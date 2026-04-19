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Boca campeón de América en básquet: histórico título ante Franca

Boca se consagró por primera vez en la Basketball Champions League Americas tras una contundente victoria en Buenos Aires.

19 de abril 2026 · 08:49hs
Boca campeón de América en básquet: histórico título ante Franca

Boca Juniors se consagró campeón de la Basketball Champions League Americas tras vencer con autoridad 86-72 a Franca de Brasil en la final disputada en el estadio de Obras Sanitarias. El equipo logró así su primer título en la competencia más importante del continente.

El conjunto dirigido por Nicolás Casalánguida dominó el partido de principio a fin, imponiendo su ritmo en todos los parciales. La figura fue Francisco Cáffaro, elegido MVP del Final Four, mientras que Santiago Scala fue el máximo anotador con 18 puntos.

Boca y su camino al título en la Champions League Americas

El camino al título incluyó una sólida campaña: Boca había eliminado a Instituto en cuartos de final y luego superó a Flamengo en semifinales antes de quedarse con la corona. La consagración marca un hito para el básquet argentino, ya que el club de la Ribera logró por primera vez levantar este trofeo continental.

Con este logro, Boca suma una nueva estrella internacional a su palmarés y se clasifica a la Copa Intercontinental FIBA, donde enfrentará a campeones de otros continentes. El título no solo reafirma el gran presente del equipo, sino que también posiciona nuevamente al básquet argentino en lo más alto de América.

Boca Franca América
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