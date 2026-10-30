River llega diezmado ante Boca: tres bajas confirmadas y una duda de peso

River llega al Superclásico ante Boca condicionado por tres ausencias confirmadas y un interrogante en la zona del mediocampo

River llega al Superclásico ante Boca condicionado por tres ausencias confirmadas y un interrogante en la zona del mediocampo: la presencia de Aníbal Moreno, quien se entrenó de manera diferenciada durante toda la semana y quedó con pocas posibilidades de estar jugar en La Bombonera.

El plantel Millonario se entrenó en River Camp, este viernes, en lo que fue su última practica de cara al encuentro en la Bombonera. Allí, el volante catamarqueño volvió a trabajar aparte y mañana sábado Leonardo Ponzio determinará si puede al menos integrar la delegación o habrá que rediseñar el once titular con Lucas Silva como mediocampista de contención.

La situación física de Moreno genera preocupación debido a la escasez de relevos con rodaje en ese sector. El ex Palmeiras había reaparecido ante Belgrano tras superar una inactividad de 45 días por una discopatía lumbar. Sin embargo, en el siguiente encuentro frente a Racing solicitó el cambio a los 15 minutos del primer tiempo a raíz de intensos dolores en la espalda y en un gemelo.

El cuadro de bajas de Unión

Fausto Vera: el exvolante de Argentinos Juniors, alternativa natural para jugar de 5, se desgarró tras ingresar desde el banco en el encuentro ante Belgrano. El proceso de rehabilitación le demandará todavía un piso de diez días fuera de las canchas.

Juan Carlos Portillo: atraviesa el tramo decisivo de la recuperación por la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha padecida a mediados de febrero. Aunque el alta médica podría concretarse en las próximas semanas, la planificación del cuerpo técnico apunta a reintegrarlo directamente a los trabajos de pretemporada pensando en el ciclo 2027.

Agustín Ruberto: el atacante juvenil transita el sexto mes de rehabilitación tras sufrir en mayo una nueva ruptura ligamentaria en la rodilla izquierda. Sin plazos inmediatos fijados para su retorno a la competencia oficial, las estimaciones más favorables en River proyectan su regreso hacia comienzos del próximo año.