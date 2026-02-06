Kevin Zenón vuelve a escena en Boca y se afirma en el lugar que mejor lo potencia

Tras un cierre de 2025 con poco rodaje, Kevin Zenón recuperó terreno en Boca, sumó confianza del cuerpo técnico y se consolida como titular.

Kevin Zenón atraviesa un momento bisagra en Boca. Luego de un semestre con escasa participación y rumores de salida, el mediocampista zurdo volvió a meterse en la consideración del cuerpo técnico. La falta de variantes, su mejora futbolística y la continuidad en su puesto natural le abrieron una nueva oportunidad.

Por segunda vez en el Torneo Apertura, Kevin Zenón será titular en el Xeneize , ratificando una confianza que parecía perdida. El ex Unión había quedado relegado tras el Mundial de Clubes, pero el escenario cambió: hoy aparece como una alternativa firme en el mediocampo , especialmente cuando el equipo necesita equilibrio y salida clara por izquierda.

El contraste es fuerte. En el segundo semestre de 2025, Zenón no fue titular en ninguno de los 19 partidos oficiales de Boca y apenas sumó 118 minutos. Muy lejos de aquel jugador determinante de 2024. Sin embargo, el inicio de 2026 muestra otra cara: más continuidad, mayor protagonismo y respaldo del DT.

La posición ideal y la confianza del DT

La seguidilla de lesiones en ataque y, especialmente, el desgarro de Exequiel Zeballos, le devolvieron a Zenón la chance de jugar como mediocampista por izquierda, el rol donde mejor rinde. Su versatilidad táctica le permite al equipo alternar esquemas entre el 4-4-2 y el 4-3-3, una ventaja valorada por el cuerpo técnico.

Durante el inicio del ciclo, el volante evaluó seriamente una salida al exterior, con una oferta desde Grecia que no prosperó. Esa situación, sumada a un rendimiento irregular, lo dejó al margen durante varios meses. Hoy, con el mercado cerrado y la decisión de quedarse, Zenón apuesta a recuperar su mejor versión y volver a ser decisivo.

Con Zeballos fuera por varias fechas, el escenario se presenta ideal para que el zurdo sume continuidad y se afiance. Boca necesita variantes confiables y Zenón sabe que esta puede ser la oportunidad que esperó durante meses: reafirmarse, recuperar protagonismo y volver a ser clave en un equipo que busca regularidad.