Uno Santa Fe | Santa Fe | vacunación

Vacunación contra la gripe: la provincia de Santa Fe comienza la campaña el 10 de marzo

La vacunación está dirigida a grupos de riesgo. “Es fundamental vacunar en marzo para estar protegidos cuando llegue el invierno”, dijo la ministra de Salud

5 de marzo 2026 · 13:43hs
La vacunación es gratuita y se recomienda para estar preparados antes de la temporada invernal

La vacunación es gratuita y se recomienda para estar preparados antes de la temporada invernal

La campaña de vacunación contra el virus de la gripe iniciará el próximo 10 de marzo en Santa Fe, en la estrategia de aplicación del Calendario Nacional de Inmunizaciones. Esta inoculación es clave para disminuir las hospitalizaciones, secuelas y muertes que ocasiona la infección en las poblaciones con mayor vulnerabilidad.

En nuestra provincia, la campaña de vacunación contra el virus de la gripe iniciará formalmente el próximo 10 de marzo integrando una estrategia de aplicación establecida en el Calendario Nacional de Inmunizaciones. Esta vacunación es clave para disminuir las hospitalizaciones, secuelas y muertes que ocasiona la infección en las poblaciones con mayor vulnerabilidad.

La ministra de Salud de la Provincia, Silvia Ciancio, confirmó el inicio de la estrategia y explicó: “Las dosis son provistas por el Gobierno nacional y ya fueron distribuidas en Santa Fe, con las indicaciones correspondientes a los equipos de salud, por lo que el martes 10 estaremos comenzando la campaña”. En ese sentido, remarcó la importancia de la aplicación temprana: “Es fundamental poder vacunar durante el mes de marzo para que, cuando llegue el invierno, las personas que integran los grupos de riesgo ya estén inmunizadas”.

Vacunación en Santa Fe

Por su parte, la responsable provincial del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), Gabriela Clementz, detalló: “Como cada año las primeras dosis se brindan a personal de salud, trabajadores y residentes en instituciones geriátricas; porque si bien todos podemos presentar esta enfermedad, hay grupos que pueden tener mayor posibilidad de complicaciones”.

En relación a la logística, explicó: “La vacunación de la población objetivo podrá realizarse de manera sucesiva o simultánea dependiendo de la disponibilidad de dosis, capacidades operativas y respondiendo al orden dinámico que indica comenzar por el personal de salud”. Además, detalló que las dosis estarán disponibles tanto en efectores públicos como en farmacias, para afiliados de Iapos y Pami. “Al igual que el año pasado, a través de un acuerdo con el Colegio de Farmacéuticos facilitamos la descentralización de la estrategia de vacunación. A partir de la interoperabilidad entre el sistema informático del Colegio y nuestro Sistema Sicap, cada dosis aplicada en farmacias se registra de manera nominal en la base provincial. Esto nos permite contar con información integrada, fortalecer la trazabilidad de las vacunas y evaluar de manera permanente el avance de la campaña en todo el territorio”, remarcó.

En la provincia de Santa Fe, el universo de personas comprendidas en los grupos priorizados alcanza a 810.000 santafesinos

LEER MÁS: La Municipalidad de Santa Fe comenzó la vacunación a embarazadas contra el virus sincicial respiratorio

Población objetivo y factores de riesgo

En la provincia de Santa Fe, el universo de personas comprendidas en los grupos priorizados alcanza a 810.000 santafesinos. La población que debe recibir la dosis incluye a:

* Personal de salud.

* Embarazadas: en cada embarazo y en cualquier trimestre. En cada embarazo se debe recibir la vacuna antigripal y contra el Covid-19 en cualquier trimestre, la vacuna triple bacteriana acelular [dTpa] a partir de la semana 20.ª y la vacuna contra el virus sincicial respiratorio entre las semanas 32 y 36,6 semanas de gestación.

* Puérperas: hasta el egreso de la maternidad –máximo 10 días–, si no tuvo oportunidad de recibir la vacuna durante el embarazo.

* Entre los seis meses a 24 meses de edad: esquema de dos dosis, si no recibió la vacuna anteriormente.

* Entre los dos y 64 años que tengan factores de riesgo, con documentación que acredite la existencia de enfermedades preexistentes entre las que se encuentran: obesidad, diabetes, enfermedades respiratorias y cardíacas crónicas, inmunodeficiencias congénitas o adquiridas, enfermedad oncohematológica, trasplante y/o personas con insuficiencia renal crónica en diálisis, entre otros.

* 65 años y mayores.

* Personal estratégico, cuyo desempeño es clave para mantener las funciones esenciales (ej. fuerzas de seguridad del Estado).

Acceso y coadministración

La aplicación de la vacuna no requiere orden médica para los grupos mencionados y puede realizarse de forma conjunta con cualquier otra inmunización del Calendario Nacional, incluyendo la del Covid-19.

