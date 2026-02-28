Boca empató con Gimnasia, no levanta en la Bombonera y suma cuatro sin triunfos

El Xeneize igualó 1-1 con Gimnasia de Mendoza por la 8ª fecha del Apertura. Paredes marcó para el Lobo y Merentiel lo empató. Le anularon otro tanto al local.

En la Bombonera, Boca volvió a dejar puntos y estiró a cuatro su racha sin victorias en el Torneo Apertura . El 1-1 ante Gimnasia y Esgrima de Mendoza reflejó un equipo con dominio territorial pero escasa contundencia en los metros finales.

El conjunto azul y oro padeció una transición defensiva mal resuelta y a los 15 minutos Luciano Paredes capitalizó un desajuste entre centrales para adelantar al Lobo. Desde entonces, el equipo intentó asumir el protagonismo con circulación ancha y laterales profundos, aunque sin claridad en el último pase.

A los 41’, Miguel Merentiel atacó el primer palo tras un envío rasante y estableció el 1-1. Antes del descanso, el VAR invalidó el segundo tanto local por posición adelantada de Lucas Janson en la génesis de la jugada, una acción fina que desató la protesta generalizada.

Embed

Falta de eficacia y juvenil destacado

En el complemento, Boca sostuvo la iniciativa, adelantó líneas y empujó con un 4-2-4 circunstancial. El juvenil Tomás Aranda ofreció desequilibrio en el uno contra uno y generó cuatro situaciones claras, pero careció de precisión en la definición. El déficit volvió a estar en la eficacia: volumen ofensivo sin correlato en el marcador.

Tabla y lo que viene para Boca

Con este empate, Boca quedó noveno en la Zona A con nueve unidades, a seis del líder Estudiantes de La Plata. La serie negativa en el certamen incluye una derrota ante Vélez y empates frente a Platense, Racing y el de este sábado.

El próximo compromiso será ante Lanús en el estadio Néstor Díaz Pérez, un cruce pendiente que exigirá una respuesta inmediata para no perder terreno en la pelea por la clasificación.