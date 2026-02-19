Uno Santa Fe | Ovación | Bareiro

Boca acordó la llegada de Adam Bareiro como nuevo refuerzo

Fortaleza aceptó el monto ofertado por el Xeneize y de esta manera, el paraguayo Adam Bareiro jugará en Boca

19 de febrero 2026 · 09:55hs
Adam Bareiro será refuerzo de Boca.

Adam Bareiro será refuerzo de Boca.

De no mediar inconvenientes, Adam Bareiro será el tercer refuerzo de Boca en 2026. Fortaleza aceptó los 3 millones de dólares por la totalidad del pase del delantero de 29 años, de los cuales la mitad le corresponden a River (aunque no tuvo injerencia en la operación ya que no posee los derechos federativos), y se espera que este viernes llegue a Argentina para someterse a la revisión médica.

Adam Bareiro jugará en Boca

Originalmente, el club brasileño solicitó 2 millones de dólares por el 50% de la ficha del paraguayo, pero en la Ribera se mantuvieron firmes en su ofrecimiento y lograron acercar las partes a un día de que culmine el plazo por la lesión extraordinario por la lesión de Rodrigo Battaglia. Vale recordar que el mercado de pases en Argentina ya cerró, pero la situación del volante le abrió una ventana especial al Xeneize, que fue aprovechada con éxito.

Abrochados los números con Fortaleza, Boca ya tiene todo arreglado en lo personal con Bareiro (firmará un contrato por tres años con opción de extenderlo por un más) y solo resta que mañana se presente en el país para sortear los chequeos de rigor y ser oficializado.

El N°9, de pasado en San Lorenzo, hizo fuerza internamente para ponerse la camiseta azul y oro y también un guiño público a Juan Román Riquelme en la victoria de su equipo ante Ferroviario por la ida de las semifinales del Campeonato Cearense, festejando su gol para el 2 a 0 con el famoso Topo Gigio.

Al quedarse con el 100% del pase, la mitad del dinero irá para River, club socio de Fortaleza por Bareiro. Es decir, 1.5 millones de dólares ingresarán en sus arcas. El Millonario le había comprado la ficha del delantero a San Lorenzo en 2024 por dos millones y medio de dólares brutos a la firma y otros dos millones más por objetivos, un ciclo sin goles en 16 partidos tras el cual primero lo cedieron a Al-Rayyan, de Qatar, antes de vender la mitad de su ficha al club brasileño por 3.2 millones de dólares a mediados del año pasado.

El delantero lleva cuatro goles en los ocho encuentros que disputó en 2026, habiendo marcado tres de ellos en los últimos cuatro partidos que jugó. Hace tan solo ocho meses que el nacido en Asunción fichó por el conjunto brasileño: disputó 31 partidos, convirtió 11 goles y dio dos asistencias, números que le permitieron adueñarse del puesto casi al instante en un equipo que perdió la categoría y luchará por volver al Brasileirao esta temporada.

Bareiro Boca Fortaleza
Noticias relacionadas
José Luis Chilavert soltó frases repudiables,

La polémica frase de Chilavert tras el escándalo Vinicius-Prestianni

Franco Colapinto finalizó 7º.

Tests en Bahréin: Colapinto terminó séptimo en la primera sesión del día

Manuel Berstein es el capitán de la franquicia litoraleña.

Capibaras XV a la espera del debut ante Peñarol en Rosario

Banco Provincial tuvo un buen arranque en la Liga Nacional Femenina.

La Liga Nacional puso primera con victoria de Banco Provincial

Lo último

En apenas 25 minutos cayeron casi 50 milímetros y el temporal complicó distintos sectores de la ciudad

En apenas 25 minutos cayeron casi 50 milímetros y el temporal complicó distintos sectores de la ciudad

Villa Gobernador Gálvez: tres aprehendidos tras un tiroteo entre vendedores de droga; secuestraron armas de guerra y cocaína

Villa Gobernador Gálvez: tres aprehendidos tras un tiroteo entre vendedores de droga; secuestraron armas de guerra y cocaína

Unión y la urgencia por volver a ser confiable y efectivo en el 15 de Abril

Unión y la urgencia por volver a ser confiable y efectivo en el 15 de Abril

Último Momento
En apenas 25 minutos cayeron casi 50 milímetros y el temporal complicó distintos sectores de la ciudad

En apenas 25 minutos cayeron casi 50 milímetros y el temporal complicó distintos sectores de la ciudad

Villa Gobernador Gálvez: tres aprehendidos tras un tiroteo entre vendedores de droga; secuestraron armas de guerra y cocaína

Villa Gobernador Gálvez: tres aprehendidos tras un tiroteo entre vendedores de droga; secuestraron armas de guerra y cocaína

Unión y la urgencia por volver a ser confiable y efectivo en el 15 de Abril

Unión y la urgencia por volver a ser confiable y efectivo en el 15 de Abril

Sorprendieron a una mechera robando en el Supermercado Alvear: quedó filmada en otros dos hurtos previos

Sorprendieron a una mechera robando en el Supermercado Alvear: quedó filmada en otros dos hurtos previos

Hoy con solo tener la camiseta de Colón no se asciende

"Hoy con solo tener la camiseta de Colón no se asciende"

Ovación
La Liga Nacional puso primera con victoria de Banco Provincial

La Liga Nacional puso primera con victoria de Banco Provincial

Capibaras XV a la espera del debut ante Peñarol en Rosario

Capibaras XV a la espera del debut ante Peñarol en Rosario

El boxeo vuelve a vibrar con una gran velada en Esperanza

El boxeo vuelve a vibrar con una gran velada en Esperanza

Se viene la última etapa de Maratón Santa Fe-Coronda para aficionados

Se viene la última etapa de Maratón Santa Fe-Coronda para aficionados

Tests en Bahréin: Colapinto terminó séptimo en la primera sesión del día

Tests en Bahréin: Colapinto terminó séptimo en la primera sesión del día

Policiales
La Federal desbarató a una familia dedicada a la venta de drogas en barrio Acapulco en la localidad de Josefina

La Federal desbarató a una familia dedicada a la venta de drogas en barrio Acapulco en la localidad de Josefina

Apuntaron con un arma a la Policía, huyeron en moto y fueron atrapados con plantas de marihuana: el menor tiene 15 años

Apuntaron con un arma a la Policía, huyeron en moto y fueron atrapados con plantas de marihuana: el menor tiene 15 años

En un control realizado por Gendarmería en la ruta nacional 34 secuestro aves y tortugas traídas desde el norte para vender en Buenos Aires

En un control realizado por Gendarmería en la ruta nacional 34 secuestro aves y tortugas traídas desde el norte para vender en Buenos Aires

Escenario
Emanero llega a el litoral, presentando su nuevo álbum Todo por un beso

Emanero llega a el litoral, presentando su nuevo álbum "Todo por un beso"

Babasónicos llega a Santa Fe

Babasónicos llega a Santa Fe

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Mundo K-POP: Cazadoras de Demonios llega a Santa Fe con un show de música y baile para toda la familia

"Mundo K-POP: Cazadoras de Demonios" llega a Santa Fe con un show de música y baile para toda la familia

Cardellino, una de las voces más interesantes del pop alternativo actual, regresa a Tribus

Cardellino, una de las voces más interesantes del pop alternativo actual, regresa a Tribus