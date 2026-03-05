Uno Santa Fe | Unión | TAS

TAS confirma sanción de 8 meses para Machuca, Garcés y Holgado pero les permiten entrenar y jugar amistosos

La sanción inicial de FIFA fue modificada por el TAS para los tres jugadores. Podrán seguir entrenar y jugar partidos amistosos, pero no disputar oficiales.

Ovación

Por Ovación

5 de marzo 2026 · 12:05hs
El TAS (Tribunal de Arbitraje Deportivo) revocó parcialmente el fallo de segunda instancia de la FIFA y determinó que Imanol Machuca, Facundo Garcés y Rodrigo Holgado no podrán jugar partidos oficiales durante 8 meses a partir del 5 de marzo de 2026. Es decir, aunque la sanción original era de 12 meses, el tribunal reconoció que ya habían cumplido aproximadamente 4 meses entre el 25 de septiembre de 2025 y el 26 de enero de 2026, por lo que el tiempo restante es de 8 meses.

Según el comunicado oficial, “los jugadores podrán continuar entrenando con sus clubes y participar de partidos amistosos, pero no podrán disputar competencias oficiales hasta cumplir la totalidad de la sanción restante”. Esto significa que, mientras se entrenen y mantengan ritmo en amistosos, no podrán intervenir en torneos ni campeonatos durante este período.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CLMerlo/status/2029563028014760224?s=20&partner=&hide_thread=false

Impacto y contexto

La medida afecta directamente la planificación de los clubes, ya que la ausencia de estos jugadores en torneos oficiales puede alterar la rotación y estrategia del equipo. Además, el fallo del TAS subraya la diferencia entre competencias oficiales y amistosos, algo fundamental para entender la sanción: los amistosos permiten mantener actividad física y táctica, pero no cuentan para clasificaciones ni puntos de liga.

El caso se originó por acusaciones de manipulación de partidos, sanción que inicialmente incluía 12 meses de suspensión total. Con la revisión del TAS, se reconoció parte del tiempo ya cumplido, acortando la pena efectiva y dejando claro cuándo podrán volver a jugar oficialmente.

TAS FIFA Facundo Garcés Imanol Machuca
