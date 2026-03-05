Uno Santa Fe | Unión | Unión

Unión sumó minutos de fútbol ante Sportivo Las Parejas en medio del parate

Unión disputó un amistoso que terminó 0-0, donde el DT aprovechó para darle rodaje a jugadores con poca continuidad. Maizon Rodríguez está recuperado

5 de marzo 2026 · 14:24hs
Unión sumó minutos de fútbol ante Sportivo Las Parejas en medio del parate

Aprovechando el parate de la AFA, Unión sumó minutos de fútbol este miércoles por la mañana ante Sportivo Las Parejas en el predio. El encuentro terminó con un anecdótico empate 0-0 y que le sirvió a Leonardo Madelón para observar variantes y darle rodaje a jugadores que venían teniendo poca continuidad.

• LEER MÁS: Unión confirmó que en el partido con Boca, los socios tendrán que pagar un bono

El ensayo se disputó en tres tiempos de 30 minutos cada uno y tuvo como principal objetivo mantener el ritmo de competencia mientras el plantel espera la reanudación del torneo.

• LEER MÁS: Unión y la Libertadores: el noveno de la tabla anual tendrá un cupo que cambia la pelea

Los 11 que paró Madelón en Unión

En el arranque, el DT paró una formación con Lucas Chávez en el arco; Emiliano Álvarez, Nicolás Paz, Valentín Fascendini y Bruno Pittón en defensa; Augusto Solari, Lucas Menossi, Emiliano Giaccone y Franco Fragapane en el mediocampo; mientras que Diego Díaz y Misael Aguirre se movieron en la ofensiva.

Madelón le dio rodaje a varios jugadores en Unión.

Con el correr de los minutos, el entrenador fue probando otras alternativas y también se dieron algunos ingresos que llamaron la atención, como los de Claudio Corvalán, Nicolás Palavecino y Santiago Grella, quienes se sumaron al ensayo para completar la rotación durante los distintos períodos del amistoso.

• LEER MÁS: Preocupación en Unión por la lesión que sufrió Gomes Gerth

Más allá del resultado, que quedó en segundo plano, el encuentro dejó una noticia positiva para el cuerpo técnico: Maizon Rodríguez ya trabaja con normalidad junto al resto del plantel. De no mediar inconvenientes, podría ser titular en el próximo compromiso ante Independiente, cuando se reanude la competencia oficial en la fecha 10 del Apertura. De esta manera, Unión aprovechó la pausa obligada para mantener activo al plantel y que Madelón saque conclusiones de cara a lo que viene en el campeonato.

