu.

Desde el inicio, el equipo local mostró una clara superioridad en el Stadio Diego Armando Maradona, imponiendo su juego con una presión alta y una gran efectividad en ataque.

El primer gol llegó a los 33 minutos, cuando De Bruyne convirtió desde el punto penal para abrir el marcador. No obstante, el mediocampista belga debió abandonar el campo pocos minutos después debido a una molestia muscular, encendiendo las alarmas en el conjunto azzurro.

Embed - LOS NAPOLITANOS DERROTARON AL NEROAZZURRO EN UN PARTIDAZO TOTAL | Napoli 3-1 Inter | RESUMEN

En el complemento, el Napoli mantuvo su dominio y amplió la ventaja con un cabezazo de McTominay a los nueve minutos. Aunque el Inter reaccionó momentáneamente con el tanto de Çalhanolu a los 14, la ilusión visitante duró poco: a los 21, Zambo Anguissa selló el 3-1 definitivo.

Más de la fecha en el Calcio

Por otro lado, en el comienzo de la jornada, el Udinese venció 3-2 al Lecce y escaló posiciones quedando cerca de la zona de competencias europeas, mientras que la visita sigue en zona de peligro por el descenso.

A su vez, el Como no salió del empate en su visita al Parma y perdió la posibilidad de ubicarse en zona de Champions League, aún así, cierra los lugares de Europa, con su clasificación a la Conference. Al Parma el empate le sirve para respirar, pero sigue en la zona baja de la tabla.

Embed - EL COMO DE NICO PAZ IGUALÓ ANTE EL PARMA POR LA SERIE A | Parma 0-0 Como | RESUMEN

En el último encuentro de la jornada, el Cremonese empató ante Atalanta por 1-1 en un encuentro donde el que ganaba se acercaba a las zonas de copas, pero la división de puntos no era favorable para ninguno, que perdieron la posibilidad de acercarse a la cima.