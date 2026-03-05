Boca acelera por Alan Lescano: cinco días para cerrar un refuerzo clave en el mediocampo

La dirigencia de Boca se mueve contrarreloj tras la salida de Lucas Blondel: Alan Lescano se perfila como el objetivo principal para ocupar el cupo disponible.

Después de la victoria ante Lanús que devolvió aire al Torneo Apertura , Boca pone el foco en el mercado de pases. Con la cesión de Blondel a Huracán ya consumada , la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme tiene solo cinco días hábiles para concretar la llegada de Lescano, un volante creativo zurdo de 24 años que promete aportar visión de juego, manejo de balón y llegada al área rival. “Con la situación contractual que tenemos con Gimnasia, a Argentinos no le conviene vender a Lescano”, advirtió Cristian Malaspina, presidente del club de La Paternal, dejando claro que la negociación será complicada.

Lescano no es cualquier jugador: es capitán, referente del equipo y pieza insustituible . Argentinos posee la mitad de su pase, mientras que la otra parte pertenece a Gimnasia, lo que complica cualquier intento de traspaso rápido. Malaspina dejó en claro que “es un jugador que nos costará un montón reemplazarlo. Hasta que no cambie la situación contractual, la posición del club es esta”, dejando en evidencia que Boca deberá combinar estrategia financiera y persuasión para llevarse al zurdo.

Internamente, Boca analiza todas las vías posibles: desde ofertas económicas atractivas hasta la inclusión de jugadores en trueques estratégicos. Riquelme considera que Lescano completaría el mediocampo y aportaría la creatividad que el equipo necesita, especialmente tras la salida de Blondel. En la Bombonera, confían en que la presión de la competencia y la urgencia de los próximos partidos inclinen la balanza a su favor antes del 10 de marzo, fecha límite para abrochar el refuerzo.

Una ventana decisiva para Boca

Con apenas cinco días para cerrar, la operación se perfila como una negociación a contrarreloj. Boca deberá convencer a los dirigentes de Argentinos y Gimnasia, además de asegurar que Lescano se adapte rápido al esquema de Claudio Úbeda. La tensión, el tiempo limitado y la importancia estratégica del jugador para ambos equipos convierten a esta ventana de pases en un capítulo crucial del mercado argentino de verano.