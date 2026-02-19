Boca acordó la llegada de Adam Bareiro como nuevo refuerzo

De no mediar inconvenientes, Adam Bareiro será el tercer refuerzo de Boca en 2026. Fortaleza aceptó los 3 millones de dólares por la totalidad del pase del delantero de 29 años, de los cuales la mitad le corresponden a River (aunque no tuvo injerencia en la operación ya que no posee los derechos federativos), y se espera que este viernes llegue a Argentina para someterse a la revisión médica.

Originalmente, el club brasileño solicitó 2 millones de dólares por el 50% de la ficha del paraguayo, pero en la Ribera se mantuvieron firmes en su ofrecimiento y lograron acercar las partes a un día de que culmine el plazo por la lesión extraordinario por la lesión de Rodrigo Battaglia. Vale recordar que el mercado de pases en Argentina ya cerró, pero la situación del volante le abrió una ventana especial al Xeneize, que fue aprovechada con éxito.

Abrochados los números con Fortaleza, Boca ya tiene todo arreglado en lo personal con Bareiro (firmará un contrato por tres años con opción de extenderlo por un más) y solo resta que mañana se presente en el país para sortear los chequeos de rigor y ser oficializado.

El N°9, de pasado en San Lorenzo, hizo fuerza internamente para ponerse la camiseta azul y oro y también un guiño público a Juan Román Riquelme en la victoria de su equipo ante Ferroviario por la ida de las semifinales del Campeonato Cearense, festejando su gol para el 2 a 0 con el famoso Topo Gigio.

Al quedarse con el 100% del pase, la mitad del dinero irá para River, club socio de Fortaleza por Bareiro. Es decir, 1.5 millones de dólares ingresarán en sus arcas. El Millonario le había comprado la ficha del delantero a San Lorenzo en 2024 por dos millones y medio de dólares brutos a la firma y otros dos millones más por objetivos, un ciclo sin goles en 16 partidos tras el cual primero lo cedieron a Al-Rayyan, de Qatar, antes de vender la mitad de su ficha al club brasileño por 3.2 millones de dólares a mediados del año pasado.

El delantero lleva cuatro goles en los ocho encuentros que disputó en 2026, habiendo marcado tres de ellos en los últimos cuatro partidos que jugó. Hace tan solo ocho meses que el nacido en Asunción fichó por el conjunto brasileño: disputó 31 partidos, convirtió 11 goles y dio dos asistencias, números que le permitieron adueñarse del puesto casi al instante en un equipo que perdió la categoría y luchará por volver al Brasileirao esta temporada.