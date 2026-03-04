Unión evalúa implementar el Día del Club ante Boca

El Tatengue podría aplicar un bono para el duelo del 15 de marzo a las 22 ante Boca. En unión analizan la medida para aliviar el mal momento económico.

Unión analiza puertas adentro la posibilidad de establecer el “Día del Club” para el compromiso frente a Boca del domingo 15 de marzo a las 22, un encuentro que promete marco multitudinario por el presente futbolístico rojiblanco y por la jerarquía del rival. La decisión, por ahora, no está confirmada oficialmente.

El denominado Día del Club es una herramienta estatutaria que varias instituciones del fútbol argentino aplican una vez por torneo. Consiste en el cobro de un bono adicional obligatorio para los socios que deseen asistir a un partido en condición de local, independientemente de la cuota social mensual. La recaudación se destina directamente a reforzar la tesorería y atender compromisos corrientes. En el caso del equipo santafesino, la medida cobraría especial relevancia en un escenario económico adverso. Unión atraviesa un momento financiero delicado y actualmente se encuentra inhibido , por lo que un ingreso extraordinario representaría oxígeno para equilibrar las cuentas y afrontar obligaciones pendientes.

Unión vs Boca: un partido que convoca

El choque ante Boca Juniors despierta expectativa no solo por el peso específico del rival, sino también por el gran presente que sostiene el conjunto rojiblanco. El funcionamiento colectivo, la solidez defensiva y la eficacia en las transiciones han revitalizado la ilusión de su gente. Además, se trata de un condimento adicional: será el único partido de local que Unión disputará en marzo, lo que incrementa la demanda y potencia la posibilidad de una convocatoria masiva en el 15 de Abril.

El antecedente reciente

Aunque no trascendieron montos ni detalles formales, el rumor surgió desde el entorno del propio estadio. Como referencia inmediata aparece lo ocurrido en septiembre de 2025, cuando frente a Independiente Rivadavia se aplicó un bono de 15.000 pesos por persona bajo la misma modalidad. Por ahora, todo se mantiene en el terreno de las versiones. La dirigencia deberá ponderar el impacto económico y también el termómetro social, en un partido de alto voltaje que combina necesidad institucional y una cita futbolística de primer orden.