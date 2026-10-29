Boca llega al Superclásico con cuatro bajas confirmadas

El Xeneize tendrá cuatro ausencias por lesión, aunque el resto del plantel llega en buenas condiciones al duelo del domingo.

Boca ajusta los últimos detalles para el Superclásico del domingo ante River en La Bombonera y ya tiene identificadas las ausencias que condicionarán al equipo. Rodolfo Arruabarrena no podrá contar con cuatro futbolistas que atraviesan distintas etapas de recuperación, aunque la buena noticia es que no aparecieron nuevos problemas físicos tras el reciente encuentro frente a Independiente.

Los cuatro jugadores que se perderán el Superclásico

Agustín Marchesín, Tomás Belmonte, Tomás Aranda y Adam Bareiro son los futbolistas que continúan al margen de la actividad por diferentes lesiones. Se trata de bajas que el cuerpo técnico conoce desde hace tiempo y que no modifican demasiado la planificación para el compromiso ante el Millonario.

Marchesín sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha durante el partido frente a Barcelona de Ecuador, por la Copa Libertadores, en abril. El arquero afronta una rehabilitación prolongada y su regreso a las canchas está previsto para comienzos de 2027.

Por su parte, Belmonte fue intervenido quirúrgicamente luego de padecer una rotura de meniscos. El mediocampista deberá completar su recuperación antes de volver a competir y su disponibilidad para el tramo final de la temporada todavía es una incógnita.

En tanto, Aranda continúa con la puesta a punto tras la operación por una fractura de peroné que sufrió el 27 de agosto. El juvenil de 19 años evoluciona favorablemente y tiene como objetivo reincorporarse a los entrenamientos colectivos después del Superclásico, con la ilusión de estar disponible para la semifinal de la Copa Argentina frente a Banfield, programada para el 14 de noviembre.

La situación de Bareiro es similar. El delantero fue operado por una hernia de disco lumbar y progresa en su recuperación. Si mantiene la evolución favorable, también podría volver a trabajar junto al grupo una vez que pase el duelo contra River.

La noticia positiva para Arruabarrena antes del duelo con River

Más allá de las cuatro ausencias, en Boca hay tranquilidad porque no surgieron nuevos inconvenientes físicos en la previa de uno de los partidos más importantes del calendario. El plantel que viene utilizando el entrenador terminó en buenas condiciones el compromiso ante Independiente.

De esta manera, Arruabarrena podrá enfocarse en definir la formación para recibir al clásico rival sin tener que sumar nuevos nombres a la lista de lesionados. Las bajas ya estaban contempladas en la planificación y el cuerpo técnico confía en mantener la base de futbolistas que viene participando de los últimos encuentros.

Con La Bombonera como escenario, el Xeneize buscará llegar de la mejor manera al cruce del domingo. Mientras tanto, los cuatro jugadores lesionados continuarán con sus respectivos tratamientos, con la mira puesta en regresar cuando estén en condiciones de competir nuevamente.