Medrán busca al reemplazante de Marcioni en Colón para jugar contra Acassuso

Colón sigue adelante con su preparación para el partido de la 5ª fecha en Santa Fe ante Acassuso, donde Ezequiel Medrán deberá hacer un cambio obligado

5 de marzo 2026 · 14:47hs
Medrán busca al reemplazante de Marcioni en Colón para jugar contra Acassuso

Colón continúa con su puesta a punto para el próximo compromiso ante Acassuso de la 5ª fecha de la zona A de la Primera Nacional. Este jueves por la mañana el plantel completó una nueva práctica en el predio, donde el entrenador Ezequiel Medrán comenzó a analizar alternativas.

El principal contratiempo pasa por la baja de Julián Marcioni, quien sufrió un desgarro y estará alrededor de tres semanas fuera de las canchas. Una ausencia sensible para el Sabalero, ya que venía siendo una pieza importante en el esquema ofensivo.

A este panorama se suma que Matías Godoy, que podía aparecer como una variante natural para ese sector, tampoco está disponible por la misma lesión, lo que obliga al cuerpo técnico a evaluar otras soluciones.

¿Quién reemplazará a Marcioni en Colón?

Dentro de las opciones que maneja el DT aparece la posibilidad de que ingresen Darío Sarmiento o Conrado Ibarra, lo que permitiría modificar algunos roles en el mediocampo y que Ignacio Lago cambie de carril para equilibrar el funcionamiento del equipo.

Conrado Ibarra

Otra alternativa que también está sobre la mesa es la de Emanuel Beltrán, quien ya supo cumplir una función más adelantada. De hecho, en el partido frente a Ferro ingresó para ocupar la posición de volante por derecha. Con varios días por delante antes del encuentro, Medrán tendrá tiempo para evaluar las distintas opciones y definir cuál será el plan más conveniente para afrontar el compromiso.

En principio, el cuerpo técnico analiza otorgarle descanso al plantel durante el fin de semana, para luego retomar los entrenamientos el lunes y encarar la última parte de la preparación con la mira puesta en el duelo ante Acassuso.

Colón Acassuso Ezequiel Medrán
