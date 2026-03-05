El Pulga cuelga los botines y en junio se despide con la camiseta de Colón

Luis Miguel Rodríguez decidió colgar los botines y el domingo 7 de junio se llevará a cabo el partido despedida con la camiseta de Colón en el Brigadier López

El Pulga tendrá su partido despedida con la camiseta de Colón el 7 de junio en el Brigadier López.

Si bien no lo anunció de manera oficial, la realidad indica que Luis Miguel Rodríguez colgó los botines. En consecuencia, su último partido como profesional fue el 5 de octubre del 2025, cuando Colón venció a Defensores Unidos 1-0.

Ese día, el Pulga ingresó a los 32' de la segunda etapa reemplazando a Ignacio Lago . Y si bien tenía contrato firmado con Colón hasta diciembre del 2026, Ezequiel Medrán le avisó que no lo iba a tener en cuenta.

Por ello, el oriundo de Simoca rescindió su contrato, pero antes la dirigencia de Colón le ofreció el estadio para que lleve adelante su partido despedida.

Si bien el Pulga tenía intenciones de seguir jugando, lo cierto es que no encontró ninguna propuesta que lo seduzca y es por eso que se retira profesionalmente.

De esta manera, la información indica que el partido despedida se dará el domingo 7 de junio en el Brigadier López y contará con la presencia de los futbolistas que se consagraron campeones con la camiseta de Colón en 2021.

El Pulga ya se recibió de DT y es la próxima aventura en la que se embarcará a partir del segundo semestre de 2026. "Va a trabajar cuando reciba una oferta que lo entusiasme a partir del segundo semestre del año. Ve muy bien el fútbol, tiene personalidad y arma muy buenos grupos", dicen quienes lo conocen desde siempre.

Incluso, ya está trabajando en el armado de su cuerpo técnico. Habla mucho con Guillermo Cinquetti, histórico preparador físico de Miguel Ángel Russo, con quien está proyectado el futuro. Pero antes habrá al menos una última función con los botines y será en el estadio sabalero.