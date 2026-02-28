Cavani acudirá a un especialista por su lumbalgia crónica

El uruguayo Edinson Cavani será baja ante Gimnasia de Mendoza y buscará tratamiento específico para una dolencia recurrente.

Edinson Cavani volverá a quedar al margen en Boca Juniors por una reagudización de su lumbalgia y consultará a un especialista para encarar un tratamiento puntual. La lesión, que lo persigue desde la pretemporada, encendió alarmas en el cuerpo técnico y reavivó el interrogante sobre su futuro inmediato en el club.

El delantero de 39 años no integra la lista para el cruce ante Gimnasia de Mendoza por la fecha 8 del Apertura. La decisión médica apunta a descomprimir la zona lumbar y establecer un plan de recuperación que incluya estudios complementarios, fortalecimiento específico y eventual modificación de cargas.

Una dolencia que condiciona a Edinson Cavani

La lumbalgia que padece Cavani no es nueva. Se trata de una afección recurrente que impacta directamente en su capacidad de acelerar, sostener cambios de ritmo y ejecutar giros explosivos dentro del área. En términos futbolísticos, limita su principal virtud: el desmarque corto y la ruptura a espaldas del zaguero.

Desde su arribo a Boca a mediados de 2023, el uruguayo no logró sostener continuidad prolongada. Las estadísticas de ausencias muestran una curva ascendente y el cuerpo técnico debió dosificar minutos incluso en tramos decisivos. La merma física también repercutió en su eficacia: menos presencia en zonas de finalización y menor participación en la presión alta coordinada.

Clima con el hincha y contrato vigente

Más allá del aspecto médico, el contexto emocional también pesa. En las últimas presentaciones en La Bombonera, la relación con el público transitó de la ovación a los silbidos, síntoma de un desgaste que excede lo físico. El delantero, que supo portar la cinta de capitán, quedó expuesto en un equipo que aún busca regularidad colectiva.

Cavani tiene contrato hasta diciembre y, según su entorno, no evalúa el retiro. Su prioridad es recuperar plenitud física y revertir la imagen futbolística. Sin embargo, puertas adentro saben que la ecuación es delicada: salario elevado, reiteradas ausencias y un plantel que necesita respuestas inmediatas en la carrera por la clasificación.

El tratamiento con el especialista será determinante para definir los plazos. En un calendario exigente y con competencia interna creciente en la delantera, el margen se acorta. Boca espera una recuperación integral; el tiempo, en cambio, juega su propio partido.