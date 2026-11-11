Uno Santa Fe | Ovación | anual

La tabla anual 2026 dejó números contundentes: quiénes dominaron y qué equipos quedaron en deuda

La temporada del fútbol argentino llegó a su cierre y dejó estadísticas llamativas: hubo equipos que marcaron diferencias y otros que acumularon registros negativos.

Ovación

Por Ovación

11 de noviembre 2026 · 10:32hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
La tabla anual 2026 dejó números contundentes: quiénes dominaron y qué equipos quedaron en deuda

Con el cierre de la fase regular del Torneo Clausura, el fútbol argentino bajó el telón de su calendario de competencia y dejó definidos los números de la tabla anual 2026. Más allá de las posiciones finales, el balance estadístico permitió identificar a los equipos más efectivos, los que tuvieron mayores dificultades y aquellos que consiguieron destacarse en distintos rubros durante la temporada.

LEER MÁS: Chicana a Newell's: el curioso video que subió Rosario Central por el festejo antes de tiempo

Rosario Central y Boca, protagonistas de los registros más destacados

Uno de los datos salientes tuvo como protagonista a Rosario Central, que terminó el año como el conjunto con más triunfos, con un total de 18 victorias. El Canalla también fue el que más veces consiguió ganar fuera de su estadio, con nueve festejos en condición de visitante.

Boca, por su parte, cerró la temporada con dos marcas sobresalientes: fue el equipo que menos partidos perdió, con apenas tres derrotas, y el que menos goles recibió, con 23 tantos en contra a lo largo de las 32 jornadas.

En el apartado de las igualdades, Vélez, Newell's y Deportivo Riestra compartieron el primer lugar, con 14 empates cada uno. En tanto, Independiente Rivadavia se destacó por su capacidad ofensiva: convirtió 50 goles y terminó como el equipo más goleador de las fases regulares.

Estudiantes de Río Cuarto, dueño de las estadísticas más negativas

En el extremo opuesto apareció Estudiantes de Río Cuarto, que atravesó una campaña muy complicada y terminó descendiendo a la Primera Nacional. El conjunto cordobés sufrió 24 derrotas en 32 presentaciones, la mayor cantidad de toda la categoría, y también registró el menor poder ofensivo, con apenas 15 conquistas.

Además, compartió con Central Córdoba el registro de mayor cantidad de goles recibidos, con 47, aunque su diferencia de gol de -32 lo dejó como el equipo con el balance más desfavorable de la temporada.

Por otro lado, Argentinos Juniors se impuso en el rendimiento como local. El Bicho fue el que más puntos consiguió en su cancha, producto de 13 victorias, cinco empates y una sola caída en La Paternal.

anual Clausura Rosario Central Boca
Noticias relacionadas
murio carlos babington y dejo una huella imborrable en el futbol argentino

Murió Carlos Babington y dejó una huella imborrable en el fútbol argentino

quienes seran los rivales de las selecciones sudamericanas en la fecha fifa

Quiénes serán los rivales de las selecciones sudamericanas en la fecha FIFA

dibu martinez quiere jugar los amistosos, pero scaloni tendra la decision final

Dibu Martínez quiere jugar los amistosos, pero Scaloni tendrá la decisión final

el clausura entra en zona de definicion: fechas, cruces y formato de los playoffs

El Clausura entra en zona de definición: fechas, cruces y formato de los playoffs

Lo último

Colón encontró una certeza bajo los tres palos: el inédito caso de Tomás Giménez

Colón encontró una certeza bajo los tres palos: el inédito caso de Tomás Giménez

Rescataron a un ciervo axis herido que apareció en barrio Villa María Selva

Rescataron a un ciervo axis herido que apareció en barrio Villa María Selva

Desde Luján, León XIV ofició su última misa en el país: Argentina, levántate y camina, ama

Desde Luján, León XIV ofició su última misa en el país: "Argentina, levántate y camina, ama"

Último Momento
Colón encontró una certeza bajo los tres palos: el inédito caso de Tomás Giménez

Colón encontró una certeza bajo los tres palos: el inédito caso de Tomás Giménez

Rescataron a un ciervo axis herido que apareció en barrio Villa María Selva

Rescataron a un ciervo axis herido que apareció en barrio Villa María Selva

Desde Luján, León XIV ofició su última misa en el país: Argentina, levántate y camina, ama

Desde Luján, León XIV ofició su última misa en el país: "Argentina, levántate y camina, ama"

La despedida del Papa obligó a la Selección Argentina a cambiar su agenda de entrenamiento

La despedida del Papa obligó a la Selección Argentina a cambiar su agenda de entrenamiento

Murió Carlos Babington y dejó una huella imborrable en el fútbol argentino

Murió Carlos Babington y dejó una huella imborrable en el fútbol argentino

Ovación
La despedida del Papa obligó a la Selección Argentina a cambiar su agenda de entrenamiento

La despedida del Papa obligó a la Selección Argentina a cambiar su agenda de entrenamiento

Murió Carlos Babington y dejó una huella imborrable en el fútbol argentino

Murió Carlos Babington y dejó una huella imborrable en el fútbol argentino

Unión encabeza un preocupante ranking de penales en contra en la Liga Profesional

Unión encabeza un preocupante ranking de penales en contra en la Liga Profesional

Colón y Midland, unidos por Pablo Jerez y una historia que va más allá del fútbol

Colón y Midland, unidos por Pablo Jerez y una historia que va más allá del fútbol

Quiénes serán los rivales de las selecciones sudamericanas en la fecha FIFA

Quiénes serán los rivales de las selecciones sudamericanas en la fecha FIFA

Policiales
Cayó presa una pareja de ladrones por robos calificados y tenencia de una escopeta en San José del Rincón

Cayó presa una pareja de ladrones por robos calificados y tenencia de una escopeta en San José del Rincón

La PDI atrapó a un hombre que mantuvo cautivo a otro durante seis días y es investigado por privación ilegítima de la libertad

La PDI atrapó a un hombre que mantuvo cautivo a otro durante seis días y es investigado por privación ilegítima de la libertad

Cayó preso por amenazar a su pareja y le secuestraron un arsenal de armas y municiones

Cayó preso por amenazar a su pareja y le secuestraron un arsenal de armas y municiones

Escenario
Nace el Festival del Liso Santafesino: La Rural será sede de dos jornadas de cerveza, música y gastronomía

Nace el Festival del Liso Santafesino: La Rural será sede de dos jornadas de cerveza, música y gastronomía

Flavio Mendoza: Santa Fe, los llevo en el corazón

Flavio Mendoza: "Santa Fe, los llevo en el corazón"

Audiostoners, el mejor homenaje a la obra de Chris Cornell, llega a Tribus con una noche llena de clásicos

Audiostoners, el mejor homenaje a la obra de Chris Cornell, llega a Tribus con una noche llena de clásicos

Nico de Tracy regresa a HUB con su aclamado show Purga

Nico de Tracy regresa a HUB con su aclamado show "Purga"

Noche de los museos en CABA: se presenta la Banda Sinfónica Nacional de Ciegos Pascual Grisolía

Noche de los museos en CABA: se presenta la Banda Sinfónica Nacional de Ciegos "Pascual Grisolía"