Es fundamental que quienes asistan a los centros de salud, hospitales públicos o vacunatorios aprovechen esta oportunidad para consultar y completar esquemas de vacunación de todo el grupo familiar.

vacunación gripe Santa Fe hospitalizaciones vacuna
Noticias relacionadas
Pullaro firmó un acuerdo con Neuquén para impulsar la participación de empresas santafesinas en Vaca Muerta

Santa Fe firmó un acuerdo con Neuquén para impulsar la participación de empresas santafesinas en Vaca Muerta

las lluvias de febrero fortalecen la campana agricola y consolidan la perspectiva de una cosecha record en santa fe

Las lluvias de febrero fortalecen la campaña agrícola y consolidan la perspectiva de una cosecha récord en Santa Fe

violento episodio en sauce viejo en medio del conflicto municipal: el intendente mario papaleo denuncio agresiones y destrozos

Violento episodio en Sauce Viejo en medio del conflicto municipal: el intendente Mario Papaleo denunció agresiones y destrozos

Bolsas de nicotina se venden en distintos kioscos de la provincia

Santa Fe busca regular las bolsitas de nicotina que se venden en kioscos como si fueran golosinas

Lo último

Facundo Castro, a fondo en Colón: Me siento bien, pero tengo la espina de que llegue el gol

Facundo Castro, a fondo en Colón: "Me siento bien, pero tengo la espina de que llegue el gol"

Colón buscará dar otro paso hacia la permanencia recibiendo a Comunicaciones

Colón buscará dar otro paso hacia la permanencia recibiendo a Comunicaciones

Todo listo para el inicio del Apertura 2026 de la ASB

Todo listo para el inicio del Apertura 2026 de la ASB

Último Momento
Facundo Castro, a fondo en Colón: Me siento bien, pero tengo la espina de que llegue el gol

Facundo Castro, a fondo en Colón: "Me siento bien, pero tengo la espina de que llegue el gol"

Colón buscará dar otro paso hacia la permanencia recibiendo a Comunicaciones

Colón buscará dar otro paso hacia la permanencia recibiendo a Comunicaciones

Todo listo para el inicio del Apertura 2026 de la ASB

Todo listo para el inicio del Apertura 2026 de la ASB

Con la presencia de Colapinto, la Fórmula 1 presentó su intro para el 2026

Con la presencia de Colapinto, la Fórmula 1 presentó su intro para el 2026

Las lluvias de febrero fortalecen la campaña agrícola y consolidan la perspectiva de una cosecha récord en Santa Fe

Las lluvias de febrero fortalecen la campaña agrícola y consolidan la perspectiva de una cosecha récord en Santa Fe

Ovación
El Pulga cuelga los botines y en junio se despide con la camiseta de Colón

El Pulga cuelga los botines y en junio se despide con la camiseta de Colón

Hay otra energía en Colón, el equipo está unido y nos hicimos fuertes

"Hay otra energía en Colón, el equipo está unido y nos hicimos fuertes"

Alan Crenz, el boxeador santafesino que pelea por el título y sueña con escalar en el ranking

Alan Crenz, el boxeador santafesino que pelea por el título y sueña con escalar en el ranking

Unión y la Libertadores: el noveno de la tabla anual tendrá un cupo que cambia la pelea

Unión y la Libertadores: el noveno de la tabla anual tendrá un cupo que cambia la pelea

TAS confirma sanción de 8 meses para Machuca, Garcés y Holgado pero les permiten entrenar y jugar amistosos

TAS confirma sanción de 8 meses para Machuca, Garcés y Holgado pero les permiten entrenar y jugar amistosos

Policiales
Se llevaron computadoras y un dron de la casa de una funcionaria municipal y escaparon en un auto

Se llevaron computadoras y un dron de la casa de una funcionaria municipal y escaparon en un auto

Emboscaron y asesinaron a un hombre a balazos en la madrugada en la ciudad de Recreo

Emboscaron y asesinaron a un hombre a balazos en la madrugada en la ciudad de Recreo

Una captura compleja y exitosa: revelan cómo fue el operativo para detener al narcotraficante Turu Mendieta en Bº Las Flores

Una captura "compleja y exitosa": revelan cómo fue el operativo para detener al narcotraficante "Turu" Mendieta en Bº Las Flores

Escenario
Vanda Krai vuelve a Santa Fe con She Loves 90s, un homenaje al pop rock femenino

Vanda Krai vuelve a Santa Fe con "She Loves 90s", un homenaje al pop rock femenino

Se confirmó la fecha y lugar del Festival Tribus 2026: las entradas ya están a la venta

Se confirmó la fecha y lugar del Festival Tribus 2026: las entradas ya están a la venta

Las Guerreras del K-Pop llegan a Santa Fe con su tour internacional

Las Guerreras del K-Pop llegan a Santa Fe con su tour internacional

Gran Hermano Generación Dorada: uno por uno, los participantes 

"Gran Hermano" Generación Dorada: uno por uno, los participantes 

Paraná le abre las puertas al Cuarteto de Nos

Paraná le abre las puertas al Cuarteto de Nos