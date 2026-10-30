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Arruabarrena mantiene el misterio por los 11 de Boca para recibir a River

Rodolfo Arruabarrena mantiene bajo llave la alineación titular con la que Boca recibirá a River este domingo, desde las 15, en La Bombonera

30 de octubre 2026 · 18:05hs
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Arruabarrena mantiene el misterio por los 11 de Boca para recibir a River

A solo unos días de un nuevo Superclásico, Rodolfo Arruabarrena mantiene bajo llave la alineación titular con la que Boca recibirá a River este domingo desde las 15 en La Bombonera.

Durante la práctica matutina de este viernes en el predio de Ezeiza, al igual que este jueves, el director técnico mezcló a los futbolistas en los ensayos tácticos y evitó confirmar el equipo definitivo.

No obstante, el entrenamiento dejó una lectura clara sobre la estrategia planificada: el cuerpo técnico hizo especial hincapié en los intensos ejercicios de posesión del balón, movilidad y búsqueda de espacios, con la premisa innegociable de plantar un bloque protagonista que asuma el control del encuentro y no modifique su identidad por la magnitud del rival.

El conjunto azul y oro llega a este compromiso en un buen momento futbolístico, respaldado por una serie de resultados positivos que lo sostienen en la pelea en todos los frentes y con un funcionamiento colectivo que se consolidó con el correr de los partidos.

En la vereda de enfrente se posiciona un rival que exhibe mayor irregularidad en su andar, un panorama que alimenta la convicción del cuerpo técnico de sostener la propuesta ofensiva mostrada a lo largo del torneo.

Con Leandro Paredes consolidado como el eje de la mitad de la cancha, la intención táctica pasa por adueñarse de la pelota, administrar los tiempos del juego y trasladar las acciones al sector de la cancha que le resulte más favorable a los intereses locales.

Esta búsqueda de protagonismo no responde únicamente a la exigencia histórica del orgullo y el folclore del clásico, sino también a una imperiosa necesidad deportiva: sumar de a tres para sostener la cima de la tabla anual.

Tras la finalización de la práctica de este viernes, el plantel quedó temporalmente liberado y completará su preparación este sábado en el último ensayo formal previo al compromiso dominical. Tras el ensayo, los elegidos quedarán concentrados a la espera del pitazo inicial.

La posible formación de Boca

En cuanto al armado del equipo, y a falta de la confirmación oficial, la probable formación que perfila el cuerpo técnico incluye a Álvaro Montero bajo los tres palos; una línea de defensa integrada por Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera y Malcom Braida; un mediocampo conformado por Santiago Ascacibar, Leandro Paredes y Milton Delgado; mientras que en el sector ofensivo alistarían Leonel Flores, Miguel Merentiel y una última duda táctica que se resolverá entre Alan Velasco y Sebastián Villa para completar el tridente de ataque.

Boca Rodolfo Arruabarrena Superclásico
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