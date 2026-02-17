Uno Santa Fe | Ovación | Paredes

Boca pierde a su capitán: Paredes sufrió un esguince en el tobillo derecho

Leandro Paredes padece un esguince en su tobillo derecho y en consecuencia no jugará el viernes ante Racing

17 de febrero 2026 · 13:13hs
Leandro Paredes se pierde el partido que Boca jugará ante Racing.

Leandro Paredes pidió el cambio sobre el final del encuentro ante Platense y encendió las alarmas en Boca. Tras realizarse estudios médicos, se confirmó que el capitán tiene un esguince de tobillo derecho y se perderá el clásico ante Racing del próximo viernes, y el cruce ante Gimnasia de Chivilcoy por Copa Argentina en Salta.

Paredes no estará ante Racing

El campeón del mundo reconoció tras el encuentro que convive con una dolencia desde hace varios partidos y remarcó su compromiso con sus compañeros: "Vengo arrastrando una molestia, es parte de esto, es parte del fútbol. Cada vez que me toque estar trataré de hacer lo mejor posible. A veces mejor, a veces peor, pero tratando de dar el máximo siempre".

Desde el inicio del Torneo Apertura, Paredes disputó todos los compromisos condicionado por el dolor y esa situación terminó impactando en su rendimiento. Ante Platense, en una actuación deslucida, no logró sostener el ritmo y debió dejar el campo antes del final para que le coloquen hielo en la zona.

Ubeda tendría elegido al reemplazo del capitán del equipo: Milton Delgado, el mismo fue quien lo reemplazo en el empate ante el ´Calamar´. El jugador surgido de Boca Predio sería el designado para acompañar a Santiago Ascacíbar y a Williams Alarcón. Un poco más atrás, asoma la posibilidad de que ese lugar sea ocupado por Tomás Belmonte, del gusto del entrenador.

