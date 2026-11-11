La tabla anual 2026 dejó números contundentes: quiénes dominaron y qué equipos quedaron en deuda

La temporada del fútbol argentino llegó a su cierre y dejó estadísticas llamativas: hubo equipos que marcaron diferencias y otros que acumularon registros negativos.

Con el cierre de la fase regular del Torneo Clausura, el fútbol argentino bajó el telón de su calendario de competencia y dejó definidos los números de la tabla anual 2026. Más allá de las posiciones finales, el balance estadístico permitió identificar a los equipos más efectivos, los que tuvieron mayores dificultades y aquellos que consiguieron destacarse en distintos rubros durante la temporada.

Rosario Central y Boca, protagonistas de los registros más destacados

Uno de los datos salientes tuvo como protagonista a Rosario Central, que terminó el año como el conjunto con más triunfos, con un total de 18 victorias. El Canalla también fue el que más veces consiguió ganar fuera de su estadio, con nueve festejos en condición de visitante.

Boca, por su parte, cerró la temporada con dos marcas sobresalientes: fue el equipo que menos partidos perdió, con apenas tres derrotas, y el que menos goles recibió, con 23 tantos en contra a lo largo de las 32 jornadas.

En el apartado de las igualdades, Vélez, Newell's y Deportivo Riestra compartieron el primer lugar, con 14 empates cada uno. En tanto, Independiente Rivadavia se destacó por su capacidad ofensiva: convirtió 50 goles y terminó como el equipo más goleador de las fases regulares.

Estudiantes de Río Cuarto, dueño de las estadísticas más negativas

En el extremo opuesto apareció Estudiantes de Río Cuarto, que atravesó una campaña muy complicada y terminó descendiendo a la Primera Nacional. El conjunto cordobés sufrió 24 derrotas en 32 presentaciones, la mayor cantidad de toda la categoría, y también registró el menor poder ofensivo, con apenas 15 conquistas.

Además, compartió con Central Córdoba el registro de mayor cantidad de goles recibidos, con 47, aunque su diferencia de gol de -32 lo dejó como el equipo con el balance más desfavorable de la temporada.

Por otro lado, Argentinos Juniors se impuso en el rendimiento como local. El Bicho fue el que más puntos consiguió en su cancha, producto de 13 victorias, cinco empates y una sola caída en La Paternal.