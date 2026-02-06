Boca acelera por Edwin Cetré y se abre una negociación formal con Estudiantes

El Xeneize dio un paso más y ya hubo un contacto concreto con Estudiantes por Edwin Cetré. Hay predisposición para negociar el 50% del pase.

Lo que comenzó como un sondeo informal tomó otro espesor en las últimas horas. Boca avanzó de manera concreta por Edwin Cetré y desde Estudiantes confirmaron la apertura al diálogo, en una negociación que, sin oferta oficial aún, ya cuenta con aval político y deportivo de ambas partes.

La necesidad es clara en La Ribera. La seguidilla de lesiones y la salida reciente de Brian Aguirre , justamente rumbo a Estudiantes, empujaron a Boca a acelerar por un refuerzo ofensivo. En ese escenario, Edwin Cetré aparece como una de las principales alternativas para cubrir el sector externo del ataque. El colombiano de 28 años ya estaba en el radar del club y, tras frustrarse su llegada a Athletico Paranaense , el interés se reactivó con mayor fuerza.

Estudiantes dio luz verde para negociar

Desde La Plata reconocen que ya existió un llamado formal por parte de Boca para manifestar interés concreto. Si bien todavía no hay una oferta oficial, el Pincha dejó en claro que está dispuesto a escuchar propuestas por el 50% del pase, cuyo valor oscila entre 3 y 4 millones de dólares. La otra mitad de la ficha pertenece a Independiente de Medellín, un dato clave dentro de la estructura de la posible operación. Estudiantes no tiene urgencias deportivas para vender, pero necesita hacer caja y evalúa seriamente la negociación.

Uno de los elementos que allana el camino es la excelente relación institucional entre Boca y Estudiantes. Las recientes operaciones por Santiago Ascacíbar y el préstamo de Aguirre fortalecieron el vínculo entre las dirigencias que encabezan Juan Román Riquelme y Sebastián Verón. Ese canal directo facilita los tiempos y explica la predisposición mutua para avanzar por Cetré, un nombre que incluso sonó en River, pero fue descartado por el club de Núñez.

Contrarreloj y con antecedentes recientes

Boca sabe que juega contra el calendario. El viernes 13 de febrero vence el plazo para incorporar un refuerzo por la lesión de Rodrigo Battaglia, por lo que no se descarta que en las próximas horas llegue una propuesta formal a las oficinas de Estudiantes. Mientras tanto, desde el Pincha aclararon que el pase frustrado a Brasil no estuvo vinculado a problemas médicos y que el extremo está en condiciones de jugar, algo que viene demostrando desde 2025 y en el inicio de la presente temporada.

La negociación está abierta. Boca avanzó, Estudiantes habilitó el diálogo y Edwin Cetré quedó en el centro de una operación que promete ser uno de los movimientos fuertes del mercado.