Ariel Rearte sobre Unión: "Tenemos un equipo largo y con intensidad podemos pelear los playoffs"

El entrenador de Unión analiza la recuperación del plantel, la importancia de la rotación de jugadores y los próximos desafíos en la Liga Nacional.

El técnico de Unión , Ariel Rearte , habló en Dial Deportivo por UNO (FM 106.3) destacó la recuperación del equipo y la importancia de mantener un plantel largo para afrontar la exigente Liga Nacional. Según Rearte, “necesitábamos retocar el equipo y volver a tener una plantilla amplia, porque la intensidad de juego es muy alta y prácticamente hay que tener dos jugadores por puesto” , explicó, señalando que la profundidad del plantel permite sostener el ritmo partido tras partido.

Al recordar su llegada a mitad de temporada, Rearte indicó que encontró un equipo golpeado pero con ganas de revertir la situación: “Los chicos sabían que podían dar mucho más de lo que estaban rindiendo y aportaron muchísimo en la reconfiguración del equipo”. La incorporación de Isaac Brown, alero estadounidense de 27 años, buscó cubrir la ausencia de Marco Lukic tras su lesión: “Tratamos de traer a alguien con características similares , aunque Marcos era polifuncional y su capacidad de cubrir varias posiciones era muy difícil de reemplazar”, aseguró el entrenador.

Rotación y estrategia de juego

Rearte explicó que la clave de su estrategia es la rotación de jugadores para mantener la intensidad durante la temporada: “Tener un equipo largo significa que prácticamente diez jugadores estén listos para saltar a la cancha y siempre contar con algún juvenil preparado para sumar minutos”. Esto permite que el equipo sostenga la intensidad noche a noche, especialmente durante giras exigentes por Buenos Aires, donde se enfrentan a Platense, Racing de Chivilcoy y Argentinos de Junín.

El entrenador resaltó además la importancia de equilibrar experiencia y juventud: “Si pudiera jugar con todos los jugadores de 21 años lo haría, me gusta mucho tener equipos con energía joven, pero hay momentos donde la responsabilidad recae en los más grandes”, explicó. Rearte subrayó que los jóvenes aportan energía y entusiasmo, pero no deben cargar con la presión de partidos decisivos.

Inferiores y proyección de talento

Rearte también valoró la cantera de Unión: “Tenemos un grupo de jóvenes con muchas condiciones, algunos fueron prestados a Torneo Federal y Liga Argentina para sumar experiencia, y seguimos desarrollando talentos de 16 a 18 años con biotipos adecuados para el alto rendimiento”, aseguró. Destacó que el club busca expandir esta formación a toda la zona de influencia, consolidando una base sólida para el futuro del básquet santafesino.

Próximos desafíos y expectativas

De cara a los próximos partidos, Rearte enfatizó la importancia de iniciar marzo con un triunfo frente a Unión de Formosa en el Malvichino: “Con la ilusión de tener al equipo completo, sabemos que somos un rival muy duro cuando estamos completos”. Subrayó que los días siguientes, con la gira por Buenos Aires, serán decisivos para asegurar un lugar en playoffs y afirmó que la planificación y la intensidad serán determinantes en esta etapa clave.

Finalmente, Rearte destacó el valor del estadio para la motivación del equipo y la experiencia de la hinchada: “El Ángel Malvichino es uno de los mejores estadios de la Liga Nacional y espero que el martes haya mucha gente para disfrutar de un gran partido”, cerró, destacando la importancia del apoyo de los seguidores en la continuidad del proyecto de Unión.